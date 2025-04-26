#
МолнияШанхай 202580 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
26 апреля
В России снова можно купить привычный бюджетный японский кроссовер по приятной цене
Продажи кроссоверов Nissan Qashqai возобновлены...
Какую роль сыграл ленд-лиз — реальные цифры и их соотношение
26 апреля
Какую роль сыграл ленд-лиз — реальные цифры и их соотношение
Эксперт Крючков оценил помощь западных...
Аналитики подсчитали расходы на владение доступным кроссовером JAC
26 апреля
Аналитики подсчитали расходы на владение доступным кроссовером JAC
НАПИ: за пять лет на содержание JAC JS3...

Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне

Читатель «За рулем» применил клипсы от Нивы для ремонта салона других машин

Рекомендуем
Усиливаем подсветку приборов в автомобиле — простой лайфхак

Если на немолодой машине из-за поломанных зацепов отвалилась какая-либо облицовка салона или панелька, то просто и красиво можно закрепить их при помощи двойных клипс салона от Нивы.

Таким образом я вернул на место пластик кожуха тоннеля на Renault Megane второго поколения и края «лыжи» на панели у ветрового стекла на ранней Ладе Калине.

Пример использования клипс от Нивы для ремонта салона
Пример использования клипс от Нивы для ремонта салона

А.Карепанов, г. Киров

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Рекомендуем
Можно ли улучшить автомобиль с помощью деталей от компьютера? Еще как можно!

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Полезное применение заводской заглушки под магнитолу 1 DIN описано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:А. Карепанов
Количество просмотров 3
26.04.2025 
Фото:А. Карепанов
Поделиться:
Оцените материал:
0