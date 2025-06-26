Такой могла стать наша Самара, если бы ее делали японцы — ретротест 35 лет спустя

Полноприводный Subaru Leone 1984 года – прообраз идеального кроссовера

Чтобы называться современным, этому автомобилю не хватает стилистических изломов кузова и гигантских дисплеев в салоне. Мощность двигателя по нынешним меркам смешная. А еще – нет ­USB-разъемов.

Возможно, кого-то это приведет в ужас. Но всё остальное, а именно то, что делает автомобиль автомобилем, в этом Subaru есть.

Как тебя зовут?

Журнал «За рулем» впервые упомянул марку Subaru еще в 1958 году, но запомнили это имя тогда только те, кто интересовался автомобилями глубоко.

На слуху из японских названий в СССР были, в основном, Datsun (он же Nissan) и Toyota. Жители столиц изредка видели эти машины с иностранными номерами на улицах. Пресса тоже чаще всего поминала эти марки. Поэтому когда в Союз повезли подержанные японские автомобили, для подавляющего большинства граждан откровением стало огромное количество неизвестных нам прежде японских брендов, моделей и модификаций.

Subaru Leone

Бурный приток иномарок начался в 1988 году. Именно тогда в рамках войны с привилегиями закрыли магазины «Березка», которые торговали за параллельные обычным рублям «чеки», выдаваемые гражданам, поработавшим за границей, за сданную ими валюту. Зато законодательство для тех, кто работал за рубежом, сделали либеральней. Теперь можно было свободно ввозить иностранные товары и даже перепродавать их на родине за рубли.

В первых рядах оказались жители приморских районов – Прибалтики и Дальнего Востока, а также моряки и летчики. Благодаря им в 1990 году, по неофициальной статистике, в СССР завезли около 10 тысяч иномарок. И именно в 1988‑м, когда начался этот процесс, выпустили Subaru Leone, с которым я знакомлю вас.

ЛЬВИНАЯ ПОРОДА Subaru Leone условно третьего поколения выпускали в 1984–1994 годах с кузовами хэтчбек, седан и универсал. Автомобили оснащали двигателями объемом 1,3…1,8 л мощностью 72…120 л. с. Двигатель 1.3 ставили лишь на переднеприводные версии. Коробки передач – механические 4- и 5-ступенчатые, а также 3- и 4-ступенчатые автоматы. Subaru Leone

Слово оппозиции

Эти японские машины, пожалуй, впервые показали нам, что полноприводному автомобилю необязательно быть грубым внедорожником.

Конечно, этот Leone условного третьего поколения, которое выпускали с 1984 года, по дизайну далек от современных стилистических изысков, как гармоничная и рациональная архитектура конструктивизма далека от вычурных, бутафорских дворцов эпохи стремительного приобретения капитала. Внешних понтов нет. Дизайнеры работали линейкой и угольником, изредка обращаясь к циркулю.

Благодаря компактному оппозитному мотору запасное колесо-докатку уложили под капот.

Но универсал – по фирменной терминологии, Touring Wagon – не выглядит тяжеловесным. Даже подъем крыши к корме не мешает некой лаконичной элегантности, отчасти даже изяществу. А всё потому, что форма гармонирует с содержанием.

Секрет низкого передка – под капотом. Секрет этот, правда, не для верных поклонников марки. Фирменный оппозитный двигатель, низкий и короткий, смещен назад. Это положительно влияет и на развесовку автомобиля.

Воздух в систему питания подается из-под правого крыла.

Наверное, обслуживать мотор не очень удобно, зато ремни навесных агрегатов прямо за передней панелью. Кроме того, на двигатель уложили запаску. Правда, не полноразмерную, а докатку. О том, что такие бывают, мы в начале 90‑х тоже не знали.

Низкий передок обусловил и необычный – из-под правого крыла – забор воздуха к карбюратору. Подозреваю, что проложить воздухозаборник по-другому просто не получалось.

Салон по комплектации и дизайну ассоциируется с нашими Самарами и Москвичом‑2141. Только всё очень аккуратно, ладно скроено и крепко сшито. Что особенно бросается в глаза на 35‑летней машине.

Приборы предельно простые и скромные. Все основные выключатели скомпонованы слева и справа от щитка ­приборов.

Интерьер Subaru бесхитростный, но практичный и аккуратный.

Простенькие, наивные ползунки системы отопления и вентиляции выглядят нынче довольно смешно, но ведь работают плавно, без заеданий и скрипа.

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