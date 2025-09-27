#
«Кувалда Сталина»: эти тягачи дотащили наши гаубицы до Берлина

«За рулем» рассказал о машине двойного назначения С‑65 Сталинец

Даже по современным меркам трактор С‑65 Сталинец – здоровяк длиной 4090 мм и полной массой больше 10 тонн.

Изначально запущенный в производство в 1937 году трактор использовали для нужд народного хозяйства – таскать плуги с боронами. И даже поставляли на экспорт.

Армейская модификация имела закрытую двухместную кабину со сдвижными дверьми и другое сцепное устройство для буксировки корпусной и дивизионной артиллерии средних и крупных калибров.

Первый советский тракторный дизель М‑17 (при его проектировании ориентировалась на Caterpillar) на четыре цилиндра имел рабочий объем без малого 15 литров, но мощность всего 65 л. с. при невысоких 850 об/мин. Что позволяло развивать максимальную скорость 7 км/ч. Для его запуска под капотом разместили и бензиновый двигатель-пускач мощностью 20 л. с.

Трактор Сталинец выпускался на Челябинском тракторном заводе – спереди его эмблема.
К началу 1941 года в войсках было больше 10,5 тысячи таких тягачей. А в начале войны были мобилизованы и почти все гражданские сельскохозяйственные версии с открытой кабиной.

Эти тягачи дотащили гаубицы до Берлина.

Представленный в музее «Моторы войны» комплектный, с родным двигателем и гусеницами экземпляр хорошо сохранился на дне карельского озера. После подъема машину реставрировали.

Двери кабины военной версии С-65 – сдвижные.
  • В московском музее «Моторы войны» находится также единственный ходовой образец тягача Коминтерн, выпущенного тиражом 1798 штук и первоначально называвшегося «артиллерийский трактор».
Хлебушкин Илья
Фото:Александр Батыру
27.09.2025 
Фото:Александр Батыру
