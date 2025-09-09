Новый просторный кроссовер известного в России бренда: что о нем известно
Мы привыкли, что автомобили китайской марки Jetta представляют собой видоизмененные Фольксвагены.
Однако последняя новинка, кроссовер VS8, получила оригинальный дизайн. За «немца» его уже не примешь. Судя по индексу, это флагман линейки, хотя по размерам он почти копия VS7: 4629 мм в длину, 2731 мм между осями.
В основе платформа MQB. Задняя подвеска многорычажная, но привод только передний. Турбомотор ЕА211 объемом 1,4 л развивает 150 сил. Коробка передач – 6‑ступенчатый гидроавтомат. Весит машина 1468 кг.
Оформление интерьера похоже на актуальные модели Volkswagen, которые, впрочем, сами уже стали похожи на «китайцев». Физических клавиш почти нет, селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, уступив место площадке под два смартфона.
В России марка Jetta, несмотря на фольксвагеновские корни, заметных успехов не добилась. Если китайцы не разочаруются в нашем рынке, то «восьмерка» в следующем году может пополнить российскую линейку.
- Тест-сравнение кроссоверов Jetta VS5 2024 и Skoda Karoq 2022 года выпуска опубликован тут.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте