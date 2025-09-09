#
Omoda C7
15 сентября
В России скоро стартуют продажи добротного кроссовера отечественной сборки
Кроссовер Omoda C7 получил ОТТС для старта...
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...

Новый просторный кроссовер известного в России бренда: что о нем известно

Кроссовер Jetta VS8 получил оригинальный дизайн не в стиле Volkswagen

Мы привыкли, что автомобили китайской марки Jetta представляют собой видоизмененные Фольксвагены.

Jetta VS8
Jetta VS8

Кроссоверы на немецкой платформе обновились и подорожали: что изменилось (и на чем сэкономили)

Однако последняя новинка, кроссовер VS8, получила оригинальный дизайн. За «немца» его уже не примешь. Судя по индексу, это флагман линейки, хотя по размерам он почти копия VS7: 4629 мм в длину, 2731 мм между осями.

В основе платформа MQB.Задняя подвеска многорычажная, но привод только передний. Турбомотор ЕА211 объемом 1,4 л развивает 150 сил. Коробка передач – 6ступенчатый гидроавтомат. Весит машина 1468 кг.

Jetta VS8
Jetta VS8
Проверенный турбомотор, АКП6, царский простор – новый кроссовер от 3 млн

Оформление интерьера похоже на актуальные модели Volkswagen, которые, впрочем, сами уже стали похожи на «китайцев». Физических клавиш почти нет, селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, уступив место площадке под два смартфона.

В России марка Jetta, несмотря на фольксвагеновские корни, заметных успехов не добилась. Если китайцы не разочаруются в нашем рынке, то «восьмерка» в следующем году может пополнить российскую линейку.

Jetta VS8
Jetta VS8
  • Тест-сравнение кроссоверов Jetta VS5 2024 и Skoda Karoq 2022 года выпуска опубликован тут.

Милешкин Кирилл
Фото:Jetta
09.09.2025 
Фото:Jetta
