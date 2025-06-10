От 5 метров, от 7 мест: эти авто скоро появятся в России

Самые длинные кроссоверы Шанхайского автосалона 2025

Всё больше автомобильных компаний заводят в гамме кроссоверы длиной за пять метров и брутально-квадратные внедорожники.

Удлиненный Jetour T2

Кроссовер Jetour T2 предстал на автосалоне в Шанхае с удлиненным кузовом. Колесную базу не трогали, прибавку в 249 мм обеспечил задний свес. Это позволило установить третий ряд сидений. Места на нем откровенно мало, поэтому правильнее оценивать машину по увеличившемуся багажнику. У обычного Т2 его объем никак не назвать нормальным для машины таких габаритов. Теперь – всё в порядке.

Модель успела стать популярной в России, так что шансы на появление у нас новой ­версии есть.

Удлиненный Jetour T2

Пять с плюсом

Среди кроссоверов длиной 5–5,3 м только дебютантов оказалось около десятка. Плюс те, что уже выпускаются. Вкупе с двигателем V8 от Great Wall это создает иллюзию присутствия в США, а не в Китае. Видимо, в КНР пока тесно только на дорогах, а с пространством для парковки еще проблем нет.

Chery Tiggo 9L, GAC S9, Deepal S09, Aito M8, Zeekr 9X, Lynk&Co 900, Exeed Tianji, Jetour G700 и G900 – главные, но отнюдь не все премьеры среди гигантов.

Практически все они – гибридные, с трехрядными салонами, максимально упакованные современными технологиями. И большая часть из перечисленных, уверен, попадет на наш рынок по официальным каналам.

Tiggo 9L (длина 5050 мм) стоит в шаге от конвейера. По дизайну он не перекликается ни с одной из многочисленных моделей концерна Chery, хотя заимствования от других брендов в нем видны.

Концепт Exeed Tianji (длина 5300 мм) отсутствием центральной стойки, необычной двойной подножкой и штурвалом вместо руля указывает на то, что до товарного варианта ему еще далеко.

По иерархии он встанет выше нынешнего флагмана VX. Обещаны чисто электрическая версия и гибрид с суммарным запасом хода 2000 км.

Концепт Exeed Tianji Концепт Exeed Tianji

Марка Zeekr начала официальный выход на российский рынок после того, как за последние три года ее электромобили стали у нас весьма популярны.

Кроссовер 9X (длина 5290 мм) – первый гибрид бренда. Машина с внешностью в стиле Rolls-Royce Cullinan и мощностью под 900 сил в топовой комплектации будет стоить в Китае около 11–12 млн рублей при прямом пересчете по курсу.

Zeekr 9X Zeekr 9X

О самых интересных новинках марки Great Wall рассказано тут.