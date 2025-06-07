Ворочающий танки — тяжеловес военной эвакуации Кондор

Эксперт Крючков сравнил новейший армейский эвакуатор с прежними машинами

В конце мая на выставке COMVEX-2025 нижегородское предприятие «Чайка-Сервис» презентовало тяжелый бронированный эвакуатор Кондор. Подобные изделия относятся к машинам материально-технического обеспечения войск и достаточно востребованы.

И вот какое место призвана занять новая отечественная разработка в линейке уже имеющихся РЭМов и БРЭМов.

Тяжелый бронированный эвакуатор Кондор

Кондор – родственник Панциря

Эвакуатор построен на четырехосном полноприводном шасси КАМАЗ-53958 Торнадо, известному еще и как носитель модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-СМ.

Платформа К-53958 обладает удлиненной базой и увеличенной грузоподъемность.

Габаритные размеры Кондора – 11520×2550×3840 мм,

Снаряженная масса – 38 800 кг.

Полная масса – 51 800 кг.

Двигатель – дизельная рядная «шестерка» КАМАЗ-910 мощностью 550 л.с.

Кондор оснащен бронированной кабиной. Экипаж из двух человек защищен от осколков и пуль вплоть до бронебойных от патрона 7,62×54 мм, выпущенных из винтовки СВД.

Армейское обозначение похожей по назначению техники – РЭМ, что означает ремонтно-эвакуационная машина. Далее через дефис могут быть обозначения КЛ или КС (колесная легкая или колесная средняя).

Представитель легкой весовой категории – это полноприводный РЭМ-КЛ на шасси Урал-532362 колесной формулы 8×8.

Габариты – 9400×2500×3710 мм.

Снаряженная масса – 19 570 кг.

Полная масса – почти 25 тонн.

Двигатель дизельный ЯМЗ мощностью 300 л.с.

РЭМ-КЛ на базе Урала – самый легкий из армейских эвакуаторов с восемью ведущими колесами. Максимальная нагрузка на транспортное устройство – 6870 кг.

В среднем весе выступает РЭМ-КС на базе БАЗ-6910 Брянского автозавода.

Габариты – 10740×2750×3950 мм.

Снаряженная масса 29 880 кг.

Полная масса – 37 880 кг для версии с бронированной кабиной.

Двигатель – дизельный ТМЗ-8492.10-033 мощностью 500 л.с. производства ПАО Тутаевский моторный завод.

РЭМ-КС. Максимальная нагрузка на транспортное устройство для перемещения методом полупогрузки – 8470 кг.

Как видим, новинка от «Чайка-Сервис» мощнее и по массогабаритным показателям действительно является тяжеловесом.

Кондор или РЭМ КТ

Рассмотрим возможности машин. Кратко, не углубляясь в полный перечень оснащения автомобилей. У РЭМ-КЛ максимальная масса объектов эвакуации составляет 16-22 тонны, в зависимости от дорожного покрытия. Грузоподъемность крана манипулятора – 2,83 тонны.

У РЭМ-КС цифры следующие: масса буксируемых объектов – 30-38 тонн, а кран способен поднимать до 8,4 тонны.

Соответственно, Кондор может эвакуировать технику массой до 45 тонн, а кран манипулятор потянет 8 тонн.

Кондор способен транспортировать неисправную технику в полупогруженном состоянии или на жестком буксире.

Солидно, но это далеко не все возможности. Кондор оборудован еще и мощным краном-стрелой грузоподъемностью 16 тонн на максимальном вылете. На борту грузовика смонтированы три лебедки: вспомогательная, дополнительная, основная. Они развивают тяговое усилие 1, 24 и 40 тонн соответственно. Длина тросов достигает 205, 50 и 80 метров. Причем с применением полиспастов самая мощная из них потянет и 80 тонн!

С такими талантами эвакуатор может не только вытаскивать, ставить на колеса, транспортировать в тыл неисправные боевые машины, но и поднимать башни танков, извлекать двигатели из моторно-трансмиссионных отделений бронетехники.

Как видим, по возможностям кранов, лебедок, да и собственной массе, Кондор вполне сопоставим с БРЭМ-1 на танковом шасси. Только вместо гусениц – колеса.

Если воспользоваться армейскими обозначениями, то новинка при постановке на вооружение вполне может получить имя РЭМ КТ, то есть «колесный тяжелый».

Оснащение эвакуатора: кран-стрела, кран-манипулятор, три лебедки, специальное оборудование. Машина в любое время суток найдет неисправную технику, поставит опрокинутую на колеса, вытащит, если та застряла и обездвижена, отбуксирует в тыл, поможет высвободить экипаж.

Но с массой и размерами у разработки нижегородцев перебора нет. Требования к габаритам при перемещении по железной дороге полностью учтены.

Кроме того, автомобиль можно разместить в грузовом отсеке транспортного самолета Ан-124.

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