Как ловят нарушителей закона, вычисленных камерами

Эксперт «За рулем» разъяснил, как инспекторы ГАИ используют камеры видеофиксации

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Новые комплексы фотовидеофиксации умеют проверять автомобили по базам розыска, отслеживать должников и тому подобное. Но как при этом задерживать нарушителя закона?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Информация о выявленных нарушителях передается инспекторам ГАИ.Возможность подключить планшеты патрульных к стационарным камерам существует не первый год. В этом случае они дежурят неподалеку от комплексов, мониторящих поток.

Машину, о которой поступил сигнал, останавливают и составляют протокол в ручном режиме. Но это работает в основном при проведении рейдов или специальных мероприятий: дефицит кадров в ГАИ сохраняется.

Рекомендуем
Как отследить перемещение автомобиля

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, куда жаловаться на некорректную работу камеры ГАИ, рассказано здесь.
Милешкин Кирилл
Фото:Depositphotos и «За рулем»
27.10.2025 
