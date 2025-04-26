Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне

Читатель «За рулем» применил клипсы от Нивы для ремонта салона других машин

Если на немолодой машине из-за поломанных зацепов отвалилась какая-либо облицовка салона или панелька, то просто и красиво можно закрепить их при помощи двойных клипс салона от Нивы.

Таким образом я вернул на место пластик кожуха тоннеля на Renault Megane второго поколения и края «лыжи» на панели у ветрового стекла на ранней Ладе Калине.

Пример использования клипс от Нивы для ремонта салона

А. Карепанов, г. Киров

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