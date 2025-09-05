Переиграть «китайца» — Lada Iskra на фоне седана из Поднебесной
Лада Искра дешевле Весты и всех новых «китайцев». Из иномарок ближе всего к российской новинке седан Changan Alsvin.
О начале продаж Искры официально объявили больше месяца назад. С тех пор – тишина. Товарных машин нет, купить горячую новинку невозможно. Поговаривают о недостатке комплектующих для массового производства. Пусть и с задержкой, Искра все же появится в автосалонах и гарантированно вызовет немалый интерес. В первую очередь – благодаря сравнительно доступным на сегодня ценам.
Changan Alsvin – один из самых дешевых «китайцев» на российском рынке. Бестселлером его это не сделало, однако в качестве ближайшего соперника вазовской модели он напрашивается сам собой.
Особенности Lada Iskra и Changan Alsvin
Лада Искра по хорошей вазовской традиции выходит на рынок в нескольких кузовах. Предложат седан, универсал и псевдокроссовер. По другой традиции завода новинка играет в В-классе, где у бренда уже есть три легковые модели и два внедорожника. Габариты и цена ставят Искру между Грантой и Вестой.
Понятно, что большинство покупателей будут выбирать из вазовского ассортимента. Но кто-то неизбежно станет посматривать и на иномарки. Тем более что нынешняя ситуация на рынке располагает к весомым скидкам.
Агрегаты Искра давно знакомые – «четверка» 1.6 в двух вариантах. Восьмиклапанный развивает 90 л.с., 16-клапанная ГБЦ повышает отдачу до 106 сил. Трансмиссий еще больше – три. С базовым мотором сочетается 5-ступенчатая механика. С более мощным двигателем работает 6-скоростная «ручка» или вариатор. Оба агрегата – китайской фирмы WLY, с недавних пор ставящиеся на Весту.
Changan Alsvin по ассортименту агрегатов и кузовов намного скромнее. Модель выпускается только в виде седана. К нам поставляется с мотором 1.5 мощностью 98 сил и, что для машины такого класса неожиданно, преселективным роботом.
«Китаец» на 57 мм длиннее седана Искры, но на 52 мм ýже. А вот по колесной базе российская модель заметно больше: 2603 мм против 2535. Еще у Чангана на 20 мм меньше дорожный просвет (150 мм), на 120 л меньше багажник (380 л) и на 10 л меньше объем бензобака (40 л). Эти моменты негативно сказываются на повседневной эксплуатации. Искра вырисовывается более практичной.
Варианты и цены Lada Iskra и Changan Alsvin
Судя по информации на официальном сайте, Alsvin 2025 года выпуска в России недоступен. Прошлогодние седаны в базовой комплектации LX стоят 1,85 млн рублей. Оснащение по меркам В-класса неплохое. Changan предлагает ESP, две подушки безопасности, мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, кондиционер, датчик света, 15-дюймовые легкосплавные диски. На светодиодах выполнены только ходовые огни, «теплых опций» нет, руль регулируется только по углу наклона.
Исполнение Luxe дороже на 20 тысяч рублей, за которые покупатель получает обогрев передних сидений и систему контроля давления в шинах. Версия DLX стоит 1,9 млн рублей. Она богаче базовой LX на люк, камеру бокового обзора в правом зеркале заднего вида и систему старт-стоп. Комплектация Techno за 1,92 млн обладает полным набором оснащения версий DLX и LX.
Искра намного доступнее: базовый вариант Comfort оценили в 1,25 млн рублей. К 90-сильному мотору и механической коробке прилагаются ESP, две подушки безопасности, регулируемая по углу рулевая колонка, датчики света и дождя, центральный замок с дистанционным управлением. Колеса – штампованные, диаметром 15 дюймов, с колпаками.
Комплектация Life доступна с базовым силовым агрегатом (1,32 млн рублей), а также с двигателем 1.6 и вариатором (1,47 млн). В ней появятся обогрев передних сидений и зеркал, задние подголовники и кондиционер.
Лада Искра Enjoy представлена со всеми моторами и коробками по цене от 1,44 до 1,59 млн рублей. Приобретения за получившуюся доплату – подлокотник спереди, плафон освещения сзади, электропривод задних стекол и зеркал, регулировка руля по углу и вылету, обогрев форсунок стеклоомывателя, круиз-контроль и ограничитель скорости. Мультимедийная система с экраном на 8 дюймов – с онлайн-сервисами Яндекса и голосовым помощником Алиса. Корпуса зеркал и дверные ручки окрашены в цвет кузова, диски – легкосплавные.
Для топ-исполнения Techno за 1,58-1,67 млн рублей недоступен 90-сильный мотор. В оснащение добавили противотуманки, обогрев лобового стекла, руля и заднего дивана, задний парктроник и камеру, USB-порты для второго ряда сидений. Колеса выросли на размер – до 16 дюймов.
Выводы по сравнению Lada Iskra и Changan Alsvin
Искра заметно доступнее, и покупателю проще подобрать нужный ему набор функций, а также силовой агрегат. Она лучше адаптирована для России.
Alsvin привлекает более технологичной коробкой передач. И он – иномарка, что для некоторых тоже важно. Впрочем, тягаться с Ладой в популярности ему не суждено, даже если бы цены были равны.
