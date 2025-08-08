#
Почему на авто до сих пор ставят роботы с «сухим» сцеплением?

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах роботизированных коробок разного типа

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что такое «сухие» и «мокрые» роботизированные коробки ­передач?

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Роботы сухого типа имеют муфты сцеплений, схожие со сцеплением в обычной механической коробке, использующие сухое трение между дисками. Такое решение позволяет обеспечить максимальную «скорострельность» при переключении передач в преселективной конструкции, а также простоту обслуживания и ремонта. Из минусов – меньший ресурс и ограниченный крутящий момент.

Какой ресурс у китайских роботизированных коробок? Секрет раскрыт!

«Мокрая» коробка предполагает работу фрикционов в жидкости – это обеспечивает работу с более мощными моторами и более плавное включение передач. Также уменьшается износ компонентов сцеплений благодаря их лучшему охлаждению.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О причинах поломок роботизированных коробок полноприводных Chery передач рассказано тут.
Хлебушкин Илья
Фото:freepik / freepik и из архива «За рулем»
08.08.2025 
Фото:freepik / freepik и из архива «За рулем»
