Эксперт раскрыл реальные преимущества китайского премиума над европейским

Виталий Бондарь: Любую блокировку в авто можно обойти – это дело времени

Могут ли сегодня премиальные китайские автомобили сравниться с европейскими?

Блокировки производителя – это страшилки или такое случается на самом деле; есть ли сегодня трудности с подбором запчастей для китайских авто? Это и многое другое Никита Гудков, заместитель главного редактора медиаресурса «За рулем», обсудил с директором по развитию компании Provolta Team Service Виталием Бондарем.

Разговор состоялся в Открытой студии «За рулем» на выставке ИнтерАвтоМеханика, которая проходит с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– Чем занимается ваша компания и какое отношение вы имеете к китайским автомобилям?

– Provolta Team Service специализируется на русификации, техническом обслуживании, ремонте и диагностике премиальных китайских автомобилей.

– То есть поставленных по параллельному импорту?

– В основном да. Но к нам также часто приезжают машины, проданные через дилерские сети в регионах, если у владельцев возникают сложные, нестандартные проблемы.

– А что такое премиальный китайский автомобиль? BMW, Audi, Mercedes-Benz – это понятно. Среди китайских брендов уже наладилось разделение на премиум и обычные марки?

– На мой взгляд, да. Мы в основном работаем с электрокарами и гибридами — это Li Auto, Zeekr, Voyah, Lotus. По качеству сборки, отделке, динамике и управляемости они уже очень близко подобрались к европейским моделям, что отмечают и сами клиенты.

– Близко, но это еще не совсем тот уровень?

– Тут вопрос вкуса. У нас есть клиент, который 15 лет ездил только на Range Rover. В 2024 году он пересадил всю семью на Li Auto и полностью доволен ценой и качеством. Вместо одного Range Rover он (условно) может купить два с половиной Li Auto. Но признал: эмоции от Range Rover другие.

Li Auto – гибрид. У него двойная пневмоподвеска, он динамичнее, разгоняется быстрее, а плавность хода, я бы сказал, даже лучше. Идеальная машина для дальних поездок. И за счет двух силовых установок — экономичнее того же Range Rover.

– А что людям не нравится в этих брендах: Li Auto, Zeekr, Voyah?

– Здесь интересный парадокс. Те, кто купил и ездит, – минусов не видят. А те, кто на «немцах» и не готов пересесть, — как раз их находят. По факту, определенные «болячки» есть, но все они «лечатся».

Сейчас даже запчасти на «немца» найти сложно, ждать можно месяцы, а стоимость их несравнимо выше, чем на китайские авто.

– Но ведь с китайскими машинами была большая беда – отсутствие каталогов, долгий поиск запчастей...

– Каталогов как таковых нет, потому что машины в основном «серые». У дилеров нет документации, доступа к заводу. Сложности есть, но мы работаем с этим больше двух лет. У нас есть партнеры в Китае, которые по VIN помогают подбирать нужные запчасти.

Но дальше новая задача: в Китае на оригинальные запчасти бывают оригинальные копии и подделки. Поэтому нам важно не только найти деталь, но и проверить ее качество. Проверяем методом проб и ошибок, поиском добросовестных поставщиков. Запрашиваем фото, видео. Многое зависит от политики завода. У Li Auto, например, если машина сломалась, ее везут в дилерский центр, и только там можно получить оригинальные запчасти. Там делают крупный агрегатный ремонт, по мелочам не распыляются. Гарантия у них большая.

– Какие цены на ТО для этих машин?

– На Li Auto первое ТО (замена масла, фильтров) – порядка 15–20 тысяч рублей. Большое ТО (плюс свечи, масла в редукторах) — около 40–50 тысяч. У «европейцев» аналогичное обслуживание сейчас может стоить от 50 до 100 тысяч.

– Острая тема – дистанционная блокировка производителем. Сталкивались? Всё можете разблокировать?

– Сталкивались на разных марках, особенно на машинах, выпущенных после мая 2024 года.

Но блокировка вовсе не значит, что машина превратилась в «кирпич». Это ограничение некоторых функций: интернета, специального инженерного режима для установки приложений. Но эксплуатировать авто можно.

Мы с блокировками успешно справляемся. У нас уже есть инструменты, чтобы снять или обойти эти блокировки. Любую блокировку для машин, которые уже здесь, можно обойти. А если придумают новую – ее тоже, скорее всего, «взломают».

Мы можем на 100% локализовать машину: вернуть интернет, установить Яндекс.Навигатор, онлайн-кинотеатры, полностью русифицировать.

– С русификацией тоже не все гладко, даже у официальных дилеров перевод бывает «гугловский».

– Машинный перевод, который коверкает слова, порой встречается. Мы используем собственные решения и работаем с партнерами – узкими специалистами. Эти решения постоянно дорабатываются. То, что было полтора года назад, и то, что сейчас, — это небо и земля. У Li Auto, например, перевод уже на высоком уровне. С новыми марками, которые только появляются, нужно время, чтобы все адаптировать под наш менталитет, но тоже все решаемо.

– И главный вопрос. Как вы думаете, мода на премиальные китайские авто (Li Auto, Zeekr и другие) – это надолго?

– Однозначного ответа сейчас нет. Наша статистика показывает: лишь небольшая часть клиентов, купив китайскую машину, со временем возвращается к европейским брендам. Таких – единицы.

Китайский автопром развивается с бешеной скоростью, постоянно выпускает новинки, которые снова подстегивают спрос. На этом фоне у европейцев сейчас не все гладко. А проблемы с обслуживанием, запчастями и диагностикой «немцев» только играют на руку китайским маркам.