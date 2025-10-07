В противотуманках вода? Вот простое решение
У Лады Калины первого поколения обнаружил воду в противотуманке.
Вынув фару, увидел, что сверху отсутствует клапан вентиляции, и через отверстие попадает вода. Чтобы закрыть путь воде, но не нарушить отвод тепла, вставил в отверстие подходящую по диаметру силиконовую трубку (она выдерживает высокую температуру).
Для защиты от попадания воды на конец трубки установил пробку от пузырька, зафиксировав медной проволокой, чтобы не слетела.
А. Степанов, г. Иваново
