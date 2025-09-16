Путешествия
Простой способ сэкономить на поездках по платным дорогам

Эксперт «За рулем» рассказал о тонкостях использования транспондера

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Существуют ли универсальные транспондеры для любых платных дорог?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Практически все операторы платных дорог допускают использование как своих, так и сторонних транспондеров. Нельзя гарантировать, что устройство будет работать вообще везде, но на основных магистралях – точно.

Другое дело, что максимальную выгоду сулит использование транспондера того оператора, по дороге которого вы едете.

Поэтому при выборе транспондера нужно определить, какими трассами вы пользуетесь чаще.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, как рассчитывается стоимость проезда по платным дорогам, рассказано тут.
Милешкин Кирилл
Фото:Flickr и «За рулем»
