Эту запчасть на АЗЛК использовали для... — ни за что не догадаетесь!
«За рулем» рассказал о двойном назначении ступичного колпачка Москвича‑2140
Ступичные колпачки для позднего Москвича‑2140 пользовались особой популярностью у заводчан.
Дело в том, что в те времена на серьезных производствах повсюду стояли автоматы с бесплатной газировкой, однако стаканов никогда в наличии не было. А вот указанные колпачки отлично их заменяли!
Ступичный колпачок Москвича-2140
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Фото:Wikimedia | Соцсети
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30.04.2025
Фото:Wikimedia | Соцсети
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