Машины RDRC Pro Street — Porsche 911 и Audi R8 против Tesla

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» состоится противостояние самых быстрых суперкаров

Серия Pro Street чемпионата RDRC в последние годы стала ареной противостояния самых быстрых суперкаров, доработанных в лучших тюнинг-ателье страны, и электромобилей. Кто окажется сильнее?

Ответ узнаете на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» 13 и 14 июня! Билеты уже в продаже.

Полшага до профессионалов

Дрэг-рейсинг – самый демократичный вид спорта, так как участвовать в нем можно на обычной дорожной машине. Многие пилоты, которые сейчас выступают в Pro-категориях на специально построенных для дрэг-рейсинга машинах, начинали в Street-категориях. Поэтому несколько лет назад было принято решение создать для самых быстрых дорожных машин отдельную серию Pro Street, которая состоит из двух классов: 9.2 и Pro ET. Заезды этой серии проходят сразу после выступления Pro-классов, а соревнования носят высокий статус Кубка Российской Автомобильной Федерации и Кубка России.

В классе 9.2 предельное время прохождения дистанции 9,2 секунды. Он объединяет серьезно доработанные спорткары и суперкары, которые ставят российские, европейские и мировые рекорды времени и скорости для тех или иных моделей. Естественно, большинство автомобилей серьезно доработаны. Самые быстрые серийные машины получают тюнинг Stage 2 – замена выпуска и новая прошивка. Те автомобили, у кого меньше «лошадей» с завода и вовсе дорабатываются до уровня Stage 3, когда мотор получает новую, более производительную турбину.

Зрителям «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» будут доступны многочисленные дополнительные активности. Например, экскурсия на автобусе по всему RDRC Racepark прямо во время заездов.

ДВС против электро

В классе 9.2 выступают Audi R8, McLaren 720S, Lamborghini Huracan, Porsche 911 и… Tesla Model S Plaid! В 2022 году до соревнований впервые допустили электромобили, и теперь противостояние машин с двигателем внутреннего сгорания с американскими и китайскими электромобилями – едва ли не самый яркий сюжет Pro Street.

Александр Миронов задал моду на электромобили в RDRC.

Главный апологет электромобилей – Александр Миронов. Его Tesla Model S Plaid проезжает дистанцию в среднем за 9,4 секунды. Многие бензиновые суперкары способны ехать прямо по границе класса, поэтому крымчанин долго подбирал оптимальные шины, играл с давлением в колесах, чтобы ускорить электромобиль. В итоге рекорд Model S в настоящий момент – 9,343 секунды. Так что Миронову часто приходится рисковать, чтобы победить за счет реакции. На финале RDRC 2025 он показал скорость реакции 0,003 секунды!

Тюнинг-войны

Его главные соперники: Руслан Арефьев на Audi R8, Александр Лобачев на Porsche 911 Turbo S и Мария Кутычкина на таком же Porsche. Машина Кутычкиной долгое время удерживала титул самого быстрого 911 поколения 992 на стандартный турбинах. Выжать максимум из стандартных «улиток» смогли в ателье Gosha Turbo Tech.

Яркие прогревы с огромными клубами дыма – стиль Руслана Арефьева.

В той же конторе строили и Audi R8 Руслана Арефьева, но в этот раз Гоша Перцхелия и его команда пошли другим путем – вместо турбин немецкий суперкар получил систему впрыска закиси азота. Инженеры команды долго настраивали машину и в итоге пришли к успеху – на «Дне рекордов» Руслан показал время 9.048 секунды, что стало рекордов для атмосферной Audi R8.

Но на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» так быстро ехать будет нельзя: заезд быстрее нижней границы класса называется «брейкаут», показавшему его пилоту засчитывают поражение. Так что инженерам Gosha Turbo Tech нужно будет замедлять машину точно под класс, следить за изменяющейся погодой и состоянием трека. В дрэг-рейсинге умение пилота и тюнера чувствовать воздух и асфальт зачастую важнее числа лошадиных сил под капотом.

Еще одна интрига – противостояние Gosha Turbo Tech и ателье Level Performance, которое носит принципиальный характер. Коллективы сражаются между собой и в SuperPro ET, и в Pro Street. Заезды между Porsche этих ателье – это всегда интрига, переживания и яркие эмоции.

Зачастую к этой борьбе присоединяется третье ателье – Ramon Performance. Команда Рамона Бусто специализируется на работе со стандартными турбинами и поставила множество мировых рекордов для такой конфигурации на разных машинах. В Pro Street ателье чаще всего выставляет Porsche 911 Turbo S и McLaren 720 S, причем подчас за руль садится или сам Рамон Бусто, или его супруга Кристина – штатный тест-пилот Ramon Performance. Главный болельщик команды, который следит за соперниками, собирает информацию о заездах и держит коллектив в курсе происходящего на дрэг-стрипе, – Ева Бусто, дочь Рамона и Кристины.

Оба дня «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» завершат церемонии награждения. Анастасия Борисова (в центре) не только быстра на трассе, но и устраивает яркие битвы шампанским на подиуме.

Киборг-убийца

Практически в любом классе RDRC борьба за титул продолжается буквально до последнего заезда сезона. Кроме PRO ET – самого быстрого гандикапа для дорожных машин. Здесь с огромным преимуществом победила Анастасия Борисова, которая за феноменальную реакцию, а также то самое чувство воздуха и асфальта прозвали «киборгом».

Ведь в гандикапе участники заявляют время прохождения дистанции и должны проехать 1/4 мили как можно ближе к заявленному времени, но не быстрее. При этом более быстрый автомобиль стартует позже более медленного, а разрыв определяется разницей заявленных времен. Предельное время прохождения дистанции в Pro ET составляет 9,2 секунды, а максимальное время – 10,5 секунды. Успех определяет время реакции и стабильность машины.

У Борисовой в сезоне RDRC 2024 было и то, и другое. Рекордная реакция Анастасии – 0,001 секунды. И это не разовая акция, ведь пилотесса регулярно демонстрирует время реакции с двумя ноликами после запятой. Ну а ее BMW M8 GranCoupe с тюнингом от Ramon Performanсe не просто так получила имя Black Mamba – смертоносная стабильность баварского автомобиля позволяет Борисовой регулярно показывать время в тысячных от заказанного.

Висхан Усманов из города Грозный поставил целью построить самую быструю BMW M3 России и побороться за мировые рекорды.

Впрочем, в 2025 году защитить свой титул обладателя Кубка России москвичке будет непросто – минимальное время класса было поднято с 11,2 секунды до 10,5 секунды. BMW Борисовой едет 10,7, так что Анастасии придется или дорабатывать машину, или переходить в RDRC Street.

Изображение черной мамбы нанесено на заднее стекло BMW M8 GranCoupe Black Mamba Анастасии Борисовой.

Приезжайте на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» и своими глазами посмотрите на сражения суперкаров и электромобилей, самые быстрые проекты тюнинг-ателье и борьбу людей и «киборга». Билеты уже в продаже.

Точный адрес: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

До встречи 13 и 14 июня!

ООО "За рулем", ИНН 7708309078, erid F7NfYUJCUneRHU4ygY3o

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