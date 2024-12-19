На улице мороз, а в машине тепло — что для этого нужно сделать
Как согреть аккумулятор, рассказано тут. А здесь вы узнаете, что нужно сделать, чтобы не замерзли форсунки стеклоочистителя.
Дуем по-другому
Некоторые изделия призваны изменять направления воздухопотока внутри салона автомобилей, чьи «печки» вызывают нарекания владельцев. Среди них – Renault Logan и Sandero, Лада Ларгус и XRAY, в которых тюнинговые дефлекторы помогают улучшить обогрев ног водителя, а также ускорить прогрев ветрового стекла.
Старожилы из клана автомобильных «прибамбасов» – различные тепловентиляторы.
Если коротко, то так: мы их не рекомендуем. В лучшем случае такой обогреватель сможет освободить от инея крошечный участок стекла, подобно тому, как ребенок в промерзшем автобусе пытается «продышать» кусочек окна. Тут просто надо сравнить производительность штатного отопителя, например Лады Гранты, составляющую 4 и более кВт, и жалкие 150 Вт такого подогревателя.
Теплое место
Прогреть сиденье – еще одна возможность изменить температурный комфорт. Простейшее решение – обогреваемые накидки, но есть и встраиваемые обогреватели, требующие вскрытия сидений. С последними требуется аккуратность при установке: известны случаи возгорания. А еще приобретение нового греющего элемента – порой единственный способ восстановить обогрев на старом автомобиле.
Всем счастливого пути при любой погоде!
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