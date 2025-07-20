Хрущевский кроссовер — интересные факты про Москвич-410

Эксперт Канунников рассказал, как родился полноприводный Москвич

Указание Хрущева

На призыв Никиты Хрущева: «Сделайте автомобиль для колхозника», который, как вспоминали современники событий, прозвучал на одном из совещаний, откликнулись и ГАЗ, и МЗМА. До середины 1950-х годов единственным полноприводным легковым автомобилем СССР был «козел» – ГАЗ-69, который в свободную продажу не поступал. И это в стране, на большей территории которой проселки, а то и откровенное бездорожье, были нормой.

С 1955 года в Горьком начали выпуск очень интересного автомобиля ГАЗ-М72 – внедорожника с агрегатами ГАЗ-69 и кузовом Победы ГАЗ-М20. Параллельно изготовили и ГАЗ-М73 – автомобиль поменьше и поэкономичней.

И хотя в документах писали, что машина предназначена «ответственным работникам советского села», создатели автомобиля, конечно, держали в уме и возможность поступления полноприводного компакта в свободную продажу. По крайней мере, наверняка хотели этого.

ГАЗ-М73 оснастили мотором объемом 1,2 л, мощностью 35 л.с. и трехступенчатой коробкой передач от Москвича-402, который только вставал на конвейер. Горьковские инженеры были хорошо знакомы с этой машиной, поскольку участвовали в проектировании ее кузова.

Раздаточную коробку и мосты для внедорожника-компакта спроектировали на основе узлов ГАЗ-69.

Опытный образец ГАЗ-М73 – предшественник Москвича-410.

ГАЗ-М73 имел колесную базу всего 2000 мм, колею 1330 мм и массу 950 кг. Дорожный просвет составлял 215 мм.

В Горьком собрали два прототипа – двухместное купе с багажником сзади и пикап. Первый, условно, предназначали председателю колхоза, второй – ремонтнику, выезжающему в поле для экстренной починки комбайна или трактора.

Рассказывали, что затею одобрил сам Хрущев. Но это вовсе не означало финансовой поддержки для организации производства. В Горьком прекрасно понимали, что еще одну машину, да еще и мало унифицированную с серийными, заводу не освоить. ГАЗ-М73 передали МЗМА, где тоже прицеливались к полноприводной модели.

Особенности Москвича-410

Казалось бы, сделать полнопривоный автомобиль из Москвича-402 было не очень сложно. Но проект потребовал немало серьезных изменений.

Полноприводный Москвич-410 по сравнению с базовым Москвичом-402 очень серьезно переработали.

Москвича-410 получил не только ведущий передний мост, но и иной, чем у серийной машины, задний. Для этого двигатель пришлось поднять над ведущим мостом, а заодно усилить кузов.

Пришлось применить рычажные амортизаторы вместо более совершенных телескопических. Москвич-402 стал, кстати, первым советским автомобилем, на котором поставили «телескопы».

Поскольку двигатель мощностью 35 л.с. испытывал на бездорожье повышенные нагрузки, машину оснастили оригинальным радиатором системы охлаждения и масляным радиатором.

Москвич-410 на бездорожье испытывали серьезно.

Одно тянуло за собой другое. Пришлось изменить даже угол наклона рулевой колонки. А поскольку кожух колонки Москвича-402 в полноприводную машину не встраивался, Москвич-410 оснастили старым рулем от Москвича-401.

Полноприводный Москвич-410 стал тяжелее 402-го на целых 200 кг. Снаряженная масса достигла 1180 кг. Колесная база протяженностью 2377 мм была, естественно, больше, чем у двухдверного и двухместного ГАЗ-М73. А вот колею уменьшили до 1220 мм.

Салон полноприводного Москвича отличали простая обивка, руль от модели 401 и рычаг коробки передач на полу.

Максимальная скорость была всего 85 км/ч. Сейчас это кажется смешным, но по тем временам, тем более для полноприводной машины, такой показатель был вполне терпимым. Главной для потребителей таких автомобилей была не динамика, а то, о чем писали в заводской инструкции 1958 года: «При любых полевых работах – осенью, весной, летом – автомобиль будет обслуживать директоров МТС, бригадиров и механиков по ремонту, работников почты».

Кроссовер или нет

Можно ли назвать Москвич-410 кроссовером – предмет для дискуссии. Машина на жестких мостах с механически подключаемым полным приводом и понижающей передачей 2,68 была вполне серьезным внедорожником. Но несущий комфортный легковой кузов выделял Москвич-410, как и ГАЗ-М72 с кузовом Победы, из ряда классических внедорожников.

Впрочем, потенциальных потребителей нового Москвича наша современная терминология совсем не интересовала. Гражданам была важно, что в стране появилась очень интересная и нужная машина.

Доживший до наших времен и отреставрированный Москвич-410Н.

Выпуск Москвича-410 начали в 1957 году, а в 1958-м, собрав всего чуть больше тысячи машин, в производство запустили уже модернизированный Москвич-410Н с новым более современным верхнеклапанным двигателем Москвича-407объемом 1,4 л и мощностью 45 л.с. С этим агрегатом машина, разумеется, стала еще интересней. Максимальная скорость выросла до 90 км/ч, улучшились и тяговые характеристики.

Модернизированный Москвич-410 с двигателем мощностью 45 л.с.

Одновременно начали производство и универсала Москвич-411 на базе моноприводной модели 423. Вот уж точно – предок современных кроссоверов и мечта очень многих советских граждан! На базе универсала сделали и полноприводный фургон, но его в серию не пустили. А седаны и универсалы выпускали серийно. Но в очень небольших количествах и, увы совсем недолго.

Опытный полнпоприводный фургон Москвич-430 4×4 в производство не пошел.

Экспорт Москвича-410

Какая часть полноприводных Москвичей поступала в розничную продажу и по какой цене, выяснить сейчас непросто. Но частные машины, несомненно, были. Кстати, Москвич-410 даже сыграл эпизодическую роль в фильме 1959 года «Не имей сто рублей».

Выставочный вариант Москвича-411 с молдингами и новой решеткой радиатора. На серийных машинах такого декора не было.

Потребность в московских полноприводных седанах и универсалах была, конечно, очень высокая. Но завод не только не наращивал их производство, а вынужден был свернуть его уже в конце 1960 года. Всего изготовили около 12 тысяч машин, из которых только 1515 были универсалами Москвич-411.

Отреставрированный Москич-411.

Полноприводные автомобили «убили» стандартные Москвичи-407. В СССР они были дефицитом. Но главное: их охотно покупали за границей, в том числе и в некоторых западных странах.

Вместительный полноприводный универсал вызывал у советских автолюбителей особый интерес.

В начале 1960-х годов на экспорт ежегодно отправляли более 35% автомобилей, которые приносили стране очень нужную валюту. А полноприводные машины, тем более такого класса, не вызывали интереса у европейских покупателей. Именно поэтому, кстати, у полноприводных Москвичей в Европе в конце 1950-х годов конкурентов не было.

Конец истории Москвича-410

В общем, полноприводные автомобили сняли с производства, чтобы освободить площади и силы для наращивания выпуска обычных Москвичей.

Следующим советским внедорожником с легковым комфортным кузовом стала Нива ВАЗ-2121, дебютировавшая через полтора десятилетия.

Полноприводные Москвичи 1950-х на периферии аккуратным и трудолюбивым владельцам служили десятилетиями. Сегодня они очень редкие, а потому востребованные автомобили среди любителей советской истории.

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