КамАЗ нового поколения в лизинг: как обновить парк с максимальной выгодой
Каждый день простоя устаревшей техники из-за ремонтов или перерасхода топлива напрямую уменьшает вашу прибыль. Пришло время изменить подход.
Легендарные модели КамАЗ поколений К3 и К5 в рестайлинге — это не просто надёжные машины, а современные интеллектуальные решения, повышающие эффективность вашего бизнеса. Обновление автопарка с помощью СберЛизинга позволяет получить более низкую процентную ставку по сравнению с банковским кредитом, а также воспользоваться государственной субсидией, доступной для отечественной техники. Это значительно снижает финансовую нагрузку и повышает экономическую эффективность бизнеса.
К3 или К5? Выберите решение под ваши задачи
Не существует универсальных грузовиков — есть оптимальные решения для конкретных задач. Мы поможем вам выбрать.
КамАЗ К3: проверенная мощь для любых условий
Для тяжелых условий (семейство 6х4: KAMAZ-6520, 65117)
- Двигатель: от 390 до 400 л.с. Мощность для карьеров, стройплощадок и бездорожья.
- Грузоподъемность: до 17+ тонн, полная масса автопоезда — до 60 тонн.
- Идеально для самосвалов, автобетоносмесителей, кранов-манипуляторов (КМУ), вакуумных машин
Для городских задач (семейство 4х2: КАМАЗ-5308)
- Двигатель: 360 л.с. — оптимален для регулярных рейсов.
- Грузоподъемность: до 12 тонн — маневренность для города и логистических центров.
- Идеально для бортовых машин, фургонов, рефрижераторов, эвакуаторов, мусоровозов.
КамАЗ К5: прорыв в комфорте и экономичности
Это флагман, переопределяющий стандарты. Инвестиция в К5 — это прямая экономия на эксплуатации и забота о водителях.
Флагманский тягач КАМАЗ 54901
- Экономия на топливе: расход от 25,2 л/100 км, экономия в сотни тысяч рублей в год.
- Экономия на сервисе: межсервисный интервал 120 000 км, ресурс двигателя — 1,2 млн км.
- Сумма владения (ТСО): ниже до 25%, чем у конкурентов.
- Комфорт: просторная кабина с ровным полом, шумоизоляция (70-72 дБ), мощный автономный отопитель и мультимедиа с голосовым управлением.
Прочное шасси для спецтехники
- Модели 65658 (6х2) и 53251 (4х2) — идеальная база для цистерн, рефрижераторов, кранов-манипуляторов и мусоровозов. Усиленные мосты (передний на 8000 кг, ведущий на 11500 кг) гарантируют надежность.
Почему лизинг в СберЛизинге — лучший способ получить новый КамАЗ?
Лизинг — это не просто кредит для бизнеса. Это финансовый инструмент, который дает вашему бизнесу конкурентное преимущество.
1. Улучшаем вашу финансовую отчетность
- Сохранение оборотных средств: аванс всего от 10%. Не выводите из оборота деньги, необходимые для развития вашего бизнеса.
- Налоговая оптимизация: все лизинговые платежи включаются в расходы, что законным образом снижает налог на прибыль. Ускоряется налоговый вычет по НДС.
2. Гибкость и скорость
- Индивидуальный график платежей: подберем под сезонность вашего бизнеса.
- Быстрое одобрение: получите решение в сжатые сроки.
3. Сервис «под ключ»
- Помощь в организации страхования, ТО и утилизации.
Государственная поддержка: сделаем вашу сделку еще выгоднее
Важно: приобретение КамАЗа попадает под программу субсидирования Минпромторга. Это означает, что при покупке в лизинг вы можете получить субсидию до 1,7 млн рублей, что дополнительно снижает ваши затраты. Мы возьмем на себя все вопросы по оформлению данной поддержки.
