ВАЗ-2101 — 55 лет! Интересные факты о первых Жигулях

Эксперт Виноградов перечислил малоизвестные факты из истории «копейки» ВАЗ-2101

55 лет назад, 19 апреля 1970 года, было запущено производство Жигулей. Это очень важная веха в истории нашего автопрома.

Первая модель Волжского завода стала во всех смыслах первой. Например, первой для многих семей. И много в ней для наших автомобилистов было впервые.

Мы собрали тут некоторые интересные факты, о которых вы, возможно, не знали.

ВАЗ-2101

Жигули круче Фиата

Не секрет, что в процессе превращения Фиата в Жигули в конструкцию советского автомобиля было внесено около 800 изменений. Проще перечислить, что осталось неизменным.

Во время ресурсных испытаний Fiat-124 стало ясно, что в исходном виде наши условия он не выдерживает.

Бытует мнение, что исходник Fiat-124 гораздо лучше советского аналога. Но нам довелось сравнить два автомобиля очно (тест был опубликован в журнале «За рулем» №10/2019). Причем оба автомобиля были в идеальном состоянии.

Была значительно увеличена жесткость кузова, усилена подвеска. Задние дисковые тормоза уступили место барабанным, эффективность отопителя подняли, чтобы в салоне было комфортно даже при экстремально низких температурах. И, надо сказать, «печка» Жигулей действительно способна прогревать салон даже на Крайнем Севере.

На приборной панели ВАЗ появился указатель температуры охлаждающей жидкости. У Фиата на этом месте лишь контрольная лампа.

Было много и мелких изменений, наподобие дверных ручек или клыков на бамперах. Даже знаменитая посадка «кузнечиком» у Жигулей лучше, чем у 124-го Фиата. Ведь у последнего, в отличие от нашего автомобиля, не регулируется спинка водительского сиденья.

Поездив на обоих автомобилях, убедился, что Жигули совершеннее во всех смыслах. Лучше динамика и плавность хода. При этом автомобиль намного собраннее ведет себя на дороге – итальянский седан такого впечатление цельности дать не может.

Жигули и Формула-1

Что может быть общего у наших Жигулей и Формулы-1? Это двигатели! Точнее, инженер, который их создавал. Это знаменитый Аурелио Лампреди, работавший до 1955 года в Ferrari. Именно он создавал двигатель для болида Ferrari 500, на котором Альберто Аскари дважды стал чемпионом мира – в 1952 и 1953 годах.

Аурелио Лампреди – инженер и создатель двигателей для гоночных болидов и гражданских автомобилей.

После Ferrari Лампреди перешел в Fiat, где также разрабатывал двигатели. И именно он был одним из ведущих конструкторов будущего двигателя ВАЗ-2101.

Изначально руководство Fiat хотело, чтобы на нашем автомобиле стоял тот же двигатель, что и на Fiat-124: нижневальный объемом 1200 «кубиков» и мощностью 62 л.с.

Однако наша сторона настояла на том, чтобы под капотом будущих Жигулей прописался двигатель нового поколения. Хотя мощность его была всего на две лошадиные силы больше, но сам двигатель был совершеннее – с верхним распредвалом и лучшей эластичностью. Да и потенциал для модернизации, как показало будущее, был несравнимо больше.

Мало кто знает, что к двигателю ВАЗ-2101 приложил руку легендарный конструктор Формулы-1.

Жигули и «За рулем»

Кстати, к названию нового автомобиля из Тольятти приложил руку и наш журнал. В 1968 году редакция «За рулем» предложила читателям поучаствовать в конкурсе на лучшее название для ВАЗ-2101. Получив более 50 тысяч писем с 1812 названиями, выбрали имя Лада.

И это имя годом позже было использовано для экспортных версий. А потом, как мы знаем, укоренилось и на внутреннем рынке. Что до первенца завода, то новый автомобиль получил название «Жигули».

Кстати, в том же 1968 году будущая «единичка» впервые появилась на обложке «За рулем». Правда, еще в обличье оригинального Fiat-124. Это был июньский номер. А в августовском номере за 1970 год вышла уже полноценная статья о новом автомобиле.

В 2000 году среди читателей «За рулем» был проведен опрос на звание лучшего российского автомобиля столетия. И победителем стал именно ВАЗ-2101.

Первое появление будущих Жигулей на обложке журнала «За рулем» состоялось летом 1968 года.

Новшества ВАЗ-2101

«Единичка» стала первой моделью в СССР, в которой использовался тосол вместо дистиллированной воды. Эксплуатация зимой стала заметно проще.

Несмотря на скромные габариты, на втором ряду довольно просторно.

Кроме того было непривычно, что обслуживание автомобиля свелось к минимуму. Между плановыми ТО – каждые 10 000 км – никаких регулярных шприцеваний подвески и других манипуляций. Казалось, что это отрицательно скажется на надежности. Но вышло ровно наоборот.

Жигули 1970-х годов – один из самых надежных советских автомобилей. В этом я убедился лично, когда в 2019 году на своем ВАЗ-2101 1976 года выпуска проехал половину Европы. За 8000 км не было ни одной поломки!

В первый год выпуска было доступно четыре цвета кузова, один из которых исчез практически сразу. Это темно-зеленый цвет с кодом 386. Позже его сменил другой оттенок (номер 388).

Лада Спорт

Спортивная карьера «единички» получилась долгой и началась успешно.

Уже в 1971 году заводская команда АВТОВАЗа приняла участие в международном ралли «Тур Европы» протяженностью 14 тысяч км!

К 50-летнему юбилею силами Лады Спорт и мастеров из клуба Lada History была создана точная реплика ВАЗ-2101 из «Тура Европы».

Дебют получился более чем убедительным. Команда Лады (именно под таким именем наш бренд тогда стал известен в Европе) с ходу заняла второе место в командном зачете!

Спортивная карьера ВАЗ-2101 началась с серебра «Тура Европы» 1971 года.

Ну и кто у кого скопировал? ГАЗ‑13 Чайка, американский Buick Electra и французский Facel Vega – опубликованы неизвестные детали появления советского ГАЗ‐13 Чайка.