Новый просторный кроссовер известного в России бренда: что о нем известно

Кроссовер Jetta VS8 получил оригинальный дизайн не в стиле Volkswagen

Мы привыкли, что автомобили китайской марки Jetta представляют собой видоизмененные Фольксвагены.

Jetta VS8

Однако последняя новинка, кроссовер VS8, получила оригинальный дизайн. За «немца» его уже не примешь. Судя по индексу, это флагман линейки, хотя по размерам он почти копия VS7: 4629 мм в длину, 2731 мм между осями.

В основе платформа MQB. Задняя подвеска многорычажная, но привод только передний. Турбомотор ЕА211 объемом 1,4 л развивает 150 сил. Коробка передач – 6‑ступенчатый гидроавтомат. Весит машина 1468 кг.

Jetta VS8

Оформление интерьера похоже на актуальные модели Volkswagen, которые, впрочем, сами уже стали похожи на «китайцев». Физических клавиш почти нет, селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, уступив место площадке под два смартфона.

В России марка Jetta, несмотря на фольксвагеновские корни, заметных успехов не добилась. Если китайцы не разочаруются в нашем рынке, то «восьмерка» в следующем году может пополнить российскую линейку.

Jetta VS8

