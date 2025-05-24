Почему этот автомобиль прозвали «вездестоем» и при чем тут Никита Хрущев

Опубликована история появления полугусеничного ЗИС‑33

Захар-«вездестой»

Полугусеничный ЗИС‑33 отреставрирован специалистами мастерской Шаманского и в рабочем виде экспонируется в музее Моторы войны.

Машина интересна историей своего появления. Необходимость в полугусеничных автомобилях выявила советско-финская война 1939–1940 годов – зимой в Карелии серийным грузовикам не хватало проходимости.

Одним из главных идеологов проекта был Никита Хрущев, тогда – член военного совета Киевского особого военного округа. А в жизнь идею воплощало КБ ЗИС под руководством Бориса Фиттермана.

По сути это спецверсия обычного «Захара», трехтонного ЗИС‑5 со съемным гусеничным движителем. Сзади к раме стремянками крепилась балка с ведущими звездочками. Вращение им передавала цепь с регулировкой натяжения от зубчаток, спрятанных между двойными задними колесами.

ЗИС-33 можно увидеть в музее «Моторы войны».

В колесной конфигурации каретки с балансирами фиксировались цепями, а поднимались и опускались ручной лебедкой. Около подножек были неподвижно закреплены ленивцы с механизмами натяжения гусениц, из-за чего запасное колесо переехало в переднюю часть грузовой платформы, были укорочены сами подножки и упрощен глушитель.

Под передние колеса могли ставиться металлические лыжи. А спереди под мотором был установлен обтекатель для движения в глубоком снегу.

В полевых условиях пара красноармейцев могла быстро переоборудовать грузовик с колесного на гусеничный ход. Ленты гусениц снимались, и машина снова превращалась в обычный ЗИС‑5.

Первый серийный ЗИС‑33 покинул конвейер буквально через пару месяцев после начала разработки, в январе 1940 года, так что машина успела принять участие и в финской кампании. Всего до апреля 1940 года сделали около четырех тысяч таких грузовиков.

Гусеничный механизм массой 1322 кг был слишком тяжелым (только гусеницы по 200 кг каждая) и вызывал ускоренный износ трансмиссии, особенно заднего редуктора. Пострадала грузоподъемность, расход топлива был огромен, быстро стирались шины. Мощности 76‑сильного двигателя 5.5 на бездорожье едва хватало, он часто перегревался. В войсках этот вездеход даже наградили прозвищем «вездестой».

Помимо войны с Финляндией ЗИС‑33 активно использовались РККА и в ходе Великой Отечественной – почти все машины либо погибли во время войны, либо после износа гусеничного движителя были переделаны в обычные ЗИС‑5.

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