Простой способ сэкономить на поездках по платным дорогам

Эксперт «За рулем» рассказал о тонкостях использования транспондера

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Существуют ли универсальные транспондеры для любых платных дорог?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Практически все операторы платных дорог допускают использование как своих, так и сторонних транспондеров. Нельзя гарантировать, что устройство будет работать вообще везде, но на основных магистралях – точно.

Другое дело, что максимальную выгоду сулит использование транспондера того оператора, по дороге которого вы едете.

Поэтому при выборе транспондера нужно определить, какими трассами вы пользуетесь чаще.

Рекомендуем Как не опозориться на платной дороге

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

О том, как рассчитывается стоимость проезда по платным дорогам, рассказано тут.