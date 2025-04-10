МКП и АКП — какая экономичнее и почему все пишут разное

Эксперт Ревин объяснил, что влияет на расход топлива при механике или автомате

Основы проблемы двигателя, механики и автомата

Начнем с того, что экономичности того или иного типа коробки передач не существует. Экономичной или неэкономичной может быть работа двигателя в паре с той или иной трансмиссией, установленной на тот или иной автомобиль.

На экономичность влияют два основных фактора. Первый – это потери в самой коробке передач, а второй – способность коробки передач обеспечить работу двигателя в оптимальном, в том числе и с точки зрения экономики, режиме.

Почему автоматы греются, а механика – нет

С энергетической точки зрения, если агрегат не создавался для производства тепла, то, если он греется, значит есть проблемы с эффективностью. И сразу становится очевидно, что, поскольку автомобили с АКП снабжаются теплообменниками для охлаждения рабочей жидкости, а МКП – нет, то коэффициент полезного действия вторых выше.

В АКП главным источником тепла является гидротрансформатор. В нем жидкость интенсивно перемешивается и, в прямом смысле, передает энергию двигателя на первичный вал АКП, но делает это с потерями.

Между насосным и турбинным колесами в гидротрансформаторе стоит реактор, позволяющий передавать вращение с увеличением крутящего момента, но с уменьшением оборотов.

Современные гидротрансформаторы имеют механизм, похожий на сцепление, и блокирующий гидротрансформатор, который устраняет потери на пробуксовку.

Повышенные потери энергии в АКП вызывает и большое количество фрикционных пакетов. Фрикцион представляет собой несколько неподвижных дисков и несколько вращающихся. Зазоры между ними даже в разомкнутом состоянии минимальны, и все их «склеивает» рабочая жидкость, проворачивание слоев которой забирает энергию.

Еще в АКП при работе двигателя постоянно работает насос, подающий рабочую жидкость, и требующий некоторую энергию.

Потери в АКП позволяют оценить сравнение расхода топлива на стоянке при разных положениях селектора. коробки Например, современный двигатель в положении Р расходует 0,9 л/ч, а в положении D – 1,3 л/ч. Такова цена перемешивания жидкости в гидротрансформаторе при удерживании автомобиля тормозами. А ведь именно так мы и ездим, и делать так – правильно. Нейтраль или паркинг в АКП рекомендуется включать только если остановка продлится дольше двух минут.

Современная многоступенчатая АКП для заднеприводного автомобиля. Корпус буквально набит подвижными элементами.

Ничего подобного в механической коробке передач нет. Масло на дне коробки зацепляют вращающиеся шестерни, и весь агрегат смазывается разбрызгиванием.

Почти вся «начинка» шестиступенчатой МКП Renault Duster.

Итак, мы доказали, что потери энергии в АКП заметно выше. Это подтверждается и справочными данными, говорящими, что КПД механической коробки близок к 98%, а автоматической колеблется в пределах от 86 до 94%.

Какая коробка передач нужна двигателю

Для экономичности двигателю нужно работать в зоне минимального удельного расхода топлива. Очень грубо можно принять, что для бензинового безнаддувного двигателя обороты должны составлять 2000-3000 мин-1 при нагрузке 70-80% от максимальной. Конечно, современный регулируемый турбонаддув вносит свои коррективы, но в целом зависимости те же.

Экономичными будут невысокие обороты и достаточно большие нагрузки. При этом не забудем, что эти зависимости относятся к режиму постоянной скорости, но автомобильный двигатель работает значительную часть времени на переходных режимах, особенно в городе. Теперь рассмотрим, как эти режимы будут поддерживать МКП и АКП.

Число ступеней коробок передач

Для того чтобы мотор работал максимально экономично, нужно, чтобы в любой момент времени при разгоне, движении с постоянной скоростью и при торможении двигателем его нагрузка и обороты определялись исключительно его потребностями. Но ни одна трансмиссия, кроме вариаторной, не может обеспечить идеальное соответствие. У АКП и МКП число ступеней фиксировано и их не так много. Поэтому потребности мотора удовлетворяются приблизительно.

Степень приближения к идеалу определяется числом ступеней. Чем ступеней больше, тем экономичность выше. Но число ступеней в механической коробке передач легкового автомобиля не превышает шести. При этом АКП бывают и 4-, и 10-ступенчатые. Отсюда следует вывод, что старые автоматические коробки передач, имеющие всего четыре ступени, однозначно проигрывали в экономичности современным им механическим 5-ступенчатым агрегатам.

Затем началась «гонка вооружений», направленная на рост числа передач. Но заставлять водителя орудовать более чем 6-ступенчатой механической коробкой производители легковых автомобилей не стали. При этом на коммерческом транспорте число передач достигает 16.

В истории грузовиков была даже такая МКП.

Автоматические коробки дошли до рубежа в десять передач, но только на крупных и очень дорогих автомобилях. Естественно, что при этом экономичность движения выше, хотя версий таких автомобилей с МКП не существует. Как только число ступеней АКП превышает шесть, они начинают выигрывать у механики.

Но все старания конструкторов сделать автомобиль экономичнее может испортить стиль вождения конкретного водителя, ведущего автомобиль как с МКП, так и с АКП.

Расход топлива определяет водитель

Начнем с ошибок в использовании МКП. Переключение передач не вовремя и частое игнорирование высшей передачи вызывает заметный перерасход топлива. Часто «нелюбовью» к высшим передачам страдают начинающие водители и люди, для которых вождение автомобиля – не удовольствие, а досадная потеря времени: они отвлекаются на другие дела (например, на разговоры по телефону), и говорить о сознательном выборе передачи уже не приходится.

Другим способом перерасхода топлива считаются излишне резкие разгоны, которые требуют больше топлива, чем плавные.

Таким же способом перерасходуют топливо и владельцы автомобилей с АКП. Конечно, ошибок в выборе передач у современного автомата не будет, но если постоянно «рвать с места», то даже самая современная машина с АКП будет расходовать гораздо больше топлива.

Если вы не таксист

А в завершение могу сказать, что если вы не водитель коммерческого транспорта и не таксист, то иногда можно поддать газу, не беспокоясь о расходе топлива (и на механике, и на автомате). Но лимит скорости лучше не превышать.

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