На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ вы можете полюбоваться классическими автомобилями в музейном состоянии
На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ можно не только почувствовать скорость, но и окунуться в атмосферу автомобильной истории. На выставке ретро-авто – культовые и редкие машины, каждая из которых хранит свою историю.
Редактор «За рулем» и член клуба Lada History Александр Виноградов представил на ЗР ФЕСТ свой коллекционный автомобиль ВАЗ-2103.
Неслучайно именно отечественные автомобили вызывают наибольший ажиотаж среди зрителей. Ведь они привлекательны не только своим внешним видом и идеальным состоянием, с ними связано очень много теплых воспоминаний и приятных событий.
Мы отметили несколько интересных экспонатов, с которыми можете познакомиться вы галерее.
На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» зрители могут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – билеты на мероприятие, которое состоится 13 и 14 июня, уже в продаже.
Партнеры мероприятия
- Титульный партнер – KGM;
- Официальный партнер – LUBREX;
- Информационный партнер – Радио «Калина Красная».
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube