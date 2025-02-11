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Новое «лицо» знакомого «китайца»

Фургон Foton Toano получит дизайн передней части как у электрокара

Фургон Foton Toano продается в России больше года и сейчас стоит от 3,27 млн рублей. Наполнение типовое: дизель 2.8 мощностью 150 сил, механика, задний привод, три типоразмера вместимостью до 12 кубов. Полная масса – 3,5 или 4,2 т. На подходе пассажирский автобус.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Фургон Foton Toano
Фургон Foton Toano

На международной выставке коммерческого транспорта «Комтранс 2024», которая проходила в Москве в декабре, показали электрическую версию Foton Toano.

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На 100‑киловаттной батарее и 177‑сильном моторе шестиметровый фургон может проехать до 300 км. Вряд ли такое будет интересно российским перевозчикам в обозримом будущем, а вот оформление передней части у «электрички» скоро должен перенять дизельный Toano – с большой решеткой радиатора и светодиодными фарами.

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В кабине Toano – главное открытие: руль и сиденье водителя не соосны. Левое колено упирается в кожух рулевой колонки, правое – в наплыв центральной консоли.

В одном из выставленных на «Комтрансе 2024» Toano не было правого противосолнечного козырька. На месте крепежа – заглушки. Представители марки пояснили: в Китае его действительно не ставят, но для нашего рынка добавляют.

Бамперы окрашены в цвет кузова – хотя для наших условий их лучше оставить черными.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада. Гран-при

  • О перспективных новинках выставки «Комтранс 2024» читайте тут и тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:
Милешкин Кирилл
Количество просмотров 181
11.02.2025 
Фото:
Милешкин Кирилл
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Отзывы о Foton Toano

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