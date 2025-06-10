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От 5 метров, от 7 мест: эти авто скоро появятся в России

Самые длинные кроссоверы Шанхайского автосалона 2025

Всё больше автомобильных компаний заводят в гамме кроссоверы длиной за пять метров и брутально-квадратные внедорожники.

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Удлиненный Jetour T2

Кроссовер Jetour T2 предстал на автосалоне в Шанхае с удлиненным кузовом. Колесную базу не трогали, прибавку в 249 мм обеспечил задний свес. Это позволило установить третий ряд сидений. Места на нем откровенно мало, поэтому правильнее оценивать машину по увеличившемуся багажнику. У обычного Т2 его объем никак не назвать нормальным для машины таких габаритов. Теперь – всё в порядке.

Модель успела стать популярной в России, так что шансы на появление у нас новой ­версии есть.

Удлиненный Jetour T2
Удлиненный Jetour T2

Пять с плюсом

Среди кроссоверов длиной 5–5,3 м только дебютантов оказалось около десятка. Плюс те, что уже выпускаются. Вкупе с двигателем V8 от Great Wall это создает иллюзию присутствия в США, а не в Китае. Видимо, в КНР пока тесно только на дорогах, а с пространством для парковки еще проблем нет.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Chery Tiggo 9L, GAC S9, Deepal S09, Aito M8, Zeekr 9X, Lynk&Co 900, Exeed Tianji, Jetour G700 и G900 – главные, но отнюдь не все премьеры среди гигантов.

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Практически все они – гибридные, с трехрядными салонами, максимально упакованные современными технологиями. И большая часть из перечисленных, уверен, попадет на наш рынок по официальным каналам.

Tiggo 9L (длина 5050 мм) стоит в шаге от конвейера. По дизайну он не перекликается ни с одной из многочисленных моделей концерна Chery, хотя заимствования от других брендов в нем видны.

Chery Tiggo 9L
Chery Tiggo 9L
Chery Tiggo 9L

Концепт Exeed Tianji (длина 5300 мм) отсутствием центральной стойки, необычной двойной подножкой и штурвалом вместо руля указывает на то, что до товарного варианта ему еще далеко.

По иерархии он встанет выше нынешнего флагмана VX. Обещаны чисто электрическая версия и гибрид с суммарным запасом хода 2000 км.

Концепт Exeed Tianji
Концепт Exeed Tianji

Марка Zeekr начала официальный выход на российский рынок после того, как за последние три года ее электромобили стали у нас весьма популярны.

Кроссовер 9X (длина 5290 мм) – первый гибрид бренда. Машина с внешностью в стиле Rolls-Royce Cullinan и мощностью под 900 сил в топовой комплектации будет стоить в Китае около 11–12 млн рублей при прямом пересчете по курсу.

Zeekr 9X
Zeekr 9X
  • О самых интересных новинках марки Great Wall рассказано тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 14924
10.06.2025 
Фото:Константин Якубов
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