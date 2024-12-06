Центробанк ужесточит правила автокредитования – что изменится для заемщиков

Лицам с высокой долговой нагрузкой получить автокредит станет сложнее

Когда Центробанк РФ произносит слова «макропруденциальный лимит», нас это как-то не цепляет. Но сейчас речь о лимите выдаваемых автокредитов, который затронет многих. Что это такое и с чего вдруг о макропруденциальных лимитах (МПЛ) заговорили?

Дадут не дадут?

МПЛ – установленная предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объеме кредитов и займов, выдаваемых банками и микрофинансовыми организациями (МФО).

Высокая закредитованность россиян создает угрозы для банковской системы (и для россиян тоже). А потому Центробанк намерен в процессы вмешаться. И с высокой вероятностью с 1 апреля 2025 года он получит право на введение прямых ограничений на выдачу автокредитов.

Конкретные цифры еще не озвучены, но есть пример потребительского кредитования, где МПЛ уже действует. По актуальным требованиям регулятора, доля кредитов заемщикам банков и МФО с высокой долговой нагрузкой от 50 до 80% в январе-марте 2025 года не должна превышать 25% (было 30%).

Долговая нагрузка – коэффициент, отображающий связь между ежемесячными платежами и доходом заемщика. Выражается в процентах: долговая нагрузка 50% – это половина дохода. Даже при нагрузке свыше 80% кредит получить можно, но объем таких кредитов сильно ограничен. Иными словами, тем, у кого платежей по прочим кредитам многовато, в каком-либо новом кредите (без залога) могут попросту отказать. Начиная с апреля – и в автокредите тоже.

Между тем, в первом квартале 2024 года 61% от всех автокредитов выдали именно клиентам с высокой долговой нагрузкой. Как раз этот процент МПЛ принудительно снизит .

Общая обстановка

После августовского спада в сентябре банки выдали 173 800 автокредитов на 247,9 млрд рублей – рекордные показатели за всю историю. Хотя средняя величина кредита снизилась на 2%, до 1,43 млн.

Основные причины такой активизации – ожидавшееся увеличение в октябре одновременно утильсбора и кредитной ставки. Конечно, лучше купить дешевле, чем дороже, а потому пошел народ брать кредиты. Как результат, в октябре пал месячный рекорд продаж новых легковых и коммерческих автомобилей, державшийся с 2014 года. Продали 184,6 тысячи штук.

Всего за январь-сентябрь 2024 года выдали автокредитов на сумму 1,85 трлн рублей, на 97,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Тревогу вызывает увеличение просроченных платежей. По состоянию на сентябрь доля автокредитных должников впервые с 2018 года достигла 2%. Что и навело на мысли о МПЛ.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ С 2015 года доля машин, приобретенных в кредит, выросла с 37 до 62% (результат первого квартала 2024 года). В разных регионах доли существенно различаются: в некоторых субъектах уходят за 80%. Количество выданных кредитов растет: с 485 тысяч в 2015 году до миллиона в 2021 году (потом последовал спад рынка). Прирост в денежном выражении рассматривать бессмысленно, поскольку за десять лет автомобили подорожали втрое. Средняя сумма кредита выросла с 640 тысяч (2015) до 1,5 млн рублей (июнь 2024). Общий объем автокредитования в 2015 году составил 323 млрд рублей, в 2024‑м превысит 2 триллиона рублей.

Что будет дальше

Видимо, грядет спад всего – и выдачи кредитов, и продаж машин, новых и подержанных. По меньшей мере до середины весны. Об этом также ­говорят цифры.

Полная стоимость кредита на покупку автомобиля в августе была 21,14%, в сентябре – 22,25%, в начале октября – 23,21%. При максимальных ставках 28,113% и 29,136% (для новых и подержанных машин соответственно), установленных Центробанком на четвертый квартал.

Нет сомнений, что «средний кредит» к концу года еще немного подрастет. При повышении ключевой ставки банки не заинтересованы в заметном росте полной стоимости кредита – он отпугивает клиентов. Но и раздавать кредиты «почти даром», конечно, не станут.

Насколько уместен МПЛ будет к апрелю? Сейчас мы понять это не готовы. Но, может быть, Центробанк знает то, чего пока не знаем мы.

Обзор выгодных предложений от банков

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