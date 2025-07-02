В среднем по рынку: сколько платят за машину в России

Опубликованы данные о медианной цене нового и б/у автомобиля в 2025 году

Подорожание автомобилей привело к рекордному спаду продаж – за пять месяцев 2025 года продажи новых машин сократились на 26%, до 440,3 тысячи штук. Но есть рынок, который никогда не унывает, – это «вторичка».

На рынке б/у автомобилей всегда и очень быстро устанавливается рыночное равновесие, а доля кредитов минимальна. И это позволяет оценить, сколько же российские автомобилисты реально готовы платить.

По запросу журнала «За рулем» эксперты «Авито Авто» проанализировали данные платформы по предложению и медианным ценам на автомобили с пробегом. Была выбрана медианная цена, а не средняя, потому что она более адекватно отображает стоимость, отсекая экстремальные по цене варианты (например, слишком дорогие или слишком дешевые). Также была сделана выборка по возрасту – это позволяет понять, сколько реально «живет» автомобиль и стоит ли ждать сокращения активного парка в ближайшем будущем.

Дешевле миллиона

Как следует из данных по продажам, средневзвешенная цена б/у автомобиля, которая представляет из себя рыночное равновесие реального спроса и предложения, составляет 915 тысяч рублей. Именно такие финансовые возможности у российских покупателей без кредитного допинга.

Новые машины намного дороже. Средняя стоимость нового автомобиля в 2025 году превысила 3,3 млн рублей. Но это средняя из всех предложений на рынке, не отражающая реальной картины. Для того чтобы посчитать реальную средневзвешенную цену нового автомобиля в 2025 году, нужно обратиться к статистике продаж, которую ведет агентство «Автостат».

Средняя цена нового автомобиля из топ-10 лидеров продаж приближается к 2 млн рублей. А вот средневзвешенная цена нового легкового автомобиля меньше и составляет 1 707 000 рублей. При этом до 70% новых автомобилей продается с привлечением кредитных средств – это говорит о том, что финансовые возможности российских автомобилистов даже до этой планки не дотягивают, приходится брать в долг.

Работает утиль

Вывод простой: денег в кармане россиян на покупку бэушного автомобиля немного – всего 915 тысяч рублей. Новые машины приобретаются уже частично в долг, но реально доступная для людей цена на рынке – 1,7 млн рублей.

Всё, что предлагается выше по цене, превышает возможности массового сегмента. Сильно возросший утильсбор фактически перекрыл возможности покупателей и выполняет заградительную функцию, именно поэтому собираемость «утиля» резко упала и будет продолжать падать. Установится ли на авторынке новых машин рыночное равновесие и когда? На этот вопрос ­точного ответа пока нет.

Возраст и цена автомобилей с пробегом на рынке России, январь-апрель 2025 года*

Год выпуска Доля в предложении Медианная цена, руб. 2020–2025 14,9% 2 090 000 2015–2019 18,6% 1 370 000 2010–2014 27,5% 775 000 2005–2009 22,2% 420 000 2000–2004 9,3% 285 000 1995–1999 4,2% 240 000 1990–1994 1,9% 195 000 до 1990 1,5% 150 000

По данным Авито Авто.

Топ-10 моделей рынка новых автомобилей в России

Модель Продажи январь-апрель 2025, шт.* Доля в топ-10 Средняя цена, руб. 1 Лада Гранта 56 639 28,6% 1 067 000 2 Лада Веста 37 015 18,7% 1 635 000 3 Haval Jolion 21 983 11,1% 1 899 000 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 17 958 9,1% 2 470 000 5 Лада Нива Legend 12 903 6,5% 1 110 000 6 Changan Uni-S 10 466 5,3% 2 169 900 7 Belgee X50 8 722 4,4% 1 939 990 8 Geely Monjaro 11 316 5,7% 3 839 990 9 Chery Tiggo 4 7 050 3,6% 1 949 000 10 Лада Нива Travel 14 059 7,1% 1 425 000 Итого 198 111 100% 1 950 488

* Данные агентства Автостат.

Самые дешевые новые автомобили в России (по ценам июля 2025 года) перечислены тут.