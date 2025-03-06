Чтобы ГАИ не останавливала — 8 лайфхаков бывалых водителей

«За рулем» объяснил, чем вы привлекаете к себе внимание инспекторов ДПС

1. Старайтесь ездить на чистом автомобиле

Если на госномере больше грязи, чем на кузове автомобиля, то инспектор ГАИ справедливо может предположить, что это сделано умышленно с целью скрыть номер.

Если инспектор сочтет номера трудночитаемыми, вам, в лучшем случае, может быть назначен штраф в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ). А в худшем ― 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Также нужно внимательно следите за надежностью крепления номера.

Грязные машины чаще проверяют на факт угона. Причина в том, что угонщики часто специально загрязняют машины, чтобы сложно было определить их цвет.

А еще грязные машины останавливают при проведении рейда «Чистый автомобиль» для разъяснительных бесед.

2. Не включайте музыку слишком громко

Громкое звучание аудиосистемы привлекает внимание инспекторов ДПС тем, что за рулем такого автомобиля может оказаться подвыпивший водитель, у которого «душа поет». Да и безопасно управлять машиной в шуме сложно.

3. Не выделяйтесь в общем транспортном потоке

Бывалые инспекторы хорошо понимают: манера вождения отражает состояние водителя. Если автомобиль движется медленнее потока, часто перестраивается или резко тормозит – это повод обратить внимание на его водителя.

В случае же, когда машина несется, игнорируя лужи, ямы или «лежачих полицейских», инспектор наверняка решит проверить, находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения и имеет ли он право на управление ТС.

4. Сразу устраняйте неисправности

Машину с вырывающимся из глушителя черным дымом, паром из-под капота или другими явными признаками неисправности наверняка остановят.

Но часто поводом для остановки могут стать и более мелкие проблемы. Вмятины на капоте и бампере или приспущенное колесо могут вызвать вопросы: а не уехал ли автомобиль с места ДТП? Не повредили ли его во время угона? Трещина на лобовом стекле может стать поводом проверить водителя на ДТП с участием пешеходов.

Особое внимание инспекторов привлекают также водители, управляющие старыми автомобилями, которые часто называют «дедушкиными». За рулем таких машин нередко оказываются граждане из стран СНГ, у которых может отсутствовать ОСАГО и даже свидетельство о регистрации (СТС). К этой категории относятся и лица, злоупотребляющие алкоголем, представители мелкого криминального мира, готовые в любой момент бросить автомобиль и сбежать.

5. Не копируйте поступки пьяных водителей

Если водитель в прохладный пасмурный день управляет машиной в солнцезащитных очках или с открытыми окнами, велика вероятность, что его остановит ГАИ. Возможно, он за очками пытается скрыть покрасневшие глаза. А опускают боковые стекла потому, что опасаются запотеваний, указывающих, порой, на перегар у кого-то из пассажиров.

Инспекторы также останавливают водителей, которые в сумерках едут с выключенными фарами. Так делают те, кто хочет не привлекать к себе внимание по той или иной причине.

6. Не пытайтесь маскировать глаза

Некоторые водители опускают солнцезащитный козырек, надеясь, что если инспектор не сможет рассмотреть их глаза, то и останавливать не станет. Как правило, все происходит с точностью до наоборот. Бывалые водители рекомендуют держать голову прямо и уверенно смотреть вперед, словно сквозь экипаж ГАИ.

7. При усталости лучше откажитесь от поездки

Инспектор ГАИ обязательно захочет проверить водителя, который выглядит усталым, постоянно зевает, трет глаза и дрожит (будь то из-за похмелья или плохого самочувствия).

8. Не избегайте общения с ДПС

Если вы, заметив инспектора на обочине, волнуетесь, то, скорее всего, вы склонны действовать при этом необдуманно: «прятаться» за грузовиками, внезапно менять полосу движения или сворачивать на грунтовые дороги. Такие маневры привлекут внимание полицейских, и они остановят вас, даже если изначально не собирался этого делать.

Часто водители прибегают к уловке: перестраиваются на правую крайнюю полосу, если экипаж ГАИ стоит слева, либо занимают средний ряд, если посты расположены с обеих сторон трассы. Однако такой маневр срабатывает только тогда, когда он совершается аккуратно и заблаговременно.

Какие автомобили останавливают чаще, а какие – реже

Каршеринг. Инспектор должен убедиться, что арендовавший автомобиль человек и тот, кто находится за рулем, – одно и то же лицо. Увы, но арендаторы автомобилей позволяют садиться за руль своим знакомым или родственникам, которые могут даже не иметь водительских прав.

Автомобили с прицепом. Причина в том, что зачастую пожилые водители-дачники не имеют в правах нужной категории.

Модели, которые угоняют чаще всего. Согласно статистике прошедшего 2024 года, самыми угоняемыми машинами в России были Chery и Hyundai (Creta и Santa Fe), а также Toyota Camry.

Внедорожник темного цвета. У дорожно-патрульной службы это наиболее частая ориентировка. Получив ее, инспекторы начинаю проверку кроссоверов и внедорожников любых габаритов: от Hyundai Creta до Toyota Land Cruiser.

Реже тормозят водителей коммерческого транспорта: фургонов, грузовиков. Как правило, юрлица соблюдают законы, и у таких водителей редко возникают проблемы с документами. Меньше внимания со стороны инспекторов также привлекают минивэны – зачастую они принадлежат юрлицам или ответственным многодетным родителям.

«За рулем» напомнил, когда водителей не штрафуют даже за серьезные нарушения.