Топ-17 неудачников автомобильного рынка — и дело не в санкциях

Эти автомобильные бренды и отдельные модели покидали наш рынок и без давления правительств Европы. Некоторые делали это не один раз.

Давайте вспомним кризис 2014 года и последующее за ним падение продаж на авторынке. Некоторые автомобильные бренды, а также отдельные модели оставили тогда российский рынок и не вернулись. И это несмотря на то, что до кризиса многие из них пользовались стабильным спросом.

Больнее всего кризис ударил по маркам американского гиганта General Motors. Популярный в России бренд Opel (принадлежал концерну GM, но в марте 2017 года американцы продали его концерну PSA Peugeot-Citroen) просто ушел, так как, например, в марте 2015 года продажи GM в России снизились на 75,5%, причем Opel упал на 77,6%, Chevrolet — на 74,4%, а Cadillac — на 74,7%. При этом у Опеля был интересный модельный ряд. Чего только стоили семейство Astra и компактный кроссовер Mokka. Но оказалось, что это не залог успеха.

Посмотрите, от каких моделей российские автомобилисты отказались, по сути, добровольно — они просто «не зашли».

Opel Astra был популярен у российских покупателей. Его продавали в кузовах хэтчбек, седан, универсал и трехдверный хэтчбек (на фото). Были даже заряженная версия OPC и купе-кабриолет. И все это многообразие исчезло в один момент.
У Chevrolet были популярные модели Cobalt, Aveo и Cruze. Все они ушли с нашего рынка, хотя тоже были достаточно востребованы. Тот же Cruze в 2013 году был вторым после Форда Фокуса в рейтингах продаж машин С-класса. Тогда реализовали 54 367 Крузов.
Помянем и седан Malibu, который покинул рынок еще до кризиса, так и не найдя своего покупателя. Конкуренты в лице Toyota Camry и Mazda 6 оказались на голову выше.
Сильно поредел модельный ряд у французов. Из России ушли почти все легковые автомобили Citroen. Peugeot убрал из своего модельного ряда компактные Peugeot 108 и 208. А ведь в Европе эти модели были настоящими бестселлерами! Но, видимо, что хорошо европейцу, то русский не поймет. Сегодня Пежо и Ситроен присутствуют на нашем рынке и собираются в Калуге.
Еще одна «невезучая» машина — Peugeot 308. В Европе она наступала на пятки Гольфу, а в России из-за высокого ценника спросом не пользовалась.
Renault Latitude не выдержал конкуренции с лидерами класса бизнес-седанов. В 2014 году хозяев нашли всего 105 Латитьюдов, в то время как продажи конкурентов измерялись тысячами. Выкосил кризис и линейку заряженных машин – Clio RS и Megane RS.
Марка Seat покидала российский рынок аж четыре раза. Последний раз это произошло первого января 2015 года. Seat был нишевым продуктом и просто не выдержал конкуренции внутри концерна Volkswagen. В модельном ряду испанской марки не было ни седана, ни кроссовера, а его хэтчбеки по стоимости оказались сравнимы с Гольфом и даже Audi A3, потому как не было локальной сборки. Кстати, Volkswagen Golf также перестали продавать.
Acura, премиальный бренд японской компании Honda, заходила на наш рынок с кроссоверами MDX и RDX. Продажи так и не пошли. Причины: отсутствие локальной сборки, высокая цена, да и на премиум, по представлениям российских покупателей, машины не тянули. Бренд, прожив у нас два года, тихо ушел с рынка. Может быть, это и к лучшему.
Китайский бренд BYD также можно назвать одним из самых невезучих. Компания пробовала зайти на наш рынок в середине 2000-х, но ушла с него в 2011-м из-за низкого спроса на свои машины. В 2014-м снова вернулась в Россию, но в 2015 году свернула продажи, не реализовав ни одной машины. Теперь все иначе.
Дела бренда Alfa Romeo в России всегда шли ни шатко ни валко. Марка несколько раз приходила и уходила, что было связано со сменой компании-импортера. В 2016 году покупателей нашли меньше 100 «итальянок». Конечно же, ни о какой локальной сборке говорить не приходится.
Subaru убрала из модельного ряда седан Impreza, оставив только заряженные версии WRX и WRX STi. Обычная Impreza так и не стала любимицей нашей публики. Высокие ввозные пошлины сделали автомобиль неконкурентоспособным на российском рынке. А в сегменте C пользовались спросом лишь модели, которые собирали в России, что позволяло сдерживать цены.
Несли потери и популярные в России бренды. Скажем, Skoda избавилась в 2014 году от каблучка Roomster. Модель не снискала популярности у россиян, да и в странах Западной Европы тоже. В 2013 году в России нашли покупателей около 1,4 тысячи Румстеров.
В том же 2014 году наш рынок покинул Hyundai Genesis Coupe. Одна из главных причин – ценник в 1,5 миллиона рублей, который оказался тогда уж слишком большим.
Kia Cerato Koup была на любителя, а стоила по тем временам немало: около 830 тысяч рублей.
Nissan Tiida впервые добрался до российского рынка в 2007 году. У нас продавали автомобили, произведенные на предприятии Nissan в Мексике. Модель пользовалась популярностью, но спрос на нее все же снижался. Так, например, в 2012-м объем продаж модели составил 14,2 тыс. экземпляров, а в 2013-м – 11,2 тыс. машин.
Nissan Juke покидал российский рынок несколько раз. Так же делал и Mitsubishi ASX. Отметим, что оба автомобиля пользовались до кризиса практически одинаковым спросом. В период с 2011 по 2015 годы покупателей нашли 93 679 кроссоверов Juke и 94 093 Mitsubishi ASX.
