Российский коммерческий транспорт стал безопаснее

Соболь NN и Газель NN в «базе» теперь оснащены двумя подушками безопасности

В течение последнего месяца газовские легкие коммерческие машины получили важные системы безопасности.

Теперь Соболь NN и Газель NN в базовой комплектации оснащаются двумя подушками безопасности. Причем пассажирская – увеличенного размера и защищает обоих седоков правого сиденья. Газель Next по умолчанию имеет только одну надувную подушку, вторая ставится за скромную доплату в 13 тысяч рублей.

Нововведение коснулось автомобилей с бортовой платформой, цельнометаллических фургонов и комби, а также отдельных модификаций автобусов с дизельными двигателями. В дальнейшем перечень версий будет расширен.

Газель Next с водительской подушкой появилась в продаже в 2020 году, Газель NN – в 2021‑м. В 2022 году из-за санкционных факторов они стали недоступны, поэтому Соболь NN и вовсе изначально встал на конвейер без подушки.

Кроме того, ГАЗ отрапортовал о начале установки на те же модели системы курсовой устойчивости (ESC). В ее состав входят антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система (ASR), ассистент экстренного торможения (BAS), электронная система распределения тормозных усилий (EBD) и система помощи при трогании на подъем (HSA). Также у ESC есть функция имитации блокировки межколесного дифференциала за счет подтормаживания пробуксовывающего колеса. Система стабилизации устанавливается на заднеприводные версии: автобусы, комби, фургоны и бортовые грузовики.

