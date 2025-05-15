Поврежден радиатор? Ремонтируем в полевых условиях (супер-способ)

Читатель «За рулем» рассказал об особенностях пайки алюминия припоем ПОС-61

По дороге на дачу повредил алюминиевый радиатор охлаждения. Паять алюминий сложно – на воздухе на нем образуется оксидная пленка, которая не дает приставать припою. Нужен специальный флюс, а на даче, кроме паяльника и припоя ПОС‑61, ничего нет.

Снял радиатор и нанес на поврежденное место пару капель моторного масла. Жало паяльника опустил прямо в масло, упираясь в алюминиевую поверхность. Удерживал его, пока не прогрел участок алюминия, добавил припой и начал лужение той области, которая находится под маслом. Втирал припой в поверхность, что позволяло убрать оксидную пленку и создавало микроцарапины для лучшей адгезии олова (при этом окисления алюминия под маслом не происходило, поскольку нет доступа воздуха).

Запаянный алюминиевый радиатор

Лужение заняло одну-две минуты, пока припой полностью не растекся на необходимую площадь. Радиатор проверил на герметичность и установил на автомобиль.

С. Рыбкин, г. Москва

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.