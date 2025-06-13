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На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ вы можете полюбоваться классическими автомобилями в музейном состоянии

В рамках ЗА РУЛЕМ ФЕСТ прошла выставка классических автомобилей

На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ можно не только почувствовать скорость, но и окунуться в атмосферу автомобильной истории. На выставке ретро-авто культовые и редкие машины, каждая из которых хранит свою историю.

Редактор «За рулем» и член клуба Lada History Александр Виноградов представил на ЗР ФЕСТ свой коллекционный автомобиль ВАЗ-2103.


Неслучайно именно отечественные автомобили вызывают наибольший ажиотаж среди зрителей. Ведь они привлекательны не только своим внешним видом и идеальным состоянием, с ними связано очень много теплых воспоминаний и приятных событий.

Мы отметили несколько интересных экспонатов, с которыми можете познакомиться вы галерее.

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» зрители могут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – билеты на мероприятие, которое состоится 13 и 14 июня, уже в продаже.

Партнеры мероприятия

ВАЗ-2109 Summer Time (1993) — редчайшая ограниченная серия, выпущенная специально для немецкого рынка. Такие «девятки» никогда не продавались в России. Оригинальные колёса, белый цвет кузова, специальная обивка салона, оригинальный руль — и даже люк сохранился.
ВАЗ-2101 (1980) — с редким оливково-болотным салоном. Автомобиль в отличном состоянии и до сих пор уверенно разгоняется до 150 км/ч.
ВАЗ-2102 (1974) — тёмно-зелёная «двойка», отметившая свой 50-летний юбилей. Самое ценное — родные шины М-135, настоящая находка для коллекционеров.
ВАЗ-2103 (1976) — уникальная «тройка» тёмно-коричневого цвета. Машина никогда не перекрашивалась — полностью в заводской окраске. Этот оттенок впервые появился именно у третьей серии.
ВАЗ-2103 (1974) — светло-дымчатая, так называемая «тёрка» с фартуком на 25 прорезей для лучшего охлаждения. В 2019 году эта машина участвовала в Туре Европы, проехав более 7000 км через 9 стран — без единой поломки!
ВАЗ-2104 (1985) — окрашена в редкий для модели цвет «Липа», который исчез уже в 1986 году. Машину нашли в Ярославле, она прекрасно сохранилась, была проведена лишь лёгкая косметика.
ВАЗ-2107 (1980-е) — знакомая многим по съёмкам в журнале «За рулем». Красный кузов с малиновым велюровым салоном — такие расцветки сейчас большая редкость. Загляните внутрь — увидите элементы, которые позже исчезли с серийных машин: велюр на дверях, формованная обивка потолка, оригинальный плафон.
ИЖ Комби — первый хэтчбек Советского Союза. Настоящая находка для коллекционеров.
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Анастасия Глущенко
Фото:Данила Козлов
Количество просмотров 2497
13.06.2025 
Фото:Данила Козлов
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