При снятии колеса болт постоянно падает в грязь? Есть простой способ этого избежать
Когда снимаем легкосплавное колесо, закрепленное болтами, не всегда удается удержать в головке баллонника выкрученный болт. А болт, как обычно бывает, падает в грязь. При монтаже колеса не всегда получается лихо вставить болты на место, особенно самый первый.
Для упрощения процедуры внутри головки «на 17» баллонника разместил неодимовый магнит 15×5 мм.
При такой толщине магнит не касается болта, но сам болт уверенно держится в головке. Касание болта нежелательно, потому что из-за большей площади контакта магнит липнет именно к болту. Более толстый (мощный) магнит можно приклеить на «жидкие гвозди» или термоклеем.
Кстати, на головке баллонника много лет использую термоусадку, чтобы не царапать диски.
Г. Майданов, г. Волгоград
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