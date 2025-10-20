Бренд года «За рулем» — голосуем за лучшую сеть АЗС!

Голосуем за любимые заправки! Первый шаг — назовите сети-претенденты. От ваших предложений зависит, кто поборется за звание лидера.

Сегодня стартовала ежегодная премия потребительского доверия «Бренд года «За рулем», которая проводится с 2023 года.

Учредитель и организатор премии – ООО «За рулем». Это уникальный конкурс, в котором наиболее популярные бренды определяют самые активные потребители, а организатор – крупнейшее российское автомобильное издательство – информирует российских автомобилистов об их общем выборе.

Что такое «Бренд года «За рулем»?

Миссия премии

Помощь потребителю в выборе товара в условиях высокой конкуренции и присутствия на рынке контрафактной продукции.

Кто выбирает

Голосование по выбору лауреатов премии «Бренд года «За рулем» открытое. Принять участие в нем могут все желающие без каких-либо ограничений. Заполнения анкет, передачи персональных данных не требуется.

Сегодня открывается голосование в первой номинации...

Выбираем лучшую АЗС!

Первый тур нашего голосования стартовал! Пришло время всем вместе определить, какие сети АЗС действительно заслуживают звания лучших. Но для начала давайте составим список кандидатов.

Все мы, автомобилисты, постоянно бываем на заправках и хорошо знаем, куда ехать за хорошим бензином, а куда – ни в коем случае. Ведь от качества топлива напрямую зависит здоровье двигателя, и одна ошибка может обернуться сложным ремонтом.

Но важно не только топливо. Крупные сети давно навели порядок с его качеством, и теперь мы смотрим и на другие вещи: как встречает персонал, вкусный ли кофе в кафе, чистые ли туалеты и свежие ли хот-доги. У каждого из нас свои приоритеты, и у каждого есть любимая заправка, где все «как надо».