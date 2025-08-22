Сегодня так уже нельзя! — Как раньше рекламировали автомобили: 17 примеров

Откровенно сексуальными образами девушек не гнушались даже автопроизводители из СССР — страны, где секса не было.

Когда мы вели репортажи с мотор-шоу в Шанхае, среди наших фотоподборок была традиционная: «Девушки автосалона» — хотя для этого фотографу Косте Якубову и нам, его помощникам в этом нелегком деле, пришлось как следует потрудиться в поисках объектов для фотосъемки. Заниматься тем же в Женеве, Париже и тем более в Москве было проще.

Но мы знали, что этот труд всегда вознаграждается: галереи со стендистками легко обгоняют по рейтингу даже классные статьи. И это нормально: красивые девушки нравятся людям.

Хотя хватит разглагольствовать – пора перейти от прелюдии к делу! Посмотрите, какую сочную галерею картинок из автомобильной рекламы разных лет мы собрали для вас на досуге!

