В среднем по рынку: сколько платят за машину в России
Подорожание автомобилей привело к рекордному спаду продаж – за пять месяцев 2025 года продажи новых машин сократились на 26%, до 440,3 тысячи штук. Но есть рынок, который никогда не унывает, – это «вторичка».
На рынке б/у автомобилей всегда и очень быстро устанавливается рыночное равновесие, а доля кредитов минимальна. И это позволяет оценить, сколько же российские автомобилисты реально готовы платить.
По запросу журнала «За рулем» эксперты «Авито Авто» проанализировали данные платформы по предложению и медианным ценам на автомобили с пробегом. Была выбрана медианная цена, а не средняя, потому что она более адекватно отображает стоимость, отсекая экстремальные по цене варианты (например, слишком дорогие или слишком дешевые). Также была сделана выборка по возрасту – это позволяет понять, сколько реально «живет» автомобиль и стоит ли ждать сокращения активного парка в ближайшем будущем.
Дешевле миллиона
Как следует из данных по продажам, средневзвешенная цена б/у автомобиля, которая представляет из себя рыночное равновесие реального спроса и предложения, составляет 915 тысяч рублей. Именно такие финансовые возможности у российских покупателей без кредитного допинга.
Новые машины намного дороже. Средняя стоимость нового автомобиля в 2025 году превысила 3,3 млн рублей. Но это средняя из всех предложений на рынке, не отражающая реальной картины. Для того чтобы посчитать реальную средневзвешенную цену нового автомобиля в 2025 году, нужно обратиться к статистике продаж, которую ведет агентство «Автостат».
Средняя цена нового автомобиля из топ-10 лидеров продаж приближается к 2 млн рублей. А вот средневзвешенная цена нового легкового автомобиля меньше и составляет 1 707 000 рублей. При этом до 70% новых автомобилей продается с привлечением кредитных средств – это говорит о том, что финансовые возможности российских автомобилистов даже до этой планки не дотягивают, приходится брать в долг.
Работает утиль
Вывод простой: денег в кармане россиян на покупку бэушного автомобиля немного – всего 915 тысяч рублей. Новые машины приобретаются уже частично в долг, но реально доступная для людей цена на рынке – 1,7 млн рублей.
Всё, что предлагается выше по цене, превышает возможности массового сегмента. Сильно возросший утильсбор фактически перекрыл возможности покупателей и выполняет заградительную функцию, именно поэтому собираемость «утиля» резко упала и будет продолжать падать. Установится ли на авторынке новых машин рыночное равновесие и когда? На этот вопрос точного ответа пока нет.
Возраст и цена автомобилей с пробегом на рынке России, январь-апрель 2025 года*
|
Год выпуска
|
Доля в предложении
|
Медианная цена, руб.
|
2020–2025
|
14,9%
|
2 090 000
|
2015–2019
|
18,6%
|
1 370 000
|
2010–2014
|
27,5%
|
775 000
|
2005–2009
|
22,2%
|
420 000
|
2000–2004
|
9,3%
|
285 000
|
1995–1999
|
4,2%
|
240 000
|
1990–1994
|
1,9%
|
195 000
|
до 1990
|
1,5%
|
150 000
По данным Авито Авто.
Топ-10 моделей рынка новых автомобилей в России
|
Модель
|
Продажи январь-апрель 2025, шт.*
|
Доля в топ-10
|
Средняя цена, руб.
|
1
|
Лада Гранта
|
56 639
|
28,6%
|
1 067 000
|
2
|
Лада Веста
|
37 015
|
18,7%
|
1 635 000
|
3
|
Haval Jolion
|
21 983
|
11,1%
|
1 899 000
|
4
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
17 958
|
9,1%
|
2 470 000
|
5
|
Лада Нива Legend
|
12 903
|
6,5%
|
1 110 000
|
6
|
Changan Uni-S
|
10 466
|
5,3%
|
2 169 900
|
7
|
Belgee X50
|
8 722
|
4,4%
|
1 939 990
|
8
|
Geely Monjaro
|
11 316
|
5,7%
|
3 839 990
|
9
|
Chery Tiggo 4
|
7 050
|
3,6%
|
1 949 000
|
10
|
Лада Нива Travel
|
14 059
|
7,1%
|
1 425 000
|
Итого
|
198 111
|
100%
|
1 950 488
* Данные агентства Автостат.
- Самые дешевые новые автомобили в России (по ценам июля 2025 года) перечислены тут.
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