Надежные моторы и подвеска, цена от 600 тыс. рублей — почему эти кроссоверы так плохо продаются?
Geely Emgrand X7 – среднеразмерный кроссовер длиной 4500–4561 мм. Привод – только передний, клиренс – несолидные 171 мм.
Официально у нас продавался с конца 2013 года. Сборка – Беларусь (до 2017 года – крупноузловая, затем – полного цикла).
В 2016 году провели рестайлинг (экстерьер, интерьер, электроника) и заменили младший мотор.
То, что у нас обычно называют вторым рестайлингом (2018), в реальности скорее новое поколение: доработана подвеска, пересмотрены сочетания главных агрегатов, появился полностью иной салон.
Достоинства
- Заманчивые цены.
- Нет роботов и вариаторов!
- Хорошие двигатели.
- Комфортный и просторный салон.
- Большой багажник.
Недостатки
- Ранняя коррозия.
- Нестабильное качество сборки и запчастей.
- Низкая ликвидность.
Моторы
Все двигатели – атмосферные, с распределенным впрыском, цепным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Ресурс около 300 тысяч км. Всем годен АИ‑92.
До 2018 года: JLY‑4G18 1.8 (135 л. с., сочетается только с механикой), JLD‑4G20 2.0 (139 л. с., только с МКП), и JLD 4G24 2.4 (148 л. с., только с АКП). В прямом родстве с тойотовскими 1ZZ-FE, 1AZ-FE и 2AZ-FE.
С 2018 года: JLC‑4G18 (131 л. с., только с механикой) и JLD‑4G20 (139 л. с., только с автоматом).
Характер у всех спокойный. Свечи и нейтрализатор чувствительны к качеству топлива, в возрасте развивается угар масла, никаких опасных болячек не выявлено. Отмечают слабые опоры, но к самим двигателям претензий очень мало.
Коробки передач
Больше половины машин – с механическими коробками передач, также имеющими японские корни. До 2018 года применяли агрегат с индексом V5A1C, после – F517A. Эксплуатационных сведений о них почти нет, и жалоб со стороны владельцев – тоже. Были случаи внезапных разрушений, но чисто по статистике оба варианта выдерживают 200 тысяч км.
Шестиступенчатый автомат DSI575F6 изначально австралийский. Разработан при участии Hyundai и во многом схож с A6MF1. Нам известен под названием BTR DSI‑6 M11 по моделям SsangYong. Компанию DSI (ранее BorgWarner Australia) в 2009 году купила Geely, наладив выпуск в Китае.
При модернизации 2012 года агрегат излечили от многих болезней и заложили большой запас прочности. Некоторые слабости остались – задний планетарный ряд, опорный подшипник. Первые недомогания иногда проявляются в районе 100 тысяч км. К 150–180 тысячам обычно назревает переборка, при этом некоторые экземпляры уехали и за 300 тысяч. Ремкомплекты ныне вполне доступны.
Эксплуатационные болячки
- В ходовой части все элементы служат 100–150 тысяч км, часто намного больше. Рулевой механизм столь же живучий. Исключение – стойки и втулки стабилизатора, их срок обычно 40–60 тысяч км.
- Наблюдался явный разброс по качеству комплектующих подвески, что приводило к случаям ранней замены, например, амортизаторов, ступичных подшипников или рычагов – иногда по гарантии.
- Слабое место – почти все компоненты отопления салона: радиатор печки, моторчик, заслонки, патрубки.
- Иных системных болячек не выявлено, и мелких поломок в целом немного. Некоторые машины работали в такси и без какого-либо ремонта откатали 150 тысяч км. Основная претензия владельцев – коррозия. Пятилетняя гарантия на сквозную – утешение слабое.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Emgrand 2.0 МКП
Оптимальный выбор: любая комбинация
За те же деньги: УАЗ Патриот, Chevrolet Niva, Lifan X60, Renault Duster
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