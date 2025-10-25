Разорила бы современного автомобилиста заправка на советской АЗС?

БРЕНД ГОДА
Первые бензоколонки появились в Москве в конце 1920-х годов, но их число можно было пересчитать по пальцам одной руки. Правда, и частных автомобилей в стране было совсем немного, а государственные обычно заправляли прямо в автохозяйствах.

После Великой Отечественной войны число личных автомобилей стремительно увеличивалось, и началось вялое строительство АЗС. Их не хватало, и на заправку люди ездили специально, иногда через полгорода.

Даже в Москве колонок было мало, а располагались они, в основном, на окраинах. Зато цена бензина в СССР была низкой: в 1960-е годы один литр бензина А-66 стоил всего 6 копеек – как два стакана (почти половина литра) газировки.

Сегодня средняя стоимость 1 литра лимонада, согласно данным провайдера данных по финансовым рынкам Cbonds.ru, составляет 77,9 рубля. Литр бензина из 1960-х годов на сегодняшние деньги стоит половину этой суммы – почти 39 рублей. Сегодня бензин А-66 не найти, и даже АИ-80 разыскать – проблема. АИ-92 стоит 61,51 рубля за литр – сравните со стоимостью газировки.

Но есть важный нюанс: чтобы заправиться, в 1960-х годах приходилось приобретать специальные талоны. Причем для государственного и частного транспорта талоны были разными.

Очереди же на АЗС к колонкам для обычных автомобилистов, по современным меркам, были чудовищными.

В начале 1980-х годов, к радости неизбалованных советских граждан, начали появляться колонки, где личные автомобили заправляли за наличные деньги. А с крахом Советского Союза бензин перестал быть дефицитом, и теперь заправить автомобиль пусть и дороже на треть (все, что дешевле, вызывает сегодня сомнения в качестве), – больше не проблема, а короткая остановка на пути.

Кстати! Каким АЗС доверяете вы?

Фото:из архива «За рулем»
25.10.2025 
Фото:из архива «За рулем»
