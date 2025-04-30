Эту запчасть на АЗЛК использовали для... — ни за что не догадаетесь!

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«За рулем» рассказал о двойном назначении ступичного колпачка Москвича‑2140

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Ступичные колпачки для позднего Москвича2140 пользовались особой популярностью у заводчан.

Дело в том, что в те времена на серьезных производствах повсюду стояли автоматы с бесплатной газировкой, однако стаканов никогда в наличии не было. А вот указанные колпачки отлично их заменяли!

Ступичный колпачок Москвича-2140
Ступичный колпачок Москвича-2140
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia | Соцсети
Количество просмотров 4
30.04.2025 
Фото:Wikimedia | Соцсети
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