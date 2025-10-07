#
В противотуманках вода? Вот простое решение

Читатель «За рулем» улучшил конструкцию противотуманных фар в автомобиле

У Лады Калины первого поколения обнаружил воду в противотуманке.

Вынув фару, увидел, что сверху отсутствует клапан вентиляции, и через отверстие попадает вода. Чтобы закрыть путь воде, но не нарушить отвод тепла, вставил в отверстие подходящую по диаметру силиконовую трубку (она выдерживает высокую температуру).

Для защиты от попадания воды на конец трубки установил пробку от пузырька, зафиксировав медной проволокой, чтобы не слетела.

Силиконовая трубка на вентиляционном отверстии в ПТФ.
Для защиты от влаги установлена пробка.

А.Степанов, г. Иваново

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О том, как избежать ослепления фарами встречных машин, рассказано здесь.
Ревин Алексей
Фото:А. Степанов
07.10.2025 
Фото:А. Степанов
