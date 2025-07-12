19 000 км с недорогим гибридным кроссовером: у него есть очень полезные фишки!

Опубликован подробный отчет по эксплуатации Belgee X70 в парке «За рулем»

С каждой новой моделью китайцы стараются выделиться оригинальным дизайнерским или техническим решением. Может показаться, что Belgee X70 довольно незатейлив. Но как же я соскучился по простым и практичным машинам – X70 как раз из таких!

Немолодой возраст модели выдает, например, множество физических кнопок на консоли. Сегодня это прерогатива дорогих моделей, ведь проще и дешевле перенести управление всеми системами на сенсорный экран. Но X70 (в прошлом Geely Atlas Pro) создавался еще до того, как сенсоры захватили мир.

Хороша настройка тормозов – замедление предсказуемое и эффективное. А еще – задняя независимая подвеска, даже в переднеприводной версии. Как следствие, неплохая управляемость. Добавим к этому просторный салон с высоким потолком и вместительный багажник – получаем утилитарный и комфортный кроссовер.

Belgee X70

Надежность

Трехцилиндровый турбомотор представляет собой вольвовский агрегат с индексом B3154T7. В китайском исполнении он появился у нас еще в 2020 году на кроссовере Geely Coolray. Статистика подтверждает, что двигатель беспроблемный. Встречаются нарекания к ремню привода ГРМ, но они, как правило, связаны с качеством самого ремня.

Будь это мой личный автомобиль, я бы не стал дожидаться предписанных 100 тысяч км, а менял бы ремень каждые 60–70 тысяч км.

Появилось запотевание в районе заднего редуктора – пока ничего критичного. Есть небольшое запотевание на шарнире карданной передачи.

Мягкий гибрид

У Х70 есть дополнительный электромотор, который питается от своей литий-ионной 48‑вольтовой батареи. Она подзаряжается во время торможения – благодаря рекуперации энергии. Оттого у машины скромный выбег. В городе это удобно – реже пользуешься тормозами.

Стартер-генератор помогает при интенсивном разгоне или во время многочисленных запусков двигателя системой старт-стоп – плавных и без шума.

Аэродинамический щиток перед левым передним колесом – на месте. А вот правый потерялся. Странно, ведь клиренса в 170 мм вполне достаточно.

Динамика и экономичность

Переднеприводная версия без стартер-генератора с этим же мотором выдает 150 л. с. и 255 Н·м крутящего момента. Разгон до сотни – 11 с.

Наш полноприводный Х70 развивает 177 сил, а максимальный крутящий момент (при работе стартер-генератора) достигает 300 Н·м. Гибридный Х70 выезжает из 10 секунд при разгоне до 100 км/ч. При обгоне это хорошее подспорье, все же 1780 кг снаряженной массы – немало.

Скол превратился в небольшую трещину. Она доросла до середины стекла и остановилась – благодаря достаточно жесткому кузову. Стекло заменили по каско – за свой счет оно обошлось бы в 10–12 тысяч рублей, плюс ­работа по замене.

Заявленный расход топлива по городу в 8,5 л/100 км почти недостижим. Его, судя по чекам с АЗС, удалось получить только при езде по загородным дорогам на скоростях около 90 км/ч и без частых интенсивных обгонов. В городе расход на литр-полтора больше.

Пластик «под хром» на бампере достойно пережил зиму, но царапина заставила его вспучиться в точке повреждения.

Три фишки

Подхожу к машине, и она начинает пощелкивать заслонками системы вентиляции салона – так работает система очистки. Приятно. Приближаюсь к двери, и замки разблокируются. А стоит отойти на пару метров – закрываются.

Задние арки (на фото) прикрыты фетровыми подкрылками. Так меньше шума. Спереди – пластиковые подкрылки.

Но есть нюанс. Если ездите с детьми, то по прибытии лучше обходить машину сзади, чтобы открыть дверь ребенку. В этом случае машина не закроется. Если обойдете спереди, то сработает центральный замок, и если ребенок попытается открыть дверь, заверещит сигнализация. Впрочем, систему легко отключить.

Наклейка на лючке бензобака разрешает использовать 92‑й бензин. Мотору с непосредственным впрыском будет лучше на 95‑м.

Лючок бензобака – с левой стороны. На загруженных АЗС большого города справа от колонки, как правило, свободнее.

Механизм разблокировки капота – тоже необычный. Нужно дважды потянуть рычажок, а после просто приподнять капот на газовых упорах. Руки остаются чистыми даже в слякотную погоду.

Что доработать

Звучание аудиосистемы оставляет желать лучшего. Шторка багажника брякаяет на неровной дороге. Справедливости ради – это единственный «сверчок» в салоне.

Спинка второго ряда регулируется по наклону, а простора столько, что даже между детскими креслами с комфортом разместится взрослый пассажир.

«Это, пожалуй, самый практичный китайский кроссовер из тех, что ты брал», – заявили завсегдатаи кофейни, в которую я регулярно заезжаю. Не могу не согласиться. Переднеприводный Belgee X70 – воплощение разумной достаточности, а полноприводный мягкий гибрид понравится тем, кто хочет быть в тренде электрификации автомобилей. А главное, машина не подкинула проблем.

Belgee X70, 1.5 гибрид (177 л. с.), Р7

Изготовитель – СЗАО «Белджи», Беларусь

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с марта 2025 года

Пробег на момент отчета – 19 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (14 000–19 000 км)*

Расходы на содержание 14 000–19 000 км – 28 890 ₽

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 10,1 л/100 км) – 28 890 ₽

Стоимость 1 км пробега – 5,8 ₽

* Без учета транспортного налога, полисов ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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