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В среднем по рынку: сколько платят за машину в России

Опубликованы данные о медианной цене нового и б/у автомобиля в 2025 году

Подорожание автомобилей привело к рекордному спаду продаж – за пять месяцев 2025 года продажи новых машин сократились на 26%, до 440,3 тысячи штук. Но есть рынок, который никогда не унывает, – это «вторичка».

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На рынке б/у автомобилей всегда и очень быстро устанавливается рыночное равновесие, а доля кредитов минимальна. И это позволяет оценить, сколько же российские автомобилисты реально готовы платить.

По запросу журнала «За рулем» эксперты «Авито Авто» проанализировали данные платформы по предложению и медианным ценам на автомобили с пробегом. Была выбрана медианная цена, а не средняя, потому что она более адекватно отображает стоимость, отсекая экстремальные по цене варианты (например, слишком дорогие или слишком дешевые). Также была сделана выборка по возрасту – это позволяет понять, сколько реально «живет» автомобиль и стоит ли ждать сокращения активного парка в ближайшем будущем.

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Дешевле миллиона

Как следует из данных по продажам, средневзвешенная цена б/у автомобиля, которая представляет из себя рыночное равновесие реального спроса и предложения, составляет 915 тысяч рублей. Именно такие финансовые возможности у российских покупателей без кредитного допинга.

Новые машины намного дороже. Средняя стоимость нового автомобиля в 2025 году превысила 3,3 млн рублей. Но это средняя из всех предложений на рынке, не отражающая реальной картины. Для того чтобы посчитать реальную средневзвешенную цену нового автомобиля в 2025 году, нужно обратиться к статистике продаж, которую ведет агентство «Автостат».

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Средняя цена нового автомобиля из топ-10 лидеров продаж приближается к 2 млн рублей. А вот средневзвешенная цена нового легкового автомобиля меньше и составляет 1 707 000 рублей. При этом до 70% новых автомобилей продается с привлечением кредитных средств – это говорит о том, что финансовые возможности российских автомобилистов даже до этой планки не дотягивают, приходится брать в долг.

Работает утиль

Вывод простой: денег в кармане россиян на покупку бэушного автомобиля немного – всего 915 тысяч рублей. Новые машины приобретаются уже частично в долг, но реально доступная для людей цена на рынке – 1,7 млн рублей.

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Всё, что предлагается выше по цене, превышает возможности массового сегмента. Сильно возросший утильсбор фактически перекрыл возможности покупателей и выполняет заградительную функцию, именно поэтому собираемость «утиля» резко упала и будет продолжать падать. Установится ли на авторынке новых машин рыночное равновесие и когда? На этот вопрос ­точного ответа пока нет.

Возраст и цена автомобилей с пробегом на рынке России, январь-апрель 2025 года*

Год выпуска

Доля в предложении

Медианная цена, руб.

2020–2025

14,9%

2 090 000

2015–2019

18,6%

1 370 000

2010–2014

27,5%

775 000

2005–2009

22,2%

420 000

2000–2004

9,3%

285 000

1995–1999

4,2%

240 000

1990–1994

1,9%

195 000

до 1990

1,5%

150 000

По данным Авито Авто.

Топ-10 моделей рынка новых автомобилей в России

Модель

Продажи январь-апрель 2025, шт.*

Доля в топ-10

Средняя цена, руб.

1

Лада Гранта

56 639

28,6%

1 067 000

2

Лада Веста

37 015

18,7%

1 635 000

3

Haval Jolion

21 983

11,1%

1 899 000

4

Chery Tiggo 7 Pro Max

17 958

9,1%

2 470 000

5

Лада Нива Legend

12 903

6,5%

1 110 000

6

Changan Uni-S

10 466

5,3%

2 169 900

7

Belgee X50

8 722

4,4%

1 939 990

8

Geely Monjaro

11 316

5,7%

3 839 990

9

Chery Tiggo 4

7 050

3,6%

1 949 000

10

Лада Нива Travel

14 059

7,1%

1 425 000

Итого

198 111

100%

1 950 488

* Данные агентства Автостат.

  • Самые дешевые новые автомобили в России (по ценам июля 2025 года) перечислены тут.
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Петр Шкуматов
Количество просмотров 4470
02.07.2025 
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