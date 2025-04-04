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Ошибки природы — самые странные автомобили

Раньше автопроизводители любили экспериментировать, и на свет появлялись очень интересные машины. Предлагаем посмотреть на них в нашей фотоподборке.

Это теперь никто не удивляется внедорожникам под маркой Bentley и Maserati, полноприводным Ferrari или переднеприводным Мерседесам. А в былые годы фирменная специализация была куда жестче.

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Тем не менее даже успешные и прибыльные компании шли на эксперименты, и иногда – провальные, о которых теперь не любят вспоминать, иногда – бессмысленные, но порой, как показало будущее, – перспективные…

Это Lamborghini по заказу армии США (компания в ту пору принадлежала Chrysler). Двигатель объемом 5,9 л был расположен сзади. Военных авто не впечатлил. В 1985-м в производство запустили Lamborghini LM002 с 450-сильным двигателем, расположенным спереди. Всего продали 301 машину.
Тираж Chrysler Turbine с газовойи турбиной выдавал 130 л.с. при 37 000 об/мин и 576 Н.м с 0 об/мин! Расход топлива расстраивал даже американцев. Но покупателей смущали непонятная конструкция мотора и необычный дизайн.
В 1967-м на рынок вышли переднеприводные Oldsmobile Toronado и Cadillac Fleetwood Eldorado. В трансмиссии применили конструктивно сложную, ненадежную и шумную цепь. Продажи поначалу шли очень вяло, но концерн GM не сдавался. И в данном случае был прав.
Cadillac Allante – конкурент Mercedes-Benz SL и Jaguar XJS. Его компоненты везли самолетом в Италию, где Pininfarina делала кузова. Потом машины по 56 штук в специальном Боинге возвращали в США, где окончательно дособирали. Сделали лишь 21 340 Кадиллаков. По меркам США – провал!
Седан Chevrolet Corvair с расположенным сзади оппозитным 6-цилиндровым мотором-воздушником мощностью всего 81 л.с. стал объектом нападок журналиста Ральфа Найдера. И появился миф о провальности необычной модели. Но никакого провала не было: продали около 1,5 млн экземпляров.
За три десятилетия до американского Chevrolet Corvair на заднемоторной компоновке обожглась уважаемая фирма Mercedes-Benz. Модель 130Н выпустили в 1934-м. За два года продали всего 4298 машин. Тяга к экспериментам у фирмы пропала надолго.
Маленький Aston Martin – затея рискованная. Модель Cygnet 2011 года – не что иное, как перелицованная Toyota IQ, но… в три раза дороже. До 2013 года нашлось лишь 143 оригинала, купивших нетрадиционные для марки машины. Наверное, для коллекции…
Любой школьник в США знал, что Thunderbird должен быть двухдверным. Но в 1967-м Ford решил отдалить Thunderbird от модели Mustang. Но вдруг T-bird стал конкурировать с седанами Lincoln. Продали только около 75 000 машин (по меркам США тех лет – мизер).
В 1967 году появился четырехдверный Porsche 911, но в США. В качестве задних дверей использовали доработанные передние. Позже компания Porsche создала прототип Studio Н50 на базе модели 928 с маленькими задними дверями, открывающимися против движения.
В 1991-м сделали гармоничный прототип Porsche 989, но инициатор проекта Ульрих Бец покинул компанию, а руководство решило, что четырехдверный Porsche – затея рискованная. Время Panamera еще не пришло. Решись компания на этот эксперимент раньше, неизвестно, чем бы это закончилось.
FIAT показал в 1952 году модель 8V – купе со 105-сильным двигателем в 2 литра. Продав 114 машин, в 1954-м от FIAT 8V отказались, и к теме спортивных машин вернулись лишь в 1966-м с моделью Dino.
Первый спортивный блин фирмы Volvo тоже не удался. Модель Р1900, показанная в 1954-м, имела стеклопластиковый кузов. Автомобили ужасно управлялись, а кузов безбожно вибрировал. Как-то новый шеф Volvo Гунар Энгелау взял родстер на выходные и… тут же закрыл проект.
Opel Speedster – пример рискованных экспериментов последнего времени. Покупатели смотрели на родстер осторожно. Было собрано около 7000 экземпляров с моторами 149, 203 и 220 л.с. Не достигли даже запланированных 10 000 штук.
Ошеломляющий Renault Avantime, пошедший в серию в 2001 году. Покупать не то купе, не то минивэн всего с четырьмя сиденьями и огромными дверями, открывающимися по хитрой траектории, спешили немногие. До 2003-го реализовали всего-то 8557 автомобилей.
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Канунников Сергей
Количество просмотров 40
04.04.2025 
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