Почему заводы боятся возродить Жигули и Волги

Эксперт Колодочкин рассказал, сколько стоили бы сегодня советские автомобили

Призывы сделать пару шагов назад звучат давно: нужны дешевые автомобили, а мы с удовольствием вспомним детство и пересядем на ВАЗ-2101 и Москвич-2140 без микропроцессоров и Check Engine, да и до санкций таким машинам дела нет.

Проще говоря, некоторые люди хотят, чтобы им вернули простые автомобили безо всяких бесключевых доступов и тачскринов. Но купят ли они такое?

Немногие купили бы сегодня такую Волгу за 3 млн рублей. А если бы и купили, то постепенно перестали бы на ней ездить.

Цены на советские автомобили в пересчете на современные рубли

Пересчитать цены советской эпохи в нынешние несложно. Обычно берут прожиточные уровни двух периодов, пересчитывают их применительно к рублю и так далее.

Можно делать проще – сравнить стоимость батона хлеба тогда и сейчас – вот вам и коэффициент для пересчета.

Впрочем, у разных авторов мелькают примерно одинаковые цифры: ВАЗ-2101 получил бы сегодня ценник примерно в 1,3 млн рублей, а за Волгу ГАЗ-24 запросили бы примерно 2,8-3 млн рублей.

Эти цифры немножко отрезвляют: очень дорого… Но гораздо важнее другое: эти цены не имеют ни малейшего отношения к реальности. Ни один современный завод не сможет начать с завтрашнего дня производить такие машины по указанным ценам! И ни по каким другим тоже не сможет.

Что происходит на заводах

Почему не сможет? Потому, что только в известной сказке деревянный мальчик находит потайную дверь, за которой его ждет готовое производство в виде театра. Приходи – и делай, что душе угодно. А зрители обязательно потянутся именно к тебе, а не к плохому Карабасу-Барабасу. На то она и сказка.

А вот ни на АВТОВАЗе, ни на ГАЗе такой потайной двери нет. Как нет и заброшенного цеха, где достаточно было бы включить покрытый паутиной рубильник и пустить конвейер, с которого тут же начнут сходить знакомые машинки с ладьями или оленями на решетках радиаторов.

Машинки, даже устаревшие, надо из чего-то собирать. Но складов с нужными комплектующими больше нет. Как нет и поставщиков трамблеров или карбюраторов, а также задних мостов, оптики и всего остального.

Когда автомобиль снимают с производства, то демонтируют ставшее ненужным оборудование, в том числе штампы. Где сейчас взять штампы под ГАЗ-24 или Москвич-2140? Заказать у китайцев? Не проще ли тогда заказать сразу готовые машины, похожие на советские Жигули?

Очевидно главное: возобновить сегодня производство автомобилей из детства нисколько не проще, чем поставить на поток сто-то современное – ту же Ладу Искру. Необходимо полностью перестроить производство, обеспечить гарантированное производство комплектующих, вложить в это дело миллиарды и…

…И в итоге оказаться ни с чем. Как минимум потому, что цена такой машины станет фантастически высокой. А ведь изначально расчет был на то, что древний автомобиль будет очень дешевым.

Кто сегодня купит советский автомобиль

Готовы ли автомобилисты приобрести сегодня модель, разгоняющуюся до 100 км/ч за 20 с лишним секунд? Без усилителя руля и тормозов, без ABS и подушек безопасности, без климат-контроля и современной оптики? И, главное, – сколько покупатель готов заплатить за такой автомобиль? Тысяч 100 рублей, не больше? А если больше, то не начнут ли потенциальные покупатели прицениваться к подержанным, но более современным автомобилям?

Не будет таких цен! И не станет ни один завод создавать непонятную конкуренцию своим же современным моделям.

Это, кажется, Волга. Но даже у нее шансов на успех сегодня больше, чем у чудом возрожденной ГАЗ-24, появись она на свет сегодня.

Тем временем приверженцы автомобилей полувековой давности могут подыскать себе что-то подходящее у реставраторов. Но и там восстановленные советские автомобили стоят недешево.

Автомобили мечты – советский против американского: эксперт Канунников сравнил уникальные машины 1950-х годов ЗИС-112 и GM Le Sabre.