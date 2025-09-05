Переиграть «китайца» — Lada Iskra на фоне седана из Поднебесной

Эксперт Милешкин сравнил Ладу Искру и китайский «бюджетник» Changan Alsvin

Лада Искра дешевле Весты и всех новых «китайцев». Из иномарок ближе всего к российской новинке седан Changan Alsvin.

О начале продаж Искры официально объявили больше месяца назад. С тех пор – тишина. Товарных машин нет, купить горячую новинку невозможно. Поговаривают о недостатке комплектующих для массового производства. Пусть и с задержкой, Искра все же появится в автосалонах и гарантированно вызовет немалый интерес. В первую очередь – благодаря сравнительно доступным на сегодня ценам.

Changan Alsvin – один из самых дешевых «китайцев» на российском рынке. Бестселлером его это не сделало, однако в качестве ближайшего соперника вазовской модели он напрашивается сам собой.

Особенности Lada Iskra и Changan Alsvin

Лада Искра по хорошей вазовской традиции выходит на рынок в нескольких кузовах. Предложат седан, универсал и псевдокроссовер. По другой традиции завода новинка играет в В-классе, где у бренда уже есть три легковые модели и два внедорожника. Габариты и цена ставят Искру между Грантой и Вестой.

Lada Iskra продолжает дизайнерское направление, заданное Стивом Маттином на Весте.

Понятно, что большинство покупателей будут выбирать из вазовского ассортимента. Но кто-то неизбежно станет посматривать и на иномарки. Тем более что нынешняя ситуация на рынке располагает к весомым скидкам.

Агрегаты Искра давно знакомые – «четверка» 1.6 в двух вариантах. Восьмиклапанный развивает 90 л.с., 16-клапанная ГБЦ повышает отдачу до 106 сил. Трансмиссий еще больше – три. С базовым мотором сочетается 5-ступенчатая механика. С более мощным двигателем работает 6-скоростная «ручка» или вариатор. Оба агрегата – китайской фирмы WLY, с недавних пор ставящиеся на Весту.

Выглядит Changan Alsvin незатейливо. Визуально он кажется выше Искры, хотя по факту – ниже.

Changan Alsvin по ассортименту агрегатов и кузовов намного скромнее. Модель выпускается только в виде седана. К нам поставляется с мотором 1.5 мощностью 98 сил и, что для машины такого класса неожиданно, преселективным роботом.

«Китаец» на 57 мм длиннее седана Искры, но на 52 мм ýже. А вот по колесной базе российская модель заметно больше: 2603 мм против 2535. Еще у Чангана на 20 мм меньше дорожный просвет (150 мм), на 120 л меньше багажник (380 л) и на 10 л меньше объем бензобака (40 л). Эти моменты негативно сказываются на повседневной эксплуатации. Искра вырисовывается более практичной.

Варианты и цены Lada Iskra и Changan Alsvin

Судя по информации на официальном сайте, Alsvin 2025 года выпуска в России недоступен. Прошлогодние седаны в базовой комплектации LX стоят 1,85 млн рублей. Оснащение по меркам В-класса неплохое. Changan предлагает ESP, две подушки безопасности, мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, кондиционер, датчик света, 15-дюймовые легкосплавные диски. На светодиодах выполнены только ходовые огни, «теплых опций» нет, руль регулируется только по углу наклона.

Внутри Changan Alsvin понравится тем, кто не приемлет моду на дисплеи и сенсорные кнопки.

Исполнение Luxe дороже на 20 тысяч рублей, за которые покупатель получает обогрев передних сидений и систему контроля давления в шинах. Версия DLX стоит 1,9 млн рублей. Она богаче базовой LX на люк, камеру бокового обзора в правом зеркале заднего вида и систему старт-стоп. Комплектация Techno за 1,92 млн обладает полным набором оснащения версий DLX и LX.

Искра намного доступнее: базовый вариант Comfort оценили в 1,25 млн рублей. К 90-сильному мотору и механической коробке прилагаются ESP, две подушки безопасности, регулируемая по углу рулевая колонка, датчики света и дождя, центральный замок с дистанционным управлением. Колеса – штампованные, диаметром 15 дюймов, с колпаками.

Мультимедийная система Lada Iskra – с интегрированными онлайн-сервисами: самое удобное решение на сегодня.

Комплектация Life доступна с базовым силовым агрегатом (1,32 млн рублей), а также с двигателем 1.6 и вариатором (1,47 млн). В ней появятся обогрев передних сидений и зеркал, задние подголовники и кондиционер.

Лада Искра Enjoy представлена со всеми моторами и коробками по цене от 1,44 до 1,59 млн рублей. Приобретения за получившуюся доплату – подлокотник спереди, плафон освещения сзади, электропривод задних стекол и зеркал, регулировка руля по углу и вылету, обогрев форсунок стеклоомывателя, круиз-контроль и ограничитель скорости. Мультимедийная система с экраном на 8 дюймов – с онлайн-сервисами Яндекса и голосовым помощником Алиса. Корпуса зеркал и дверные ручки окрашены в цвет кузова, диски – легкосплавные.

Для топ-исполнения Techno за 1,58-1,67 млн рублей недоступен 90-сильный мотор. В оснащение добавили противотуманки, обогрев лобового стекла, руля и заднего дивана, задний парктроник и камеру, USB-порты для второго ряда сидений. Колеса выросли на размер – до 16 дюймов.

Выводы по сравнению Lada Iskra и Changan Alsvin

Искра заметно доступнее, и покупателю проще подобрать нужный ему набор функций, а также силовой агрегат. Она лучше адаптирована для России.

Alsvin привлекает более технологичной коробкой передач. И он – иномарка, что для некоторых тоже важно. Впрочем, тягаться с Ладой в популярности ему не суждено, даже если бы цены были равны.

Седан VW на 2 млн рублей дешевле немецкого оригинала: на чем сэкономили китайцы? Мы опубликован отчет с тест-драйва Volkswagen Passat Pro (B9) для китайского рынка.