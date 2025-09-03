Мойка-робот — вот кому не стоит на нее заезжать!

«За рулем» рассказал, каким водителям не подойдет роботизированная автомойка

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Кирилл Милешкин описывает опыт пользования роботизированными автомойками на протяжении нескольких лет.

На таких мойках Кирилл регулярно моет редакционную Весту и личную машину. Цены в Москве и Подмосковье – от 750 до 1450 рублей, в зависимости от конкретной мойки, сезона, потока клиентов и выбранной программы.

Примерно столько же стоит помыть машину на обычной ручной мойке – но есть несколько нюансов, о которых эксперт подробно рассказывает в статье.

И да, роботизированные мойки постоянно совершенствуются и у них есть однозначные и очень сильные плюсы по сравнению с мойками традиционными. Но кое в чем робот немного уступает – по крайней мере, пока.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»

– Чего греха таить: робот отмывает машину не так качественно, как люди. Из личного опыта: недельная грязь, даже зимние реагенты или весенняя слякоть, отходят без проблем. А вот если они провели на кузове уже дней 10–14, то результат может не удовлетворить.

Механизированный обмыв не охватывает внутреннюю сторону корпусов зеркал и стекло пятой двери, если над ним нависает спойлер.

Но эту проблему уже решили в новых моделях моек – за счет измененной геометрии рукава.

Сушка приводит в порядок внешние панели, но после начала движения начинают ползти капли из щелей. Перфекционистам робот не подойдет. Остальных – устроит.

В чем главные плюсы таких моек, как они устроены и какие бывают? Читайте в сентябрьском номере «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Только без рук» из журнала «За рулем» № 09 за 2025 год.