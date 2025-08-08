Почему на авто до сих пор ставят роботы с «сухим» сцеплением?

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах роботизированных коробок разного типа

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что такое «сухие» и «мокрые» роботизированные коробки ­передач?

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Роботы сухого типа имеют муфты сцеплений, схожие со сцеплением в обычной механической коробке, использующие сухое трение между дисками. Такое решение позволяет обеспечить максимальную «скорострельность» при переключении передач в преселективной конструкции, а также простоту обслуживания и ремонта . Из минусов – меньший ресурс и ограниченный крутящий момент.

«Мокрая» коробка предполагает работу фрикционов в жидкости – это обеспечивает работу с более мощными моторами и более плавное включение передач. Также уменьшается износ компонентов сцеплений благодаря их лучшему охлаждению.

