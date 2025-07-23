«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: чем стало знаменито подмосковное Быково

Фестиваль «За рулем» обязательно пройдет снова – следующим летом

На автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быково 13-14 июня 2025 года с большим успехом прошел второй «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ», собравший любителей скорости, классических автомобилей и передовых технологий. Мероприятие предложило обширную программу, включающую захватывающие гонки, выставки уникальных машин и интерактивные развлечения для посетителей всех возрастов.

Центральным событием фестиваля стали соревнования – второй этап RDRC, Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу.

На трассе за громкие титулы боролись не только автомобили, но и мотоциклы, а девушки выступали наравне с мужчинами и побеждали.

Например, Евгения Найт стала первой женщиной, севшей за руль Top Dragster класса 4.5, мощностью 1800 л.с., а Анастасия Борисова является одной из самых сильных гонщиц в RDRC Street.

Посетители наблюдали борьбу таких машин, как Nissan GT-R и Toyota Chaser, самые быстрые Жигули России – ВАЗ-2106 Grey Falcon, ВАЗ-2108 «Атмострела» и Toyota MR-2 «Феникс», BMW M3 и M4, Skoda Yeti мощностью 1000 л.с., Infiniti Q50, Ford Mustang GT, электромобиль Zeekr 007 Performance, BMW M5 мощностью 1300 л.с., Porsche 911 Turbo S, Xiaomi SU7 Ultra и не только, а также неимоверные дрэгстеры.

Все они сошлись на трассе длиной 402,3 метра (четверть мили), демонстрируя мощь и мастерство своих пилотов.

Помимо скоростных заездов, посетители смогли насладиться выставкой ретроавтомобилей – Жигулей в состоянии, словно они только что сошли с конвейера. Среди них был и ВАЗ-2103 редактора «За рулем» Александра Виноградова.

Фестиваль также предложил множество интерактивных развлечений. Желающие могли прокатиться на новых корейских кроссоверах KGM Rexton и Torres и испытать острые ощущения от дрифт-такси.

Для детей был возведен свой городок RDRC Kids с аниматорами, качелями, батутом, с настольными гонками и другими развлечениями.

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» успешно достиг своей цели, создав увлекательную атмосферу для автолюбителей, предоставив им возможность взаимодействовать с автомобилями и насладиться азартом автомобильного спорта.

Ждем вас на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» 2026!

ООО "За рулем", ИНН 7708309078, erid F7NfYUJCUneTRy6QoEov

«За рулем» опубликовал фотоотчет феста и рассказал про его скорое продолжение.