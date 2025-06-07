Ворочающий танки — тяжеловес военной эвакуации Кондор
В конце мая на выставке COMVEX-2025 нижегородское предприятие «Чайка-Сервис» презентовало тяжелый бронированный эвакуатор Кондор. Подобные изделия относятся к машинам материально-технического обеспечения войск и достаточно востребованы.
И вот какое место призвана занять новая отечественная разработка в линейке уже имеющихся РЭМов и БРЭМов.
Кондор – родственник Панциря
Эвакуатор построен на четырехосном полноприводном шасси КАМАЗ-53958 Торнадо, известному еще и как носитель модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-СМ.
Платформа К-53958 обладает удлиненной базой и увеличенной грузоподъемность.
- Габаритные размеры Кондора – 11520×2550×3840 мм,
- Снаряженная масса – 38 800 кг.
- Полная масса – 51 800 кг.
- Двигатель – дизельная рядная «шестерка» КАМАЗ-910 мощностью 550 л.с.
Армейское обозначение похожей по назначению техники – РЭМ, что означает ремонтно-эвакуационная машина. Далее через дефис могут быть обозначения КЛ или КС (колесная легкая или колесная средняя).
Представитель легкой весовой категории – это полноприводный РЭМ-КЛ на шасси Урал-532362 колесной формулы 8×8.
- Габариты – 9400×2500×3710 мм.
- Снаряженная масса – 19 570 кг.
- Полная масса – почти 25 тонн.
- Двигатель дизельный ЯМЗ мощностью 300 л.с.
В среднем весе выступает РЭМ-КС на базе БАЗ-6910 Брянского автозавода.
- Габариты – 10740×2750×3950 мм.
- Снаряженная масса 29 880 кг.
- Полная масса – 37 880 кг для версии с бронированной кабиной.
- Двигатель – дизельный ТМЗ-8492.10-033 мощностью 500 л.с. производства ПАО Тутаевский моторный завод.
Как видим, новинка от «Чайка-Сервис» мощнее и по массогабаритным показателям действительно является тяжеловесом.
Кондор или РЭМ КТ
Рассмотрим возможности машин. Кратко, не углубляясь в полный перечень оснащения автомобилей. У РЭМ-КЛ максимальная масса объектов эвакуации составляет 16-22 тонны, в зависимости от дорожного покрытия. Грузоподъемность крана манипулятора – 2,83 тонны.
У РЭМ-КС цифры следующие: масса буксируемых объектов – 30-38 тонн, а кран способен поднимать до 8,4 тонны.
Соответственно, Кондор может эвакуировать технику массой до 45 тонн, а кран манипулятор потянет 8 тонн.
Солидно, но это далеко не все возможности. Кондор оборудован еще и мощным краном-стрелой грузоподъемностью 16 тонн на максимальном вылете. На борту грузовика смонтированы три лебедки: вспомогательная, дополнительная, основная. Они развивают тяговое усилие 1, 24 и 40 тонн соответственно. Длина тросов достигает 205, 50 и 80 метров. Причем с применением полиспастов самая мощная из них потянет и 80 тонн!
С такими талантами эвакуатор может не только вытаскивать, ставить на колеса, транспортировать в тыл неисправные боевые машины, но и поднимать башни танков, извлекать двигатели из моторно-трансмиссионных отделений бронетехники.
Как видим, по возможностям кранов, лебедок, да и собственной массе, Кондор вполне сопоставим с БРЭМ-1 на танковом шасси. Только вместо гусениц – колеса.
Если воспользоваться армейскими обозначениями, то новинка при постановке на вооружение вполне может получить имя РЭМ КТ, то есть «колесный тяжелый».
Но с массой и размерами у разработки нижегородцев перебора нет. Требования к габаритам при перемещении по железной дороге полностью учтены.
Кроме того, автомобиль можно разместить в грузовом отсеке транспортного самолета Ан-124.
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