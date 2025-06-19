#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Надежные моторы и подвеска, цена от 600 тыс. рублей — почему эти кроссоверы так плохо продаются?

Опубликован детальный отчет по поломкам Geely Emgrand X7 до 2021 года выпуска

Geely Emgrand X7 – среднеразмерный кроссовер длиной 4500–4561 мм. Привод – только передний, клиренс – несолидные 171 мм.

Рекомендуем
Новый кроссовер из Китая или аналог нашей сборки, но с пробегом — (не) легкий выбор

Официально у нас продавался с конца 2013 года. Сборка – Беларусь (до 2017 года – крупноузловая, затем – полного цикла).

В 2016 году провели рестайлинг (экстерьер, интерьер, электроника) и заменили младший мотор.

То, что у нас обычно называют вторым рестайлингом (2018), в реальности скорее новое поколение: доработана подвеска, пересмотрены сочетания главных агрегатов, появился полностью иной салон.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ
Geely Emgrand X7 (2013–2021 годы выпуска)
Geely Emgrand X7 (2013–2021 годы выпуска)

Достоинства

  • Заманчивые цены.
  • Нет роботов и вариаторов!
  • Хорошие двигатели.
  • Комфортный и просторный салон.
  • Большой багажник.
Багажник выглядит неказисто, но 580 л – отличный показатель, даже для версии без полки.
Багажник выглядит неказисто, но 580 л – отличный показатель, даже для версии без полки.

Недостатки

  • Ранняя коррозия.
  • Нестабильное качество сборки и запчастей.
  • Низкая ликвидность.

Моторы

Все двигатели – атмосферные, с распределенным впрыском, цепным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Ресурс около 300 тысяч км. Всем годен АИ‑92.

Рекомендуем
4 известных мотора Toyota — они все вечные? Не совсем

До 2018 года: JLY‑4G18 1.8 (135 л. с., сочетается только с механикой), JLD‑4G20 2.0 (139 л. с., только с МКП), и JLD 4G24 2.4 (148 л. с., только с АКП). В прямом родстве с тойотовскими ­1ZZ-FE, 1AZ-FE и 2AZ-FE.

С 2018 года: JLC‑4G18 (131 л. с., только с механикой) и JLD‑4G20 (139 л. с., только с автоматом).

Характер у всех спокойный. Свечи и нейтрализатор чувствительны к качеству топлива, в возрасте развивается угар масла, никаких опасных болячек не выявлено. Отмечают слабые опоры, но к самим двигателям претензий очень мало.

Коробки передач

Больше половины машин – с механическими коробками передач, также имеющими японские корни. До 2018 года применяли агрегат с индексом V5A1C, после – F517A. Эксплуатационных сведений о них почти нет, и жалоб со стороны владельцев – тоже. Были случаи внезапных разрушений, но чисто по статистике оба варианта выдерживают 200 тысяч км.

Рекомендуем
«Китаец» за миллион – 5 беспроблемных (почти!) вариантов

Шестиступенчатый автомат DSI575F6 изначально австралийский. Разработан при участии Hyundai и во многом схож с A6MF1. Нам известен под названием BTR DSI‑6 M11 по моделям SsangYong. Компанию DSI (ранее BorgWarner Australia) в 2009 году купила Geely, наладив выпуск в Китае.

При модернизации 2012 года агрегат излечили от многих болезней и заложили большой запас прочности. Некоторые слабости остались – задний планетарный ряд, опорный подшипник. Первые недомогания иногда проявляются в районе 100 тысяч км. К 150–180 тысячам обычно назревает переборка, при этом некоторые экземпляры уехали и за 300 тысяч. Ремкомплекты ныне вполне доступны.

Эксплуатационные болячки

  • В ходовой части все элементы служат 100–150 тысяч км, часто намного больше. Рулевой механизм столь же живучий. Исключение – стойки и втулки стабилизатора, их срок обычно 40–60 тысяч км.
  • Наблюдался явный разброс по качеству комплектующих подвески, что приводило к случаям ранней замены, например, амортизаторов, ступичных подшипников или рычагов – иногда по гарантии.
  • Слабое место – почти все компоненты отопления салона: радиатор печки, моторчик, заслонки, патрубки.
  • Иных системных болячек не выявлено, и мелких поломок в целом немного. Некоторые машины работали в такси и без какого-либо ремонта откатали 150 тысяч км. Основная претензия владельцев – коррозия. Пятилетняя гарантия на сквозную – ­утешение ­слабое.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Что творится на российском авторынке? Разбор с экспертом
Кроссоверы Tenet в России теперь будут собирать по полному циклу
На какие запчасти мы тратим больше всего денег

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение ­на вторичке: Emgrand 2.0 МКП

Оптимальный выбор: любая комбинация

За те же деньги: УАЗ Патриот, Chevrolet Niva, Lifan X60, Renault Duster

Подпишитесь на «За рулем» в

Зиновьев Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 242494
19.06.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Emgrand X7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв