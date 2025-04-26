Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне
Если на немолодой машине из-за поломанных зацепов отвалилась какая-либо облицовка салона или панелька, то просто и красиво можно закрепить их при помощи двойных клипс салона от Нивы.
Таким образом я вернул на место пластик кожуха тоннеля на Renault Megane второго поколения и края «лыжи» на панели у ветрового стекла на ранней Ладе Калине.
А. Карепанов, г. Киров
Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Полезное применение заводской заглушки под магнитолу 1 DIN описано тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках