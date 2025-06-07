Новый премиум: чем автогранды ответят китайским технологиям

«За рулем» — о самых интересных некитайских новинках Шанхайского автосалона 2025

Не первый год на стендах китайских марок в Шанхае ажиотаж куда больше, чем на экспозициях брендов из других стран. В КНР прекратился бурный рост продаж, однако в плане технологий, разнообразия и смелых экспериментов местные производители обставили даже грандов.

А что же гранды?

Mercedes-Benz Vision V

Vision V, премьера которого прошла в Шанхае, намекает на следующее поколение вэнов Mercedes-Benz. «Опухший» кузов выглядит неоднозначно. Колеса диаметром 24 дюйма снабжены фоновой подсветкой.

Концепт построен на чисто электрической платформе Van.EA, однако в семействе появятся и топливные версии. В него по традиции войдет широчайшая гамма версий, начиная от утилитарных фургонов. Но в Китае было правильно показать наиболее роскошную версию: подобный формат здесь в большом почете.

Немцы не ударили в грязь лицом и напичкали салон всем, чем можно. Сиденья отделаны кожей наппа и набраны из забавных отдельных валиков. Перед пассажирами – сплошная стена с проекционным экраном на 65 дюймов. Изображение частично выводится и на боковые окна, создавая эффект погружения. Есть режимы видеоигр и караоке. На потолке красуется светодиодная люстра, а выдвижной столик между креслами превращается в доску для шахмат. В состав аудиосистемы ­входят 42 динамика.

Lexus ES

Lexus ES вышел уже в восьмом поколении. В профиль – это чистой воды лифтбек, по сути же – седан. Выделим необычные дверные ручки и двери с затейливыми поверхностями. Индекс соответствует бизнес-классу в иерархии марки, хотя при длине 5140 мм машину правильнее относить к представительскому сегменту.

Интерьер, к сожалению, неотличим от любого современного «китайца». Разве что от козырька над цифровой комбинацией приборов веет XX веком.

В основе модели лежит платформа GA-K. Пока представлены только электромобили: одномоторный переднеприводный ES300e (224 л. с. и 685 км на одной зарядке) и двухмоторный ES500e (343 л. с. и 610 км). Позже появятся версии с ДВС. Им положены атмосферники 2.0 и 2.5, передний или полный привод.

AUDI E5 Sportback

У китайцев теперь есть отдельная марка AUDI. В прямом смысле: без эмблемы с кольцами, с написанием заглавными буквами и своим модельным рядом. ­Первенец – универсал E5 Sportback.

В плане дизайна у него нет ничего общего с машинами из Ингольштадта. На всю ширину передней панели раскинулся 27‑дюймовый дисплей с «ушами» экранов боковых камер заднего вида. Новинка чисто электрическая, мощностью 787 л. с., с разгоном до сотни за 3,4 с. Заявленный запас хода составляет 770 км по циклу CLTC. Шасси полноуправляемое, с пневмоэлементами.

У китайских дилеров «пятерка» должна появиться до конца лета.