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При снятии колеса болт постоянно падает в грязь? Есть простой способ этого избежать

Читатель «За рулем» упростил процедуру замены колес, применив магнит

Когда снимаем легкосплавное колесо, закрепленное болтами, не всегда удается удержать в головке баллонника выкрученный болт. А болт, как обычно бывает, падает в грязь. При монтаже колеса не всегда получается лихо вставить болты на место, особенно самый первый.

Неодимовый магнит внутри головки баллонного ключа надежно фиксирует колесный болт.
Неодимовый магнит внутри головки баллонного ключа надежно фиксирует колесный болт.

Для упрощения процедуры внутри головки «на 17» баллонника разместил неодимовый магнит 15×5 мм.

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При такой толщине магнит не касается болта, но сам болт уверенно держится в головке. Касание болта нежелательно, потому что из-за большей площади контакта магнит липнет именно к болту. Более толстый (мощный) магнит можно приклеить на «жидкие гвозди» или термоклеем.

Кстати, на головке баллонника много лет использую термоусадку, чтобы не царапать диски.

Г.Майданов, г. Волгоград

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Ревин Алексей
Фото:Г. Майданов
Количество просмотров 1199
18.01.2025 
Фото:Г. Майданов
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