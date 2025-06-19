Надежные моторы и подвеска, цена от 600 тыс. рублей — почему эти кроссоверы так плохо продаются?

Опубликован детальный отчет по поломкам Geely Emgrand X7 до 2021 года выпуска

Geely Emgrand X7 – среднеразмерный кроссовер длиной 4500–4561 мм. Привод – только передний, клиренс – несолидные 171 мм.

Официально у нас продавался с конца 2013 года. Сборка – Беларусь (до 2017 года – крупноузловая, затем – полного цикла).

В 2016 году провели рестайлинг (экстерьер, интерьер, электроника) и заменили младший мотор.

То, что у нас обычно называют вторым рестайлингом (2018), в реальности скорее новое поколение: доработана подвеска, пересмотрены сочетания главных агрегатов, появился полностью иной салон.

Geely Emgrand X7 (2013–2021 годы выпуска)

Достоинства

Заманчивые цены.

Нет роботов и вариаторов!

Хорошие двигатели.

Комфортный и просторный салон.

Большой багажник.

Багажник выглядит неказисто, но 580 л – отличный показатель, даже для версии без полки.

Недостатки

Ранняя коррозия.

Нестабильное качество сборки и запчастей.

Низкая ликвидность.

Моторы

Все двигатели – атмосферные, с распределенным впрыском, цепным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Ресурс около 300 тысяч км. Всем годен АИ‑92.

До 2018 года: JLY‑4G18 1.8 (135 л. с., сочетается только с механикой), JLD‑4G20 2.0 (139 л. с., только с МКП), и JLD 4G24 2.4 (148 л. с., только с АКП). В прямом родстве с тойотовскими ­1ZZ-FE, 1AZ-FE и 2AZ-FE.

С 2018 года: JLC‑4G18 (131 л. с., только с механикой) и JLD‑4G20 (139 л. с., только с автоматом).

Характер у всех спокойный. Свечи и нейтрализатор чувствительны к качеству топлива, в возрасте развивается угар масла, никаких опасных болячек не выявлено. Отмечают слабые опоры, но к самим двигателям претензий очень мало.

Коробки передач

Больше половины машин – с механическими коробками передач, также имеющими японские корни. До 2018 года применяли агрегат с индексом V5A1C, после – F517A. Эксплуатационных сведений о них почти нет, и жалоб со стороны владельцев – тоже. Были случаи внезапных разрушений, но чисто по статистике оба варианта выдерживают 200 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат DSI575F6 изначально австралийский. Разработан при участии Hyundai и во многом схож с A6MF1. Нам известен под названием BTR DSI‑6 M11 по моделям SsangYong. Компанию DSI (ранее BorgWarner Australia) в 2009 году купила Geely, наладив выпуск в Китае.

При модернизации 2012 года агрегат излечили от многих болезней и заложили большой запас прочности. Некоторые слабости остались – задний планетарный ряд, опорный подшипник. Первые недомогания иногда проявляются в районе 100 тысяч км. К 150–180 тысячам обычно назревает переборка, при этом некоторые экземпляры уехали и за 300 тысяч. Ремкомплекты ныне вполне доступны.

Эксплуатационные болячки

В ходовой части все элементы служат 100–150 тысяч км, часто намного больше. Рулевой механизм столь же живучий. Исключение – стойки и втулки стабилизатора, их срок обычно 40–60 тысяч км.

Наблюдался явный разброс по качеству комплектующих подвески, что приводило к случаям ранней замены, например, амортизаторов, ступичных подшипников или рычагов – иногда по гарантии.

Слабое место – почти все компоненты отопления салона: радиатор печки, моторчик, заслонки, патрубки.

Иных системных болячек не выявлено, и мелких поломок в целом немного. Некоторые машины работали в такси и без какого-либо ремонта откатали 150 тысяч км. Основная претензия владельцев – коррозия. Пятилетняя гарантия на сквозную – ­утешение ­слабое.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение ­на вторичке: Emgrand 2.0 МКП

Оптимальный выбор: любая комбинация

За те же деньги: УАЗ Патриот, Chevrolet Niva, Lifan X60, Renault Duster