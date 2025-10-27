КамАЗ нового поколения в лизинг: как обновить парк с максимальной выгодой

Ваш автопарк — это источник дохода.

Каждый день простоя устаревшей техники из-за ремонтов или перерасхода топлива напрямую уменьшает вашу прибыль. Пришло время изменить подход.

Легендарные модели КамАЗ поколений К3 и К5 в рестайлинге — это не просто надёжные машины, а современные интеллектуальные решения, повышающие эффективность вашего бизнеса. Обновление автопарка с помощью СберЛизинга позволяет получить более низкую процентную ставку по сравнению с банковским кредитом, а также воспользоваться государственной субсидией, доступной для отечественной техники. Это значительно снижает финансовую нагрузку и повышает экономическую эффективность бизнеса.

К3 или К5? Выберите решение под ваши задачи

Не существует универсальных грузовиков — есть оптимальные решения для конкретных задач. Мы поможем вам выбрать.

КамАЗ К3: проверенная мощь для любых условий

Для тяжелых условий (семейство 6х4: KAMAZ-6520, 65117)

Двигатель : от 390 до 400 л.с. Мощность для карьеров, стройплощадок и бездорожья.

: от 390 до 400 л.с. Мощность для карьеров, стройплощадок и бездорожья. Грузоподъемность : до 17+ тонн, полная масса автопоезда — до 60 тонн.

: до 17+ тонн, полная масса автопоезда — до 60 тонн. Идеально для самосвалов, автобетоносмесителей, кранов-манипуляторов (КМУ), вакуумных машин

Для городских задач (семейство 4х2: КАМАЗ-5308)

Двигател ь: 360 л.с. — оптимален для регулярных рейсов.

ь: 360 л.с. — оптимален для регулярных рейсов. Грузоподъемность: до 12 тонн — маневренность для города и логистических центров.

до 12 тонн — маневренность для города и логистических центров. Идеально для бортовых машин, фургонов, рефрижераторов, эвакуаторов, мусоровозов.

КамАЗ К5: прорыв в комфорте и экономичности

Это флагман, переопределяющий стандарты. Инвестиция в К5 — это прямая экономия на эксплуатации и забота о водителях.

Флагманский тягач КАМАЗ 54901

Экономия на топливе : расход от 25,2 л/100 км, экономия в сотни тысяч рублей в год.

: расход от 25,2 л/100 км, экономия в сотни тысяч рублей в год. Экономия на сервисе : межсервисный интервал 120 000 км, ресурс двигателя — 1,2 млн км.

: межсервисный интервал 120 000 км, ресурс двигателя — 1,2 млн км. Сумма владения (ТСО) : ниже до 25%, чем у конкурентов.

: ниже до 25%, чем у конкурентов. Комфорт: просторная кабина с ровным полом, шумоизоляция (70-72 дБ), мощный автономный отопитель и мультимедиа с голосовым управлением.

Прочное шасси для спецтехники

Модели 65658 (6х2) и 53251 (4х2) — идеальная база для цистерн, рефрижераторов, кранов-манипуляторов и мусоровозов. Усиленные мосты (передний на 8000 кг, ведущий на 11500 кг) гарантируют надежность.

Почему лизинг в СберЛизинге — лучший способ получить новый КамАЗ?

Лизинг — это не просто кредит для бизнеса. Это финансовый инструмент, который дает вашему бизнесу конкурентное преимущество.

1. Улучшаем вашу финансовую отчетность

Сохранение оборотных средств: аванс всего от 10%. Не выводите из оборота деньги, необходимые для развития вашего бизнеса.

аванс всего от 10%. Не выводите из оборота деньги, необходимые для развития вашего бизнеса. Налоговая оптимизация: все лизинговые платежи включаются в расходы, что законным образом снижает налог на прибыль. Ускоряется налоговый вычет по НДС.

2. Гибкость и скорость

Индивидуальный график платежей: подберем под сезонность вашего бизнеса.

подберем под сезонность вашего бизнеса. Быстрое одобрение: получите решение в сжатые сроки.

3. Сервис «под ключ»

Помощь в организации страхования, ТО и утилизации.

Государственная поддержка: сделаем вашу сделку еще выгоднее

Важно: приобретение КамАЗа попадает под программу субсидирования Минпромторга. Это означает, что при покупке в лизинг вы можете получить субсидию до 1,7 млн рублей, что дополнительно снижает ваши затраты. Мы возьмем на себя все вопросы по оформлению данной поддержки.

Рассчитайте лизинг на новый КамАЗ за 2 минуты

Не откладывайте прибыль на потом. Пока ваш конкурент думает, вы уже можете зарабатывать на современной технике.

Оставьте заявку на расчет лизинга КАМАЗ на нашем сайте.

Позвоните нам по телефону 8-800-55555-6 для бесплатной консультации.

Сделайте стратегический шаг к повышению рентабельности вашего автопарка. Ваш новый КамАЗ ждет вас!

Реклама |АО «Сбербанк Лизинг», ИНН 7707009586|erid F7NfYUJCUneTTTHuof9V