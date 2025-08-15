Топ-17 неудачников автомобильного рынка — и дело не в санкциях

Эти автомобильные бренды и отдельные модели покидали наш рынок и без давления правительств Европы. Некоторые делали это не один раз.

Давайте вспомним кризис 2014 года и последующее за ним падение продаж на авторынке. Некоторые автомобильные бренды, а также отдельные модели оставили тогда российский рынок и не вернулись. И это несмотря на то, что до кризиса многие из них пользовались стабильным спросом.

Больнее всего кризис ударил по маркам американского гиганта General Motors. Популярный в России бренд Opel (принадлежал концерну GM, но в марте 2017 года американцы продали его концерну PSA Peugeot-Citroen) просто ушел, так как, например, в марте 2015 года продажи GM в России снизились на 75,5%, причем Opel упал на 77,6%, Chevrolet — на 74,4%, а Cadillac — на 74,7%. При этом у Опеля был интересный модельный ряд. Чего только стоили семейство Astra и компактный кроссовер Mokka. Но оказалось, что это не залог успеха.

Посмотрите, от каких моделей российские автомобилисты отказались, по сути, добровольно — они просто «не зашли».

