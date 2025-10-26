Была «Территория, изъятая...» — стала «Стартовая»: о чем это?
Самое длинное название улицы в России насчитывало 132 буквы
Самое длинное название улицы в России до недавнего времени можно было встретить в Бердске: аж 132 знака без учета пробелов.
Название такое: «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства».
Дело в том, что находящиеся здесь дома долгое время не признавали жилыми – лишь недавно здравый смысл победил. Теперь улица называется просто: Стартовая.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?
