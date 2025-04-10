#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отделка не по-пикапо-вски качественная. Среди новинок – беспроводная зарядка с охлаждением. А вот подстаканники спрятались.
10 апреля
Обновленный Great Wall Poer: доступный бензиновый мотор и три загадочных кнопки
Эксперт Гудков протестировал самый популярный...
Сними наушники, посмотри по сторонам: в Московской области устанавливают новые инфощиты
10 апреля
Сними наушники, посмотри по сторонам: в Московской области устанавливают новые инфощиты
В Подмосковье установили более 20 новых...
МКП и АКП — какая экономичнее и почему все пишут разное
10 апреля
МКП и АКП — какая экономичнее и почему все пишут разное
Эксперт Ревин объяснил, что влияет на расход...

МКП и АКП — какая экономичнее и почему все пишут разное

Эксперт Ревин объяснил, что влияет на расход топлива при механике или автомате

Основы проблемы двигателя, механики и автомата

Начнем с того, что экономичности того или иного типа коробки передач не существует. Экономичной или неэкономичной может быть работа двигателя в паре с той или иной трансмиссией, установленной на тот или иной автомобиль.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

На экономичность влияют два основных фактора. Первый – это потери в самой коробке передач, а второй – способность коробки передач обеспечить работу двигателя в оптимальном, в том числе и с точки зрения экономики, режиме.

Почему автоматы греются, а механика – нет

С энергетической точки зрения, если агрегат не создавался для производства тепла, то, если он греется, значит есть проблемы с эффективностью. И сразу становится очевидно, что, поскольку автомобили с АКП снабжаются теплообменниками для охлаждения рабочей жидкости, а МКП – нет, то коэффициент полезного действия вторых выше.

В АКП главным источником тепла является гидротрансформатор. В нем жидкость интенсивно перемешивается и, в прямом смысле, передает энергию двигателя на первичный вал АКП, но делает это с потерями.

Между насосным и турбинным колесами в гидротрансформаторе стоит реактор, позволяющий передавать вращение с увеличением крутящего момента, но с уменьшением оборотов.
Между насосным и турбинным колесами в гидротрансформаторе стоит реактор, позволяющий передавать вращение с увеличением крутящего момента, но с уменьшением оборотов.

Современные гидротрансформаторы имеют механизм, похожий на сцепление, и блокирующий гидротрансформатор, который устраняет потери на пробуксовку.

Рекомендуем
Упрямый глюк немолодого Гольфа — как решить проблему

Повышенные потери энергии в АКП вызывает и большое количество фрикционных пакетов. Фрикцион представляет собой несколько неподвижных дисков и несколько вращающихся. Зазоры между ними даже в разомкнутом состоянии минимальны, и все их «склеивает» рабочая жидкость, проворачивание слоев которой забирает энергию.

Еще в АКП при работе двигателя постоянно работает насос, подающий рабочую жидкость, и требующий некоторую энергию.

Потери в АКП позволяют оценить сравнение расхода топлива на стоянке при разных положениях селектора. коробки Например, современный двигатель в положении Р расходует 0,9 л/ч, а в положении D – 1,3 л/ч. Такова цена перемешивания жидкости в гидротрансформаторе при удерживании автомобиля тормозами. А ведь именно так мы и ездим, и делать так – правильно. Нейтраль или паркинг в АКП рекомендуется включать только если остановка продлится дольше двух минут.

Современная многоступенчатая АКП для заднеприводного автомобиля. Корпус буквально набит подвижными элементами.
Современная многоступенчатая АКП для заднеприводного автомобиля. Корпус буквально набит подвижными элементами.

Ничего подобного в механической коробке передач нет. Масло на дне коробки зацепляют вращающиеся шестерни, и весь агрегат смазывается разбрызгиванием.

Почти вся «начинка» шестиступенчатой МКП Renault Duster.
Почти вся «начинка» шестиступенчатой МКП Renault Duster.

Итак, мы доказали, что потери энергии в АКП заметно выше. Это подтверждается и справочными данными, говорящими, что КПД механической коробки близок к 98%, а автоматической колеблется в пределах от 86 до 94%.

Какая коробка передач нужна двигателю

Рекомендуем
Аккумулятор в порядке, а значок АКБ не гаснет? Вот что надо проверить

Для экономичности двигателю нужно работать в зоне минимального удельного расхода топлива. Очень грубо можно принять, что для бензинового безнаддувного двигателя обороты должны составлять 2000-3000 мин-1 при нагрузке 70-80% от максимальной. Конечно, современный регулируемый турбонаддув вносит свои коррективы, но в целом зависимости те же.

Экономичными будут невысокие обороты и достаточно большие нагрузки. При этом не забудем, что эти зависимости относятся к режиму постоянной скорости, но автомобильный двигатель работает значительную часть времени на переходных режимах, особенно в городе. Теперь рассмотрим, как эти режимы будут поддерживать МКП и АКП.

Число ступеней коробок передач

Для того чтобы мотор работал максимально экономично, нужно, чтобы в любой момент времени при разгоне, движении с постоянной скоростью и при торможении двигателем его нагрузка и обороты определялись исключительно его потребностями. Но ни одна трансмиссия, кроме вариаторной, не может обеспечить идеальное соответствие. У АКП и МКП число ступеней фиксировано и их не так много. Поэтому потребности мотора удовлетворяются приблизительно.

Рекомендуем
Робот и прицеп — как не навредить мотору и заодно сэкономить бензин

Степень приближения к идеалу определяется числом ступеней. Чем ступеней больше, тем экономичность выше. Но число ступеней в механической коробке передач легкового автомобиля не превышает шести. При этом АКП бывают и 4-, и 10-ступенчатые. Отсюда следует вывод, что старые автоматические коробки передач, имеющие всего четыре ступени, однозначно проигрывали в экономичности современным им механическим 5-ступенчатым агрегатам.

Затем началась «гонка вооружений», направленная на рост числа передач. Но заставлять водителя орудовать более чем 6-ступенчатой механической коробкой производители легковых автомобилей не стали. При этом на коммерческом транспорте число передач достигает 16.

В истории грузовиков была даже такая МКП.
В истории грузовиков была даже такая МКП.

Автоматические коробки дошли до рубежа в десять передач, но только на крупных и очень дорогих автомобилях. Естественно, что при этом экономичность движения выше, хотя версий таких автомобилей с МКП не существует. Как только число ступеней АКП превышает шесть, они начинают выигрывать у механики.

Но все старания конструкторов сделать автомобиль экономичнее может испортить стиль вождения конкретного водителя, ведущего автомобиль как с МКП, так и с АКП.

Расход топлива определяет водитель

Начнем с ошибок в использовании МКП. Переключение передач не вовремя и частое игнорирование высшей передачи вызывает заметный перерасход топлива. Часто «нелюбовью» к высшим передачам страдают начинающие водители и люди, для которых вождение автомобиля – не удовольствие, а досадная потеря времени: они отвлекаются на другие дела (например, на разговоры по телефону), и говорить о сознательном выборе передачи уже не приходится.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Другим способом перерасхода топлива считаются излишне резкие разгоны, которые требуют больше топлива, чем плавные.

Таким же способом перерасходуют топливо и владельцы автомобилей с АКП. Конечно, ошибок в выборе передач у современного автомата не будет, но если постоянно «рвать с места», то даже самая современная машина с АКП будет расходовать гораздо больше топлива.

Если вы не таксист

А в завершение могу сказать, что если вы не водитель коммерческого транспорта и не таксист, то иногда можно поддать газу, не беспокоясь о расходе топлива (и на механике, и на автомате). Но лимит скорости лучше не превышать.

  • Эксперт Колодочкин рассказал, как подготовить машину к лету после простоя.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 3
10.04.2025 
Фото:Из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0