Названа еще одна полезная функция копеечного OBD-сканера

Эксперт «За рулем» рассказал, как проверить состояние катализатора без разборки

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Можно ли проверить состояние каталитического нейтрализатора, ничего не разбирая?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Да, с помощью адаптера ELM327. На прогретом двигателе на минимальных оборотах холостого хода подсоединяем адаптер к диагностическому разъему OBD-II и сопрягаем с установленной диагностической программой.

Выводим графики напряжения на первом (управляющем) и втором (диагностическом) датчиках кислорода. На первом графике будет зигзагообразная кривая в диапазоне ориентировочно от 0,7…0,9 до 0,1…0,3 В. А на втором графике будет почти прямая около 0,7…0,9 В при отличном состоянии и 0,5…0,6 В – при подношенном.

Всё, что ниже, – плохо, как и в случае зигзагообразной кривой. Наличие механических повреждений керамических сот нейтрализатора можно определить, вывернув первый датчик и осмотрев все эндоскопом.

