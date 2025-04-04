Ошибки природы — самые странные автомобили

Раньше автопроизводители любили экспериментировать, и на свет появлялись очень интересные машины. Предлагаем посмотреть на них в нашей фотоподборке.

Это теперь никто не удивляется внедорожникам под маркой Bentley и Maserati, полноприводным Ferrari или переднеприводным Мерседесам. А в былые годы фирменная специализация была куда жестче.

Тем не менее даже успешные и прибыльные компании шли на эксперименты, и иногда – провальные, о которых теперь не любят вспоминать, иногда – бессмысленные, но порой, как показало будущее, – перспективные…

ЗИЛ, Москвич, ЗАЗ и ЛуАЗ, SAAB, Mercury, Rover... — эти и другие старые бренды совсем недавно стали достоянием истории. Почему так получилось?