На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ вы можете полюбоваться классическими автомобилями в музейном состоянии

В рамках ЗА РУЛЕМ ФЕСТ прошла выставка классических автомобилей

На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ можно не только почувствовать скорость, но и окунуться в атмосферу автомобильной истории. На выставке ретро-авто – культовые и редкие машины, каждая из которых хранит свою историю.

Редактор «За рулем» и член клуба Lada History Александр Виноградов представил на ЗР ФЕСТ свой коллекционный автомобиль ВАЗ-2103.





Неслучайно именно отечественные автомобили вызывают наибольший ажиотаж среди зрителей. Ведь они привлекательны не только своим внешним видом и идеальным состоянием, с ними связано очень много теплых воспоминаний и приятных событий.

Мы отметили несколько интересных экспонатов, с которыми можете познакомиться вы галерее.

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» зрители могут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – билеты на мероприятие, которое состоится 13 и 14 июня, уже в продаже.

Партнеры мероприятия

Титульный партнер – KGM;

Официальный партнер – LUBREX;

Информационный партнер – Радио «Калина Красная».

