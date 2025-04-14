Полный привод, немецкое качество, обилие расходников, но есть подвох

Эксперт Виноградов оценил идею покупки Volkswagen Tayron для китайского рынка

Даже при нынешнем изобилии китайских автомобилей на нашем рынке, в продаже по-прежнему есть много новых кроссоверов привычных марок.

В основном, это машины с китайского рынка и для китайского рынка. Но, изучив агрегаты, которые устанавливаются на эти модели, становится понятно, что несмотря на китайское происхождение, какой-то разницы в качестве и надежности нет. Нет и дефицита запчастей для них, а мастера легко справляются с их ремонтом и обслуживанием.

Но две проблемы неизбежно сопровождают подобные автомобили. Первая, это отсутствие заводской гарантии. А вторая – высокая цена. При прочих равных разница на фоне китайских одноклассников может достигать полутора миллионов.

Но желание непременно купить, кроссовер европейского бренда вполне исполнимо. Возьмем, к примеру, Volkswagen Tayron, по посмотрим, будут ли с ним проблемы в России.

Volkswagen Tayron

По габаритам Volkswagen Tayron близок к известному нам Тигуану. Да и внешне похож нанего.

Сразу надо сказать, что стоит Volkswagen Tayron, созданный исключительно для рынка Китая и ввезенные в РФ по схеме параллельного импорта, недешево. Скажем, Hyundai Mufasa и Kia Sportage Ace стоят поменьше. Но, в отличие от Хендэ или Киа, Тайрон к нам везут исключительно в полноприводном варианте.

При этом Tayron оснащается более мощным двигателем, чем кроссоверы, приведенные в качестве альтернативы. Это 220-сильный бензиновый турбомотор TSI серии ЕА888 объемом 2 литра.

Кросс-купе Volkswagen Tayron X

Работает он, разумеется, в связке с семиступенчатым роботом DSG. Так что с покупкой расходников для мотора или коробки проблем не будет. Да и степень надежности давно не секрет.

Салон кросс-купе Volkswagen Tayron X

Построен Tayron на модульной платформе MQB, которая гарантирует две вещи. Отличное поведение на дороге и вместительный для своих габаритов салон.

Цены на Volkswagen Tayron начинаются от 5 млн рублей. Помимо обычного Тайрона у дилеров в наличии есть и кросс-купе Tayron X, которое при схожем оснащении дороже всего на 100-150 тысяч рублей.

Оба автомобиля можно брать, не переживая, что в ходе эксплуатации возникнут какие-то неразрешимые проблемы.

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