Стильный и практичный — яркая новинка Mercedes-Benz

«За рулем» рассказал об особенностях нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Четырехдверное купе Mercedes-Benz CLA появилось в третьем поколении минувшей весной.

Имиджевая модель вышла в определенном смысле на первые роли. Седан и хэтчбек А‑класса скоро покинут конвейер, так что CLA достается роль самой доступной модели, «входного билета» в мир бренда. И чтобы машина несла это знамя с честью, ей сохранили оба типа кузова.

Как и предшественники, CLA имеет в гамме стильный универсал «шутинг брейк». Стиль для него – всё. Настолько, что объем багажника стал меньше по сравнению с пятидверкой прошлого поколения: на 30 л «под шторкой» и на 60 л при сложенном заднем сиденье. Если для покупателя это принципиально, можно выбрать чисто электрическую версию, у которой под капотом есть еще один отсек объемом 101 л.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake штатно оснащен электрохромной стеклянной крышей без шторки. За доплату на ней появится проекция в виде трехлучевых звезд. На руле – физические клавиши: некоторые европейские бренды сдают назад после того, как поддались неэргономичной и небезопасной моде на сенсоры.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Сначала для заказа доступны только электромобили: заднеприводный CLA 250 (272 л. с.) и полноприводный CLA 350 4Matic (354 л. с.). На 85‑киловатт-часовой батарее они должны проезжать 761 и 730 км соответственно. Позже появятся гибриды на базе турбо-«четверки» 1.5, созданной совместно с китайской компанией Geely.

