Новый бренд АВТОВАЗа — подробности

Под маркой SKM в Тольятти будут выпускать коммерческий транспорт

АВТОВАЗ объявил о запуске нового бренда SKM. Под ним станут выпускать линейку коммерческих моделей: цельнометаллические фургоны, пассажирские микроавтобусы и шасси под различные надстройки.

Новинки впишутся в нишу между Ларгусом и газовским Соболем.

Автомобили нового бренда SKM

Официальная информация предельно скудна: автомобили SKM будут отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением, а также удобством погрузки и разгрузки.

Микроавтобус SKM

Какие модели будут выпускать под маркой SKM

Автомобили SKM названы «полностью оригинальным продуктом», хотя в них без особого труда угадывается продукция китайского концерна Shineray, которая у себя на родине отличается одной буквой (SRM), а легковушки SWM той же компании выпускает в России калининградский «Автотор».

Если конкретнее, перед нами модель SRM Jinhaishi с продольно расположенным двигателем, задним приводом и задним мостом на рессорах. Габариты – 4890×1700×1995 мм при колесной базе 3185 мм.

Судя по шильдику, АВТОВАЗ выбрал версию с двухлитровым бензиновым мотором на 150 л. с. В Китае есть двигатели послабее и меньшего объема. Коробка передач только механическая, 5‑ступенчатая.

Интерьер SRM Jinhaishi

Интерьер на фото – оригинальной модели SRM. Но вряд ли у «российской» машины он будет чем-то отличаться, кроме средней буквы на руле.

Когда появятся в продаже машины SKM?

О старте производства, ценах и наборе версий объявят позднее.

Какой потенциал у марки SKM?

Если SKM включат в список госзакупок, то на его базе можно создавать любые автомобили – от медицинских до полицейских. И частные покупатели будут: где еще найдешь многоместную и относительно компактную машину? А эта может увезти семерых.

Результаты испытаний фургона Куб на базе Лады Ларгус приведены тут.