Китайский кроссовер против русской зимы — 6 составляющих успеха

У кого на российском рынке идеальный «зимний пакет»? Не поверите — у Jaecoo J8!

Уже три с половиной года в «иномарочном» сегменте российского рынка безраздельно властвуют китайские марки. Срок достаточный, чтобы убедиться: они вполне способны жить в нашем климате. Однако степень подготовки к нему зависит от бренда и конкретной модели. Интересно, что лучший набор предлагает отнюдь не премиальная или сверхдорогая машина, а кроссовер из массового сегмента Jaecoo J8.

Продвинутый полный привод

Вряд ли кто-то будет спорить, что российской зимой полный привод куда лучше монопривода. Удобнее при парковке, безопаснее на любой скорости. У подавляющего большинства современных кроссоверов реализована типовая схема: основные ведущие колеса передние, задние подключаются по необходимости. И не только при пробуксовке, но и, к примеру, при интенсивном разгоне. Однако есть интересные исключения.

Jaecoo J8 в топовой комплектации Supreme-V оснащен полным приводом с функцией Torque Vectoring (управление вектором тяги). Вместо одной муфты применяются две, по одной для каждого из задних колес. Такой подход позволяет передавать больше тяги в повороте на колесо, находящееся снаружи траектории. За счет этого оно буквально доворачивает машину. Улучшение управляемости почувствуете даже на сухом асфальте, тем более на влажном, заснеженном или обледеневшем покрытии.

Полный привод с управлением вектором тяги на Jaecoo J8 – уникальное предложение в сегменте.

Зимой от Torque Vectoring есть и дополнительная польза. Пробуксовка одного из задних колес не мешает обеспечивать крутящий момент на другом. «Посадить» J8 с продвинутым полным приводом сложнее.

Адаптивные амортизаторы

Уверенный контроль над автомобилем зимой особенно актуален. Его обеспечивает не только полный привод. На Jaecoo J8 применяются амортизаторы с электромагнитными клапанами, что дает водителю возможность настраивать «жесткость» подвески. А еще адаптивная подвеска уменьшает крены в поворотах, клевки при езде по «гребенке» и на торможении.

Для китайских машин такие амортизаторы – редкость. Хотя автоконцерны в других странах используют их давно. Правда, чаще на премиальных машинах, к которым Jaecoo J8 не относится.

Острота тормозов

Есть у «восьмерки» и совсем экзотическое решение: изменяемая острота реакции на нажатие педали тормоза. Доступно две настройки: обычная и спортивная. Пока такая функция выглядит больше как игрушка. Но так в прежние годы смотрели на многие опции, сейчас ставшие обыденностью. Не исключено, что адаптивный усилитель тормозов тоже со временем «пойдет в массы».

Отвлечение от дороги – частая ошибка водителя. Скользкая зимняя дорога может лишить шанса ее исправить. Чтобы этого избежать, в Jaecoo J8 есть проекционный дисплей, выводящий ключевые данные прямо на лобовое стекло. А за глазами водителя следит инфракрасная камера, поднимающая тревогу, если они долго не смотрят на дорогу.

Оцинковка

Реагенты на российских дорогах не становятся менее агрессивными. Без хорошей защиты кузов долго не продержится. Поэтому наружные панели делают из оцинкованного металла, который хорошо противостоит коррозии. Но на некоторых моделях крыша идет без оцинковки. Видимо, из тех соображений, что риск получить сколы или царапины у нее минимальный, а потому для защиты от коррозии достаточно «обычного» металла. Такая экономия не оправдана. У Jaecoo J8 оцинкованы все панели кузова, включая крышу. Дверь багажника сделана из пластика – такая точно не заржавеет.

Пассивная безопасность

Продвинутый полный привод и навороченное шасси существенно снижают риск попасть в аварию, но не исключают его полностью. Зимой такая вероятность возрастает. На последнем рубеже защиты стоят подушки безопасности.

Стандартный набор – 6 подушек безопасности: две фронтальные, две боковые и две надувные шторки. У Jaecoo J8 – 10. Две дополнительные защищают ребра сидящих на втором ряду в случае бокового удара. Девятая оберегает от травм колени водителя. Десятая раскрывается между водителем и передним пассажиром, исключая столкновение их между собой после основного удара.

Теплые опции

Первое, с чем ассоциируется подготовка к зиме, – это всевозможные «теплые опции». Jaecoo J8 оснащен обогревами сидений первого и второго ряда, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Спереди обогревается всё, что можно: сиденья, руль по всему ободу, стекло по всей площади, форсунки стеклоомывателя.

Запустить двигатель и прогреть салон можно дистанционно, нажав кнопку на брелоке. Еще один элемент для зимнего комфорта – электропривод пятой двери. Не придется пачкаться, трогая забрызганный грязью и реагентами кузов.

Редкое ныне удобство - управление обогревом сидений вынесено на отдельные клавиши, пусть и сенсорные. Тут же клавиши для быстрого включения обогрева заднего и обдува переднего стекла.

***

Адаптация для зимних условий – это комплекс работ в разных направлениях: удобство, комфорт, безопасность. Те, кто создавал спецификацию Jaecoo J8 для российского рынка, не поскупились на важные для нас функции и опции.