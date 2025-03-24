Скидки, подарки и приветствия — чем удивили дилеры Танка

Эксперт Тимкин провел рейд по автосалонам Tank и выяснил, что они предлагают

Бренд Tank занимает уникальное положение на нашем рынке. В его гамме – исключительно рамные внедорожники, причем недешевые. Но это не помешало ему в прошлом году занять десятое место по продажам. И это с двумя моделями: в тот период Tank 400 еще не дебютировал, а Tank 700 начали продавать только под конец года.

Расширение модельного ряда может способствовать тому, что теперь дела пойдут еще лучше. Готовы ли к этому дилеры? Мы проверили это в ходе традиционного рейда «За рулем».

Дилер Tank на северо-востоке Москвы

Сначала я отправился к дилеру на пересечении МКАД и Ярославского шоссе. Подъезд сюда не самый удобный, но парковка просторная. У входа – зарядный терминал для электромобилей (такими обзавелись все дилеры этой марки). Еще одна константа: там, где торгуют Танками, также продаются автомобили брендов Ora и Wey.

Стойка ресепшн оказалась пустой – меня никто не встретил, не поздоровался. Менеджеры на меня тоже не обратили внимания. Так что я отправился «в свободное плавание». Сначала подошел к стойке с аксессуарами. Они соответствуют имиджу бренда: тросы, лебедки, сэнд-траки, лопаты. Все нарядное и манящее.

Стенд с фирменными аксессуарами удивил нешуточными ценами. Как вам сэнд-трак за 21,5 тысячи рублей?

В шоу-руме выставлено пять моделей – четыре Танка и Ora, а вот для Wey места не осталось. Все цены соответствуют РРЦ. И они не обрадовали – по сравнению с прошлогодними Танки стали дороже более чем на полмиллиона рублей.

Как и год назад, «трехсотка» выставляется с тюнингом: установлен багажник на крыше. Его, кстати, обещали подарить при покупке. Еще и скидку предложили – 200 тысяч рублей. Увидев, что меня не впечатлило, менеджер пообещал переговорить с руководителем, который наверняка разрешит скинуть еще тысяч 50.

Электрохэтч Ora представлен в каждом салоне. А вот гибриды Wey встречаются не везде.

Дилер Tank на северо-западе Москвы

Затем я направился к дилеру в Химки. Подъезд сюда сложный: узкий разбитый переулок, пробки. Пробный тест-драйв, если он будет, пройдет медленно и печально.

Внутри – дворец! Огромная площадь, на которой десять выставленных машин просто потерялись. Тут нашлось место и трем моделям Wey. Но пусто – посетителей нет.

В отличие от прошлого салона, тут возле машин установлена не просто распечатанная страница с РРЦ, а табличка с ценой на конкретный экземпляр. Tank 300 тоже стоит в тюнинге. Фаркоп, комплект защитных сеток, дефлекторы на окна, электропривод пятой двери, рейлинги и бокс на крышу подняли цену версии City Premium c 5,1 до 5,38 млн рублей.

Я разглядывал автомобиль минут пять, но продажники спали. Вернее, все как один сидели в своих телефонах. Пришлось подзывать.

Освободившегося менеджера я сразу спросил о дисконте. Он в ответ посмотрел на мою одежду таким оценивающим взглядом, что мне даже стало неловко. Но фейс контроль я, видимо, прошел – менеджер соизволил со мной разговаривать, расхваливая машину. Пришлось оборвать его, сказав, что все про «трехсотку» знаю и интересуюсь скидками и подарками.

Допоборудование дарить не согласились, но были готовы предоставить скидку в 200 тысяч. Только вот умолчали, что это не их уступка, а прямая скидка производителя.

Терминалы для зарядки электромобилей есть у каждого автосалона Tank. Причем тут не запрещается подзарядить машину любой другой марки.

Дилер Tank на западе Москвы

В конце рейда я заглянул в дилерскую деревню на Новой Риге. Тут представлено множество брендов, и Tank расположен очень выгодно – в самом начале. Мимо не проехать.

В зале дилерского центра выставлено 11 машин, и я насчитал почти столько же сотрудников. Никто из них не поздоровался!

Меня заинтересовал Tank 300 Premium City в лютом тюнинге: все как в предыдущем салоне, плюс штора-маркиза и вездеходные колеса BF Goodrich со злым протектором и брызговики. Со всеми акциями эту машину отдают за 5 млн 929 тысяч рублей.

Трехсотки в щоу-румах, как правило, тюнингованные. Здесь выставлен экземпляр с тентом-маркизой.

Торг? Менеджер скривился так, что мне даже стало неудобно за свою наглость. Но потом он выдохнул и сказал, что что-то точно скинет, но конкретной суммы так и не назвал. Странный подход.

Выводы о дилерской сети Tank

Мне показалось, что дилеры марки Tank почивают на лаврах. Их устраивает статус-кво. У них вдвое расширился модельный ряд, но активности и огонька в глазах продажников не добавилось. А надо бы.

Не это ли стало причиной того, что по итогам продаж января-февраля Tank выпал из топ-10 нашего рынка? Конечно же, не только это. Сказывается и значительное подорожание машин этой марки на фоне других брендов, сумевших сохранить (плюс-минус, конечно) прошлогодние цены.

«За рулем» проверил, как работают дилеры Лады, что предлагают клиентам и по каким ценам.