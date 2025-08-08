Почему на авто до сих пор ставят роботы с «сухим» сцеплением?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Что такое «сухие» и «мокрые» роботизированные коробки передач?
Ответ эксперта
Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:
– Роботы сухого типа имеют муфты сцеплений, схожие со сцеплением в обычной механической коробке, использующие сухое трение между дисками. Такое решение позволяет обеспечить максимальную «скорострельность» при переключении передач в преселективной конструкции, а также простоту обслуживания и ремонта. Из минусов – меньший ресурс и ограниченный крутящий момент.
«Мокрая» коробка предполагает работу фрикционов в жидкости – это обеспечивает работу с более мощными моторами и более плавное включение передач. Также уменьшается износ компонентов сцеплений благодаря их лучшему охлаждению.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- О причинах поломок роботизированных коробок полноприводных Chery передач рассказано тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках