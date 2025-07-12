19 000 км с недорогим гибридным кроссовером: у него есть очень полезные фишки!
С каждой новой моделью китайцы стараются выделиться оригинальным дизайнерским или техническим решением. Может показаться, что Belgee X70 довольно незатейлив. Но как же я соскучился по простым и практичным машинам – X70 как раз из таких!
Немолодой возраст модели выдает, например, множество физических кнопок на консоли. Сегодня это прерогатива дорогих моделей, ведь проще и дешевле перенести управление всеми системами на сенсорный экран. Но X70 (в прошлом Geely Atlas Pro) создавался еще до того, как сенсоры захватили мир.
Хороша настройка тормозов – замедление предсказуемое и эффективное. А еще – задняя независимая подвеска, даже в переднеприводной версии. Как следствие, неплохая управляемость. Добавим к этому просторный салон с высоким потолком и вместительный багажник – получаем утилитарный и комфортный кроссовер.
Надежность
Трехцилиндровый турбомотор представляет собой вольвовский агрегат с индексом B3154T7. В китайском исполнении он появился у нас еще в 2020 году на кроссовере Geely Coolray. Статистика подтверждает, что двигатель беспроблемный. Встречаются нарекания к ремню привода ГРМ, но они, как правило, связаны с качеством самого ремня.
Будь это мой личный автомобиль, я бы не стал дожидаться предписанных 100 тысяч км, а менял бы ремень каждые 60–70 тысяч км.
Мягкий гибрид
У Х70 есть дополнительный электромотор, который питается от своей литий-ионной 48‑вольтовой батареи. Она подзаряжается во время торможения – благодаря рекуперации энергии. Оттого у машины скромный выбег. В городе это удобно – реже пользуешься тормозами.
Стартер-генератор помогает при интенсивном разгоне или во время многочисленных запусков двигателя системой старт-стоп – плавных и без шума.
Динамика и экономичность
Переднеприводная версия без стартер-генератора с этим же мотором выдает 150 л. с. и 255 Н·м крутящего момента. Разгон до сотни – 11 с.
Наш полноприводный Х70 развивает 177 сил, а максимальный крутящий момент (при работе стартер-генератора) достигает 300 Н·м. Гибридный Х70 выезжает из 10 секунд при разгоне до 100 км/ч. При обгоне это хорошее подспорье, все же 1780 кг снаряженной массы – немало.
Заявленный расход топлива по городу в 8,5 л/100 км почти недостижим. Его, судя по чекам с АЗС, удалось получить только при езде по загородным дорогам на скоростях около 90 км/ч и без частых интенсивных обгонов. В городе расход на литр-полтора больше.
Три фишки
Подхожу к машине, и она начинает пощелкивать заслонками системы вентиляции салона – так работает система очистки. Приятно. Приближаюсь к двери, и замки разблокируются. А стоит отойти на пару метров – закрываются.
Но есть нюанс. Если ездите с детьми, то по прибытии лучше обходить машину сзади, чтобы открыть дверь ребенку. В этом случае машина не закроется. Если обойдете спереди, то сработает центральный замок, и если ребенок попытается открыть дверь, заверещит сигнализация. Впрочем, систему легко отключить.
Лючок бензобака – с левой стороны. На загруженных АЗС большого города справа от колонки, как правило, свободнее.
Механизм разблокировки капота – тоже необычный. Нужно дважды потянуть рычажок, а после просто приподнять капот на газовых упорах. Руки остаются чистыми даже в слякотную погоду.
Что доработать
Звучание аудиосистемы оставляет желать лучшего. Шторка багажника брякаяет на неровной дороге. Справедливости ради – это единственный «сверчок» в салоне.
«Это, пожалуй, самый практичный китайский кроссовер из тех, что ты брал», – заявили завсегдатаи кофейни, в которую я регулярно заезжаю. Не могу не согласиться. Переднеприводный Belgee X70 – воплощение разумной достаточности, а полноприводный мягкий гибрид понравится тем, кто хочет быть в тренде электрификации автомобилей. А главное, машина не подкинула проблем.
Belgee X70, 1.5 гибрид (177 л. с.), Р7
- Изготовитель – СЗАО «Белджи», Беларусь
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с марта 2025 года
- Пробег на момент отчета – 19 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (14 000–19 000 км)*
- Расходы на содержание 14 000–19 000 км – 28 890 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, средний расход 10,1 л/100 км) – 28 890 ₽
- Стоимость 1 км пробега – 5,8 ₽
* Без учета транспортного налога, полисов ОСАГО и каско.
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