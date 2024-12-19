На улице мороз, а в машине тепло — что для этого нужно сделать

Эксперты «За рулем» раскрыли простые приемы для обогрева салона авто

Как согреть аккумулятор, рассказано тут. А здесь вы узнаете, что нужно сделать, чтобы не замерзли форсунки стеклоочистителя.

Дуем по-другому

Некоторые изделия призваны изменять направления воздухопотока внутри салона автомобилей, чьи «печки» вызывают нарекания владельцев. Среди них – Renault Logan и Sandero, Лада Ларгус и XRAY, в которых тюнинговые дефлекторы помогают улучшить обогрев ног водителя, а также ускорить прогрев ветрового стекла.

Старожилы из клана автомобильных «прибамбасов» – различные тепловентиляторы.

Если коротко, то так: мы их не рекомендуем. В лучшем случае такой обогреватель сможет освободить от инея крошечный участок стекла, подобно тому, как ребенок в промерзшем автобусе пытается «продышать» кусочек окна. Тут просто надо сравнить производительность штатного отопителя, например Лады Гранты, составляющую 4 и более кВт, и жалкие 150 Вт такого подогревателя.

Установка такого приспособления на дефлектор в центре панели приборов в салоне Ларгуса меняет направление воздухопотока, улучшая обогрев стекла. Потребляемый таким обогревателем ток – 1,6 А. Вид изнутри (фото сверху), примеряем: вид снаружи (фото снизу).

Теплое место

Прогреть сиденье – еще одна возможность изменить температурный комфорт. Простейшее решение – обогреваемые накидки, но есть и встраиваемые обогреватели, требующие вскрытия сидений. С последними требуется ­аккуратность при установке: известны случаи возгорания. А еще приобретение нового греющего элемента – порой единственный способ восстановить обогрев на старом автомобиле.

Заявленная мощность подобных обогревателей, питающихся от гнезда 12 В, – примерно 150 Вт. Встраиваемые подогреватели сидений. Если аккуратно вставить – никакого «колхоза» не будет видно.

Бывает и такой тюнинг: данное приспособление (его называют «Теплые ноги») улучшает поток теплого воздуха под левую ногу водителя в Ларгусах, Логанах и Дастерах. Провода для домашнего «теплого пола» используют для рукотворных обогревателей в автомобилях, но сложность присоединения углеродного волокна с опрессовкой гильзами делает такую возню многотрудной. Ведь при питании в 12 В нужно соединить множество отрезков параллельно.

Всем счастливого пути при любой погоде!