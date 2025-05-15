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Поврежден радиатор? Ремонтируем в полевых условиях (супер-способ)

Читатель «За рулем» рассказал об особенностях пайки алюминия припоем ПОС-61

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По дороге на дачу повредил алюминиевый радиатор охлаждения. Паять алюминий сложно – на воздухе на нем образуется оксидная пленка, которая не дает приставать припою. Нужен специальный флюс, а на даче, кроме паяльника и припоя ПОС61, ничего нет.

Снял радиатор и нанес на поврежденное место пару капель моторного масла. Жало паяльника опустил прямо в масло, упираясь в алюминиевую поверхность. Удерживал его, пока не прогрел участок алюминия, добавил припой и начал лужение той области, которая находится под маслом. Втирал припой в поверхность, что позволяло убрать оксидную пленку и создавало микроцарапины для лучшей адгезии олова (при этом окисления алюминия под маслом не происходило, поскольку нет доступа воздуха).

Запаянный алюминиевый радиатор
Запаянный алюминиевый радиатор

Лужение заняло одну-две минуты, пока припой полностью не растекся на необходимую площадь. Радиатор проверил на герметичность и установил на автомобиль.

С.Рыбкин, г. Москва

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  • Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.

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Ревин Алексей
Фото:С. Рыбкин
Количество просмотров 51
15.05.2025 
Фото:С. Рыбкин
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