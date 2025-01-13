Такси уходит в серую зону – что изменилось и кому это выгодно

Закон о такси отправил многих таксистов на теневую сторону

Закон вступил в полную силу 1 сентября 2024 года, одновременно включилось требование к таксистам заключать договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Наводят порядок в сфере, которая и до того работала неплохо и более-менее всех устраивала. Не хватало лишь прозрачности.

Цель благая: агрегаторы начнут нести ответственность перед пассажирами, снизится риск передачи заказов нелегальным и неквалифицированным водителям. Ну и оптимизация налоговых поступлений в казну.

Уходим, уходим, уходим

Результат, видимый невооруженным глазом, – бешеный рост стоимости поездок. По данным Росстата, за год (с 1 сентября по 1 сентября) километр пути подорожал на 24% – до 45 рублей (в среднем по стране). Затем каждый месяц еще на 3–4%, и конца этому пока не видно. Попутно вдвое выросло среднее время ожидания такси.

Причины очевидны – таксистов стало меньше, расходы на топливо, покупку и содержание автомобилей выросли, а доходы все хотели бы приумножить. Приводят цифры: официальные разрешения на работу к 1 сентября получили только 25% прежних водителей. По разным оценкам, не хватает 400–700 тысяч человек.

Отрасль покинули, в основном, самозанятые граждане. Часть их в такси не работала, а подрабатывала – по нескольку заказов в день, некоторые и вовсе от случая к случаю. Сочли невыгодным возиться с разрешениями, ограничениями, регистрацией, мед- и техосмотрами, страховками в обмен на «тотальный контроль» при понижении доходов. А куда ушли?

Плюсы серой зоны

Взрывной эффект в октябре произвело исследование, проведенное по заказу АНО «Цифровые платформы», взаимодействующего с агрегаторами такси. Согласно ему, таксисты массово переехали в серую зону, добывая заказы с помощью соцсетей. В VK насчитали 3800 групп, в Telegram – 234 группы и 29 чат-ботов, принимающих заказы такси.

Прогнозируют расширение этой сферы услуг, рост числа клиентов и «бомбил» – и 30 млрд рублей мимо государственной казны. Нелегальные таксисты предлагают приятные цены, ведь им не надо отдавать 20–25% выручки агрегаторам, перекрашивать машины в предписанные цвета, покупать дорогие страховки и так далее. В итоге вернемся в 90‑е годы – к колымагам с водилами неясной судьбы. Случись чего – концов не найдешь. Примерно такую картину рисует оппозиция закона о такси в нынешней его формулировке.

В реальности, скорее всего, всё намного лучше. Народ привык к удобствам легального такси и вряд ли горит желанием их утратить. Дикие тарифы пока отпугнули немногих. А серая зона существовала всегда, в том или ином объеме. Вопрос в пропорциях: какого такси будет больше?

Как упростить жизнь водителям такси, рассказано тут.