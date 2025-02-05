Богатое оснащение, просторный салон: корейский кроссовер нового поколения

Hyundai Palisade 2025 вмещает до девяти человек

Hyundai Palisade второй генерации на домашнем рынке лишился дизеля и атмосферного мотора V6 3.5, хотя в других странах их появление не исключается.

В Корее для новой модели заявлена только турбо-«четверка» 2.5. Работая в одиночку, она развивает 281 л. с. и сопряжена с классическим автоматом.

Hyundai Palisade нового, второго поколения.

В составе гибридной установки отдача ДВС снижена до 262 сил, зато 73 «лошади» добавляет встроенный в 6‑ступенчатую автоматическую коробку электромотор. Батарея емкостью 1,65 кВт·ч не может заряжаться от внешней сети, а вот отдавать энергию способна как машине, так и сторонним приборам.

Привод – передний или полный для обеих модификаций. Длина и колесная база – 5060 и 2970 мм соответственно. Это больше, чем у машины первого поколения, на 65 и 70 мм.

Салон теперь вмещает до девяти человек. «Багажный» ряд был и остался аскетичным трехместным диванчиком. На втором ряду стоит сплошной диван или два отдельных сиденья. Спереди по аналогии с внедорожником Land Rover Defender может устанавливаться посадочное место посередине, с откидывающейся вперед спинкой.

Спереди в новом Hyundai Palisade могут разместиться два пассажира.

По салону разбросано немало физических кнопок и клавиш.

Из опций выделим запуск двигателя по отпечатку пальца и продвинутую адаптивную подвеску. Последняя при подстройке характеристик амортизаторов опирается на данные навигационной системы и стереокамеры на ветровом стекле.

В Южной Корее новый Hyundai Palisade уже продается по цене от 3,1 млн рублей при прямом ­пересчете из местной валюты.

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