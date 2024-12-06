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Центробанк ужесточит правила автокредитования – что изменится для заемщиков

Лицам с высокой долговой нагрузкой получить автокредит станет сложнее

Когда Центробанк РФ произносит слова «макропруденциальный лимит», нас это как-то не цепляет. Но сейчас речь о лимите выдаваемых автокредитов, который затронет многих. Что это такое и с чего вдруг о макропруденциальных лимитах (МПЛ) заговорили?

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Дадут не дадут?

МПЛ – установленная предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объеме кредитов и займов, выдаваемых банками и микрофинансовыми организациями (МФО).

Высокая закредитованность россиян создает угрозы для банковской системы (и для россиян тоже). А потому Центробанк намерен в процессы вмешаться. И с высокой вероятностью с 1 апреля 2025 года он получит право на введение прямых ограничений на выдачу автокредитов.

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Конкретные цифры еще не озвучены, но есть пример потребительского кредитования, где МПЛ уже действует. По актуальным требованиям регулятора, доля кредитов заемщикам банков и МФО с высокой долговой нагрузкой от 50 до 80% в январе-марте 2025 года не должна превышать 25% (было 30%).

Долговая нагрузка – коэффициент, отображающий связь между ежемесячными платежами и доходом заемщика. Выражается в процентах: долговая нагрузка 50% – это половина дохода. Даже при нагрузке свыше 80% кредит получить можно, но объем таких кредитов сильно ограничен. Иными словами, тем, у кого платежей по прочим кредитам многовато, в каком-либо новом кредите (без залога) могут попросту отказать. Начиная с апреля – и в автокредите тоже.

Между тем, в первом квартале 2024 года 61% от всех автокредитов выдали именно клиентам с высокой долговой нагрузкой. Как раз этот процент МПЛ принудительно снизит.

Общая обстановка

После августовского спада в сентябре банки выдали 173 800 автокредитов на 247,9 млрд рублей – рекордные показатели за всю историю. Хотя средняя величина кредита снизилась на 2%, до 1,43 млн.

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Основные причины такой активизации – ожидавшееся увеличение в октябре одновременно утильсбора и кредитной ставки. Конечно, лучше купить дешевле, чем дороже, а потому пошел народ брать кредиты. Как результат, в октябре пал месячный рекорд продаж новых легковых и коммерческих автомобилей, державшийся с 2014 года. Продали 184,6 тысячи штук.

Всего за январь-сентябрь 2024 года выдали автокредитов на сумму 1,85 трлн рублей, на 97,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Тревогу вызывает увеличение просроченных платежей. По состоянию на сентябрь доля автокредитных должников впервые с 2018 года достигла 2%. Что и навело на мысли о МПЛ.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

С 2015 года доля машин, приобретенных в кредит, выросла с 37 до 62% (результат первого квартала 2024 года). В разных регионах доли существенно различаются: в некоторых субъектах уходят за 80%.

Количество выданных кредитов растет: с 485 тысяч в 2015 году до миллиона в 2021 году (потом последовал спад рынка). Прирост в денежном выражении рассматривать бессмысленно, поскольку за десять лет автомобили подорожали втрое. Средняя сумма кредита выросла с 640 тысяч (2015) до 1,5 млн рублей (июнь 2024). Общий объем автокредитования в 2015 году составил 323 млрд рублей, в 2024‑м превысит 2 триллиона рублей.

Что будет дальше

Видимо, грядет спад всего – и выдачи кредитов, и продаж машин, новых и подержанных. По меньшей мере до середины весны. Об этом также ­говорят цифры.

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Полная стоимость кредита на покупку автомобиля в августе была 21,14%, в сентябре – 22,25%, в начале октября – 23,21%. При максимальных ставках 28,113% и 29,136% (для новых и подержанных машин соответственно), установленных Центробанком на четвертый квартал.

Нет сомнений, что «средний кредит» к концу года еще немного подрастет. При повышении ключевой ставки банки не заинтересованы в заметном росте полной стоимости кредита – он отпугивает клиентов. Но и раздавать кредиты «почти даром», конечно, не станут.

Насколько уместен МПЛ будет к апрелю? Сейчас мы понять это не готовы. Но, может быть, Центробанк знает то, чего пока не знаем мы.

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Т-Банк (бывший Тинькофф) – рассчитать автокредит

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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ПАО Банк ВТБ, ИНН: 7702070139, erid 25H8d7vbP8SRTvG5CvuVeP
ООО "Тинькофф.Партнеры", ИНН: 7743369908, erid 25H8d7vbP8SRTvK4GjQXjd
ПАО "СОВКОМБАНК", ИНН: 4401116480, erid 25H8d7vbP8SRTvGZQjr3pW
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Зиновьев Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 981
06.12.2024 
Фото:из архива «За рулем»
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