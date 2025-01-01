Огромный солидный рамник всего за 2 млн? Это реально!
Купить новый рамный внедорожник за 2 миллиона рублей можно, но это будет УАЗ, который подойдет не всем. Поэтому есть смысл приглядеться к машинам с пробегом в возрасте более 10 лет. И тут есть приличный выбор машин. Надо только знать, какие из них достойны внимания и к чему надо присмотреться особенно пристально.
Так, за 2 млн рублей можно купить огромный рамный внедорожник, такой, как…
Nissan Patrol
Под капотом Nissan Patrol будет огромный бензиновый двигатель V8 мощностью 405 л.с. Помимо таких недостатков, как большой транспортный налог и высокий расход топлива, у него есть парочка болячек.
Главная – это низкий ресурс цепи ГРМ правого ряда цилиндров. Порой она не выхаживает и 15 тысяч км. Так что после покупки лучше поменять ее принудительно, не дожидаясь проблем.
Причина быстрого износа цепи кроется в дополнительной нагрузке от ТНВД (этот двигатель – с непосредственным впрыском). Если при холодном запуске услышали звук, напоминающий жужжание болгарки, то цепи точно конец.
Также при осмотре проверьте, нет ли толчков и дерганий при переключениях АКП и при трогании с места. Гидротрансформатор семиступенчатого автомата не отличается большим ресурсом. Продлить ему жизнь можно сменой масла каждые 60 тысяч км.
У многих автомобилей появляется стук в рулевом механизме к 100 тысячам км. Скорее всего, виной тому не сама рейка, а нижний промежуточный вал.
В остальном внедорожник не доставляет проблем, и будучи даже в возрасте 13-14 лет способен прослужить еще очень долго.
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