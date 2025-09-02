Грузовики в ожидании: когда российский рынок тронется с места?

Сергей Рыбчак: В кабине современного экскаватора испытываешь шок

Десятки тысяч непроданных грузовиков, большой объем техники, возвращенной лизинговым компаниям, и жесткая конкуренция с китайскими брендами – российский рынок коммерческого транспорта переживает нелегкие времена. Когда же он тронется с места? По мнению эксперта, все проблемы решат масштабные инфраструктурные проекты, которые вот-вот должны стартовать.

Об этом Максим Кадаков, главный редактор медиаресурса «За рулем», побеседовал с Сергеем Рыбчаком, генеральным директором компании «А8 Экспо», который вот уже на протяжении 25 лет организует выставки коммерческой техники и знает об этом рынке практически всё.

– На ваш взгляд, на какой точке мы сейчас находимся и чего ждать? Все плохо или есть просвет?

– Просвет есть, но сейчас тяжело. Одна из причин – предыдущие два года были очень позитивными, завезли много техники. Потом выросла ключевая ставка, инфраструктурные проекты свернулись. Оказалось, что столько коммерческой техники не нужно. Лизинговым компаниям массово возвращают машины, и теперь тысячи единиц техники готовы выйти на рынок. Производителям сложно бороться с этим объемом и с китайскими брендами.

Но надежда есть – за счет крупных проектов. Все ждут, когда реально запустится строительство ВСМ Москва – Петербург. Для этой магистрали потребуется очень много техники, как и для проектов по развитию Урала и Сибири. Наша страна большая, есть что строить, главное – не прекращать.

– В 2023 году был сумасшедший пик закупки грузовиков и спецтехники!

– Такого пика, наверное, в обозримом будущем не будет, но падение сменится небольшим ростом.

– Есть оценки, сколько сейчас скопилось непроданных грузовиков?

– К сожалению, это десятки тысяч машин. Техники, что есть, с лихвой хватит на этот год и на начало следующего. Но заводы должны работать, они выпускают уже более современные модели. Те, кто может позволить себе новое, будут смотреть на новинки, а не на то, что было в лизинге 2–3 года назад.

– Говорили, что с автобусами ситуация другая. Что там?

– С муниципальными закупками работают госпрограммы, парк автобусов обновляется. А вот на рынке туристических и междугородних автобусов правят бал китайцы. Отечественного продукта нет. Ситуация еще осложняется из-за отсутствия большого потока иностранных туристов.

– Добавлю, что рынок туристических автобусов конкурентный. А городские перевозки – это 100% отечественная техника, она финансируется из федерального бюджета.

– Что касается городских автобусов, парк обновляется, за 2–3 года изменения видны – в городах появилась новая техника. Но работы еще много. Радует, что электробусы пошли от Крыма до Сибири. Это современно и правильно.

– Что такое «А8 Экспо»?

– Мы проводим выставку «А8 Машины России» в Екатеринбурге. Это про технику, которая строит и перевозит грузы по всей стране. Выбрали Екатеринбург, потому что это граница Европы и Азии. В Москве хватает выставок, а Урал и Сибирь – регионы, которые и производят, и потребляют много техники. Настоящие потребители – именно там.

– Когда пройдет выставка?

– С 9 по 11 сентября в «Екатеринбург Экспо». Ждем всех, будет интересно!

– Что там будет, если коротко?

– В первую очередь, выставка рассчитана на профессионалов. Это специализированная техника для дорожного и капитального строительства: экскаваторы, бульдозеры, асфальтоукладчики, автогрейдеры, а также грузовой транспорт для перевозки материалов и бригад. Точно будет на что посмотреть.

Но лично для меня главное открытие – это кабина современного экскаватора. В ней испытываешь шок – как будто попадаешь в «Терминатор» или другой фантастический фильм. Понимаешь, что будущее уже здесь, оно наступило. А мы-то думали, что до сих пор все управляется простыми рычагами, как в мультике «Ну, погоди!». Нет, это уже техника совершенно другого уровня, очень качественная, ею приятно и удобно пользоваться!